Nottingham Forest complète la signature de 42,5 millions de livres sterling de Morgan Gibbs-White des Wolves

Facebook

Twitter

Facebook Messenger

Pinterest

E-mail

Nottingham Forest a signé le milieu de terrain Morgan Gibbs-White de Wolverhampton Wanderers pour un contrat de cinq ans, a annoncé vendredi la nouvelle équipe de Premier League.

Forest n’a pas fourni de détails, mais le club paiera 25 millions de livres sterling (29,69 millions de dollars) pour le joueur de 22 ans, selon les rapportsdans le cadre d’un accord qui pourrait atteindre 42,5 millions de livres sterling lorsque les modules complémentaires sont inclus.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le produit de l’académie des Wolves a représenté l’Angleterre des moins de 16 ans aux moins de 21 ans, et a passé la saison dernière en prêt à Sheffield United et a marqué 12 buts et fourni 10 passes décisives en 37 apparitions.

Forest a été occupé pendant le mercato estival, faisant venir 16 joueurs dont Jesse Lingard après son départ de Manchester United et Neco Williams de Liverpool.

L’équipe de Steve Cooper a perdu 2-0 à Newcastle United lors de son premier match de championnat avant de battre West Ham United 1-0 le week-end dernier. Ils se rendront à Everton samedi.