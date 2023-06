Nottingham Forest: Calendrier et calendrier de la Premier League 2023/24 | Nouvelles du football

Nottingham Forest débutera sa campagne de Premier League 2023/24 à Arsenal le 12 août.

L’équipe de Steve Cooper, qui a terminé 16e de Premier League la saison dernière, accueillera ensuite Sheffield United le 19 août, avant d’affronter Manchester United à Old Trafford le 26 août.

Forest se rend à Newcastle le lendemain de Noël avant de terminer l’année avec un match à domicile contre Manchester United le 30 décembre.

Le dernier match à domicile de Forest de la saison aura lieu contre Chelsea le 11 mai. Ils termineront ensuite la saison à Burnley le 19 mai.

Calendrier de la Premier League 2023/24 de Nottingham Forest

Tous les luminaires sont sujets à changement.

Août

12 : Arsenal (e)

19 : Sheffield United (h)

26: Manchester United (a)

Septembre

2 : Chelsea (e)

16 : Burnley (h)

23: Manchester City (a)

30 : Brentford (h)

Octobre

7 : Palais de Cristal (a)

21: Ville de Luton (h)

28 : Liverpool (e)

Novembre

4 : Aston Villa (h)

11: West Ham (a)

25 : Brighton (h)

Décembre

2 : Everton (h)

5 : Fulham (a)

9 : Loups (a)

16 : Tottenham (h)

23 : Bournemouth (h)

26 : Newcastle (e)

30 : Manchester United (h)

Janvier

13: Brentford (a)

30 : Arsenal (h)

Février

3 : Bournemouth (a)

10 : Newcastle (h)

17 : West Ham (h)

24: Aston Villa (a)

Mars

2 : Liverpool (h)

9 : Brighton (e)

16: Ville de Luton (a)

30 : Palais de Cristal (h)

Avril

2 : Fulham (h)

6 : Tottenham (e)

13: Loups (h)

20 : Everton (a)

27 : Man City (h)

Peut

4 : Sheffield United (e)

11 : Chelsea (h)

19: Burnley (a)

Quelles sont les dates clés de la saison 2023/24 ?

Le première ligue la saison débutera le week-end du 11 au 13 août et se terminera neuf mois plus tard le 19 mai 2024.

Une pause des joueurs de mi-saison aura lieu entre le 14 et le 20 janvier et, afin de répondre au calendrier chargé de Noël et du Nouvel An, aucun tour de cette période n’aura lieu à moins de 48 heures l’un de l’autre.

Pendant ce temps, le Finale de la Coupe Carabao aura lieu le dimanche 25 février, la Finale de la Ligue Europa aura lieu à Dublin le 22 mai et la Finale de la Ligue des Champions se jouera au stade de Wembley le 1er juin.