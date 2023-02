Nottingham Forest annonce la signature d’Andre Ayew

Nottingham Forest a officiellement annoncé la signature d’Andre Ayew. Bien que la date limite de transfert soit mardi, l’international ghanéen a pu rejoindre Forest car il était agent libre. Ayew a récemment quitté le club qatari d’Al Sadd.

“C’est un sentiment formidable de signer pour Nottingham Forest”, a proclamé Ayew lors de l’annonce. «Je sais à quel point le club est grand et je sais à quel point le club compte pour la ville et la base de fans. Cela a toujours été difficile chaque fois que j’ai joué contre Forest et au City Ground et j’adore le stade.

Le joueur et l’entraîneur ont une histoire ensemble

Ayew a précédemment travaillé avec l’entraîneur-chef de Forest, Steve Cooper. Le duo a passé deux saisons avec Swansea City ensemble, alors que l’attaquant a marqué 31 buts en championnat pour Cooper pendant cette période. Ayew a été élu joueur de la saison du club gallois pour la campagne 2019/20.

“Steve Cooper est quelqu’un qui me connaît très bien et sait comment travailler avec moi sur et en dehors du terrain. Nous avons une relation solide, c’est un entraîneur spécial et un être humain spécial et quelqu’un que j’admire vraiment.

“Je sais ce que je peux apporter à l’équipe, je suis prêt à tout donner et à faire en sorte que nous puissions rester en Premier League.”

Nottingham Forest a désespérément besoin des buts d’Andre Ayew

Cooper espère que la réunion donnera à son équipe un coup de pouce dans le bras. Seuls Everton et les Wolves ont marqué moins de buts en Premier League que Forest cette saison. Ayew a marqué plus de 150 buts en club au cours de sa carrière senior. Il a également réussi à marquer 24 fois en 113 matchs pour le Ghana.

Everton aurait également été intéressé par la signature du Ghanian. Cependant, Ayew a choisi Forest plutôt que les Toffees, 19e. L’attaquant de 33 ans a signé un contrat à court terme avec le club qui court jusqu’à la fin de la saison en cours. Ayew est la 30e signature de Forest de la saison.

PHOTO : IMAGO / Newspix