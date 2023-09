Nottingham Forest a les outils pour être une force passionnante – mais ils ont besoin de temps

Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.

Nottingham Forest a peut-être ressenti de l’empathie avec Burnley, nouvellement promu, alors que l’équipe de Vincent Kompany est arrivée au City Ground, cherchant toujours à trouver ses marques en Premier League, sans un point après quatre matchs.

Mais pour l’équipe de Steve Cooper, le souvenir de la saison dernière et de leur propre retour difficile dans l’élite devrait être à la fois poignant et pertinent pour plus de raisons que cela.

L’ampleur du changement cet été n’a pas été du même niveau qu’il y a un an, lorsque Forest avait recruté un nombre remarquable de 22 nouvelles recrues. Cela a finalement suffi à les aider à préserver leur statut de Premier League, mais le processus d’acclimatation n’a pas été simple, impliquant des changements de mentalité et de formation, ainsi que de personnel.

Après une nouvelle série de 13 signatures – dont huit au cours des dernières 48 heures de la fenêtre – les attentes ont de nouveau augmenté. Les changements cette fois semblaient plus planifiés, mais les défis immédiats restent décidément familiers pour Cooper, qui recherche la cohérence de sa part.

Dans l’ensemble, Forest occupe une huitième place très saine après cinq matchs – devant Manchester United, Chelsea et Newcastle – avec sept points. En comparaison, Forest n’a pris que six points lors de ses 11 premiers matchs la saison dernière.

Lundi soir, de nouvelles preuves d’optimisme ont été fournies, notamment par Callum Hudson-Odoi, qui a marqué ses débuts avec un but exceptionnel. Mais de nombreux éléments suggèrent également qu’il faut encore faire preuve de patience. Cooper se retrouve à nouveau comme un enfant à Noël, armé d’une multitude de nouveaux jouets et ne sachant pas avec lequel jouer en premier.

Il y a un an, le milieu de terrain Remo Freuler – un joueur avec une expérience internationale avec la Suisse et une expérience européenne avec l’Atalanta – était assis dans le bureau de Cooper, parlant ouvertement de la façon dont il avait été surpris par les exigences de la Premier League. Après 12 mois, l’expérience a appris à Cooper l’intérêt d’avoir une conversation similaire avec Ibrahim Sangaré, l’international ivoirien qui a joué la Ligue des Champions cette saison, avec le PSV.



Ibrahim Sangaré aura besoin de temps pour s’adapter à la vie à Nottingham Forest (Shaun Botterill/Getty Images)

Sangare est un joueur qui, selon Forest, peut être une figure transformatrice, un milieu de terrain qui peut être suffisamment influent pour leur permettre une flexibilité supplémentaire à la fois dans la formation et dans leur mentalité. Ce n’est pas un hasard si ses débuts ont coïncidé avec un retour au 4-2-3-1, avec lui et Orel Mangala assurant la sécurité devant les quatre derniers.

Le joueur de 25 ans ne s’était entraîné correctement avec ses nouveaux coéquipiers que pour la première fois vendredi dernier, après son départ en mission internationale – où il a marqué alors que la Côte d’Ivoire battait le Lesotho 1-0 – après son arrivée le jour limite.

«J’ai eu une bonne conversation avec lui. Ce que nous avons appris, depuis que nous sommes en Premier League, c’est que cela peut prendre un certain temps pour réaliser à quoi cela ressemble », a déclaré Cooper. « Le football anglais est différent dans la façon dont il est joué, dans l’intensité, dans la façon dont il est arbitré… Quel que soit votre âge ou votre expérience, il faut en prendre conscience.

« Il a montré un peu de qui il est et il y a d’autres éléments que nous voulons développer avec lui. »

ALLER PLUS LOIN Forest a poursuivi Sangaré pendant 18 mois – mais comment va-t-il s’intégrer ?

Ces derniers jours, Cooper a parlé à toute son équipe de la nécessité de coucher lentement les nouveaux arrivants. Une grande partie de ce que Forest fait sur le terrain d’entraînement consiste à se frayer un chemin vers les joueurs, la conviction étant que, s’ils font passer leur message clairement, cela deviendra une seconde nature un jour de match.

Cela prend du temps. Cela explique aussi pourquoi c’était un pari d’inclure Sangaré. Mais cela a payé dans un sens, avec des statistiques défensives de Sangaré bien supérieures à celles de tous les autres joueurs de Forest : il a réalisé cinq plaqués, trois interceptions, un dégagement et bloqué un tir. Mais Sangaré a également donné le ballon trop régulièrement, avec un taux de réussite de passes de seulement 75,7 pour cent.

En fait, sa performance reflète parfaitement celle de Forest dans son ensemble : beaucoup de bonnes choses, mais beaucoup de choses à travailler.

« C’est la première fois que cette équipe joue ensemble donc c’est prometteur. Le seul moyen est de monter », a déclaré Morgan Gibbs-White – qui avait également encouragé son ancien coéquipier anglais des moins de 17 ans, Hudson-Odoi, à la mi-temps à cesser d’être « gentil-gentil » et à essayer s’il en avait l’occasion. . C’était un sage conseil, Hudson-Odoi appliquant une première touche impressionnante à un simple ballon de Taiwo Awoniyi, pour créer un demi-mètre au bord de la surface, puis envoyer le ballon à travers le but et dans le filet depuis l’intérieur des boiseries. .



James Trafford ne parvient pas à arrêter le tir de Callum Hudson-Odoi (Marc Atkins/Getty Images)

Il était évident que Hudson-Odoi s’était entraîné avec ses nouveaux coéquipiers tout au long de la trêve internationale. C’est quelqu’un qui comprend déjà à la fois le football de haut niveau, ayant fait ses armes à Chelsea, et le fonctionnement de Cooper, ayant fait partie de son équipe d’Angleterre qui a remporté la Coupe du monde des moins de 17 ans il y a six ans.

Il y a eu suffisamment de flashs pour suggérer que Hudson-Odoi, Gibbs-White, Anthony Elanga et Taiwo Awoniyi pourraient constituer un quatuor passionnant de joueurs offensifs pour Forest. Mais aucun de ces moments n’a été plus impressionnant que le but d’Hudson-Odoi, qui suggérait que Forest aurait pu conclure une bonne affaire en le signant pour 3 millions de livres sterling (peut-être jusqu’à 5 millions de livres sterling) le mois dernier.

« Il peut avoir de la qualité ; il peut avoir des moments brillants », a déclaré Cooper. « Il a fait de très bonnes choses, mais il a ensuite manqué un peu de jambes. C’était un but brillant. Nous en avons eu quelques-uns contre nous. Mais nous avons des joueurs dans notre équipe qui sont capables de faire ces choses maintenant.

Si Cooper parvient à obtenir un niveau d’impact similaire de toutes les nouvelles signatures, les perspectives de Forest ne feront que s’améliorer.

(Photo du haut : Marc Atkins/Getty Images)