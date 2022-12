Nottingham Forest a enfin trouvé un sponsor de maillot

Nottingham Forest a convenu d’un nouveau partenariat de sponsor de maillot pour la campagne en cours. L’accord devrait durer jusqu’à la fin de la saison 2022/23.

Auparavant, Forest portait des chemises rouges vierges depuis qu’il avait rejoint la Premier League en août.

Le HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, affichera son logo sur les maillots de la forêt à partir du 1er janvier. Cela signifie qu’ils joueront encore un match de plus sans logo principal sur la poitrine de leurs maillots. Forest se rendra à Manchester United le 27 décembre alors que leur saison de Premier League reprend après la pause de la Coupe du monde.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est une agence qui aide les réfugiés partout dans le monde. Ils aident les personnes fuyant des zones en raison de conflits et de persécutions. En plus de porter le logo sur leurs chemises, Forest a annoncé un don financier à l’agence et sensibilisera également par le biais de campagnes de marketing.

Le propriétaire de Nottingham Forest fier du sponsor du maillot

Le propriétaire forestier Evangelos Marinakis était enthousiasmé par l’accord. “Nous sommes ravis que pour le reste de la saison, nous utiliserons le devant du célèbre maillot de Nottingham Forest pour raconter une histoire aussi importante”, a déclaré Marinakis. “Ce sera un honneur d’afficher leur nom sur notre maillot pour soutenir cette cause importante.”

« J’espère que les fans de Nottingham Forest seront également fiers que nous ayons choisi de mettre en lumière le travail du HCR pour le reste de la saison, en plus des causes locales que notre Community Trust soutient. Cela arrive à un moment où le monde est confronté à d’énormes défis pour aider les personnes les plus vulnérables de la société.

Les fans de Forest pourront bientôt voir les chemises en personne

Forest avait auparavant conclu un accord de parrainage de maillots avec la société de chaudières BOXT lors de leur saison de championnat 2021/22 réussie. Cependant, un accord pour étendre leur partenariat à la campagne actuelle ne s’est jamais concrétisé. L’équipe nouvellement promue affichera d’abord ses nouveaux maillots à domicile contre Chelsea le 1er janvier.