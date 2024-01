Nottingham Forest 1 – 2 Arsenal – Rapport de match

Les buts de Gabriel Jesus et Bukayo Saka en seconde période nous ont donné une victoire méritée à Nottingham Forest mardi soir.

En vérité, l’équipe de Mikel Arteta a contrôlé les débats tout au long du match, mais a dû faire preuve de beaucoup de patience avant de finalement prendre l’avantage grâce à l’astucieuse arrivée au premier poteau de Jesus 20 minutes après la pause.

Notre numéro 9, qui avait déjà frappé le poteau peu après la reprise, a également été fortement impliqué dans notre deuxième but, choisissant Saka pour doubler l’avance avec une finition nette du pied droit peu de temps après.

Le remplaçant Taiwo Awoniyi a assuré une finition nerveuse en poignardant à bout portant peu avant le temps plein, mais nous avons assisté à une victoire importante qui nous place à deux points du leader de la Premier League, Liverpool, qui accueille Chelsea mercredi soir.

Smith Rowe déterminé

L’équipe de Mikel Arteta a montré deux changements par rapport à la victoire 5-0 contre Crystal Palace la dernière fois.

La belle apparition de deux buts de Gabriel Martinelli dans ce match l’a vu récompensé par un départ, avec Emile Smith Rowe recruté pour son premier départ en championnat depuis le 28 octobre 2023.

Notre numéro 10 avait l’air vif à son retour – d’abord, voyant son centre invitant piraté juste au-dessus de la barre transversale par Murillo en retraite, puis tirant au-dessus à 20 mètres après avoir récupéré la possession dans une zone dangereuse.

Nous avons dominé le ballon tout au long de la première mi-temps, mais nous avons eu du mal à créer des occasions claires contre des hôtes bien entraînés.

Jesus, Odegaard et Saka ont tous vu des tirs à bout portant bloqués avant que la tête du premier ne soit touchée par l’ancien artilleur Matt Turner, alors que nous entrions sans but dans la pause.

Revigoré après la pause

Alors que la première mi-temps était serrée et avec des occasions rares, la seconde commençait de manière beaucoup plus ouverte.

Martinelli a vu un centre presque dégagé à une extrémité avant que William Saliba ne soit appelé à effectuer une interception clé lorsque Morgan Gibbs-White a tenté de passer par le remplaçant à la mi-temps Awoniyi.

Nous avons continué à paraître dangereux au fil de la mi-temps – Saka a réalisé un bel arrêt de Turner avant de bien combiner avec Odegaard pour libérer Jesus, qui a décoché un tir contre le premier poteau.

Jésus fait la percée

Il y avait de plus en plus le sentiment qu’un objectif approchait. Il est dûment arrivé 20 minutes après la reprise, en partie grâce à la rapidité de réflexion d’Alex Zinchenko.

Le lancer brusque de notre arrière gauche a fait sortir la défense locale, permettant à Jésus de se dégager. Le Brésilien avait encore beaucoup à faire avec l’angle serré – mais il a habilement passé le ballon entre les jambes de Turner.

Forêt de Nottingham A 2324

Saka double la mise

Cinq minutes plus tard, Jésus devenait passeur après une contre-attaque fluide. Gonzalo Montiel a perdu la possession à l’intérieur du cercle central, permettant à Odegaard de déplacer le ballon vers notre numéro 9. Il a avancé vers le but avant de passer le ballon à Saka, dont l’effort du pied droit s’est niché dans le coin le plus éloigné.

Awoniyi assure une finale tendue

Le tir féroce du remplaçant Leo Trossard a été sifflé de peu alors que nous cherchions un troisième – mais Awoniyi a assuré une finale nerveuse en fin de match en poignardant à bout portant après avoir amené la tête de Montiel à travers la surface de réparation sous son contrôle.

Forest s’est précipité à la recherche d’un nivellement tardif spectaculaire – mais à l’exception d’une demi-chance pour Awoniyi, l’équipe d’Arteta a confortablement tenu bon pour obtenir trois points vitaux sur la route.

Faits et statistiques

Nous avons pris 20 points lors des matches à l’extérieur en Premier League cette saison, soit le troisième total le plus élevé de la division.

Gabriel Jesus a marqué contre 29 des 31 équipes qu’il a affrontées en Premier League

Bukayo Saka est devenu pour nous le premier joueur à enregistrer plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives toutes compétitions confondues au cours de deux saisons consécutives depuis qu’Alexis Sanchez l’a fait trois fois de suite de 2014-15 à 2016-17.

Nous avons désormais remporté six de nos sept dernières rencontres de Premier League contre Nottingham Forest.

Et après

Nous sommes de retour à l’Emirates Stadium ce week-end, avec Liverpool comme visiteur dimanche après-midi. Le coup d’envoi est à 16h30 (heure du Royaume-Uni)