Nottingham Forest 1-1 Brentford (1er octobre 2023) Analyse du match

Brentford a été tenu en échec 1-1 à Nottingham Forest en première ligue dimanche alors que les hôtes ont réussi à récupérer malgré l’expulsion de Moussa Niakhate puis à encaisser un but en l’espace de deux minutes.

Après une première mi-temps sans but, Forest a reçu un double coup lorsque Niakhate a reçu un deuxième jaune pour avoir frappé Yoane Wissa à la 56e minute, avant Christian Norgaard est rentré chez lui après le coup franc qui en a résulté pour ouvrir le score à la 58e.

Forest a bien réagi en étant derrière et était de retour à égalité sept minutes plus tard grâce à Nicolas Dominguez, qui s’est connecté avec le centre du remplaçant Harry Toffolo pour envoyer une tête en boucle sur le gardien de but.

Le manager de Brentford, Thomas Frank, a effectué plusieurs changements offensifs alors que son équipe cherchait désespérément un vainqueur pour éviter un cinquième match de championnat consécutif sans victoire, faisant appel à Neal Maupay, Saman Ghoddos et Michael Olakigbe, mais Forest a tenu bon pour s’emparer d’une part des points.