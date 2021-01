Publicité

Un tuyau éclaté a transformé les rues en rivières dans l’ouest de Londres ce matin – avec de l’eau jaillissant dans les magasins et les maisons de plusieurs millions de livres.

La conduite principale de 30 pouces de large s’est rompue peu avant 8h30, envoyant ce que les témoins ont décrit comme une « rivière qui coule » sur Notting Hill Gate.

L’eau a ensuite coulé sur les routes résidentielles à proximité, provoquant ce que les autorités ont qualifié d’inondations «graves». Les sous-sols d’une vingtaine de propriétés ont été touchés, a indiqué le conseil local.

Les équipes d’urgence distribuent maintenant des sacs de sable et une partie de la rue principale a été bouclée par la police. Le quartier a été le théâtre de la célèbre comédie romantique Notting Hill de 1999.

Des centaines de clients locaux de Thames Water se sont retrouvés sans eau ou avec une pression plus basse que d’habitude.

La conduite principale de 30 pouces de large s’est rompue peu avant 8h30, envoyant ce que les témoins ont décrit comme une « rivière qui coule » sur Notting Hill Gate (photo)

L’eau a ensuite coulé sur les routes résidentielles à proximité, provoquant ce que les autorités ont qualifié d’inondations « graves »

Avez-vous été touché par le déversement? Courriel rory.tingle@mailonline.co.uk

Le quartier royal de Kensington et Chelsea a estimé que 20 propriétés avaient été touchées, mais une ventilation entre les maisons et les magasins n’est pas encore disponible.

La station de métro Notting Hill Gate est toujours ouverte et n’a pas été inondée.

Un porte-parole de Thames Water a déclaré: « Nous sommes désolés pour les clients des zones W2, W8 et W11 qui n’ont pas d’eau ou une pression inférieure à la normale ce matin en raison d’une rupture de tuyau.

«Nos ingénieurs sont rapidement arrivés sur les lieux pour enquêter et nous ferons tout notre possible pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible.

« En attendant, nous contactons de manière proactive toutes les personnes de la zone touchée qui se sont pré-enregistrées auprès de nous comme ayant des exigences particulières, telles que la dépendance médicale à l’eau, afin que nous puissions nous assurer de leur apporter l’aide et le soutien dont ils ont besoin. ».

Le conseil local distribue maintenant des sacs de sable aux entreprises locales et les pompiers, la police et Thames Water sont également sur les lieux

Une vingtaine de magasins ont maintenant été inondés, mais on ne sait pas à quel point les maisons du quartier – scène de la célèbre comédie romantique de 1999 – ont été affectées