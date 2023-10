UN COUPLE dit que sa vue a été gâchée par la haie d’un voisin qui mesure 11 pieds de haut et qui domine leur jardin.

Charles et Josephine Baillie affirment que leur vie est rendue misérable par la haie de 11 pieds appartenant à Stuart Jenkins et Elina Zvejniece à Bannockburn, Stirling.

Les Baillie, qui vivent dans leur maison depuis 44 ans, ont déclaré que les anciens propriétaires de la propriété voisine avaient entretenu la haie.

Mais ils ont déclaré que leur propriété était détruite par la haie et leur faisait perdre la vue sur les collines Ochil.

Le couple, tous deux âgés de 70 ans, a déposé une demande auprès du Conseil de Stirling en vertu des lois sur les haies élevées et a demandé que la haie soit taillée à 6,5 pieds.

Mais le conseil a jugé que la haie n’avait pas d’impact sur leur propriété, qu’elle était régulièrement entretenue et qu’elle garantissait l’intimité de leurs voisins.

La décision a maintenant fait l’objet d’un appel auprès du gouvernement écossais.

M. Baillie a déclaré : « Suite à cette décision du Conseil de Stirling de ne pas accorder un avis de couverture élevé, la valeur de vente de notre propriété sera considérablement réduite si nous décidons de vendre la propriété à l’avenir.

“Ma femme et moi avons plus de 70 ans et avons toujours des problèmes de santé.

“Cette décision du Conseil de Stirling a causé à ma femme et à moi un stress considérable et entraînera des difficultés physiques pour tenter de maintenir notre côté de cette haie, même à sa hauteur actuelle.”

Connais tes droits Quiconque envisage de demander un avis de couverture élevée doit avoir tenté de régler le problème avec son voisin avant de faire une demande. Si une autorité locale reçoit une demande pour laquelle il n’existe aucune preuve que le demandeur a tenté de le faire, elle doit la rejeter. Habituellement, la première étape pour un demandeur est de discuter du problème avec son voisin pour tenter de régler le problème à l’amiable. Ils doivent conserver des enregistrements de toutes les tentatives visant à régler le problème, par exemple un journal des conversations tenues ou une série de reçus d’envoi, et doivent les joindre à leur demande. Une définition des « mesures raisonnables » pour tenter de régler l’affaire sans renvoyer l’affaire aux autorités locales serait de deux démarches formelles auprès du voisin dans un délai de six mois avant de demander un avis de couverture élevée. Le demandeur doit conserver une copie de toutes les lettres qu’il a envoyées à son voisin, avec une trace de leur livraison, car l’autorité locale demandera normalement à considérer ces lettres comme une preuve raisonnable des propres tentatives du demandeur pour régler le différend. Une autre option pour régler les litiges à forte couverture sans impliquer les autorités locales est la médiation. Les gens peuvent contacter leur autorité locale de manière informelle pour discuter d’une éventuelle demande. Une demande d’avis de couverture élevée ne peut être présentée en vertu de la Loi que pour une couverture qui est une couverture élevée. En Écosse, une haie haute est considérée comme mesurant plus de 2 mètres de haut au niveau du sol. Plus de détails ici.

Jenkins a insisté sur le fait qu’il entretenait la haie, mais qu’il appréciait également l’intimité qu’elle offrait.

Dans une lettre, il déclare : « Je peux confirmer que nous effectuerons un entretien annuel de la haie pour la maintenir dans la fourchette actuelle.

“Nous n’avons jamais eu l’intention d’être difficiles concernant la hauteur de la haie, nous apprécions simplement vraiment l’intimité que la haie nous offre dans notre jardin.”

Estimant que la haie n’avait pas besoin d’être taillée, le conseil a déclaré : « La hauteur actuelle de la haie n’est pas considérée comme ayant un impact négatif sur les niveaux de lumière du jardin et de la maison ni sur la jouissance de la propriété par l’occupant.

“Toute réduction de la hauteur de la haie réduirait l’intimité du propriétaire de la haie, car la propriété serait négligée.”

Un journaliste du gouvernement rendra sa décision en temps utile.