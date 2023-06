Notre voyage dans la magie NOLA derrière l’aventure Bayou de Tiana

Une princesse et le pouls de la Nouvelle-Orléans

Il y a quelque chose de magique dans La Nouvelle Orléans-les sites culturellement riches, les sons éclaboussés de jazz et les délicieuses spécialités qui ont brillé dans le film d’animation phare de Disney La princesse et la grenouille.

14 ans après sa sortie, La princesse et la grenouille continue de ravir les publics de tous âges avec son charme NOLA authentique qui a inspiré la prochaine attraction de Disney, Tiana’s Bayou Adventure.

Pour apprécier pleinement l’inspiration derrière la balade animée (remplaçant Splash Mountain dans les deux parcs américains), nous nous sommes rendus à NOLA pour une plongée profonde immersive dans certains de ses ingrédients spéciaux.

Guidé par Carmen SmithSVP & Executive Creative Development Product/Content & Inclusive Strategies chez Disney et Charita Carterproducteur créatif exécutif chez Walt Disney Imagineering, nous avons exploré les méandres du bayou, visité des musées historiques, dégusté une cuisine exquise et profité d’une grande énergie facile.

Avec des femmes noires dynamiques à l’avant-garde de son développement, Tiana’s Bayou Adventure est vouée au succès en tant qu’attraction la plus unique à venir dans les parcs Disney.

« Les femmes de couleur, le rêve de Tiana, le rêve d’une princesse, est l’archétype de nombreuses femmes fortes », a déclaré Smith dans un interview avec Forbes. « Croire en l’impossible, avoir un rêve, y rester fidèle et comprendre son sens du but [and] intention [both] jouent un rôle essentiel dans le succès. L’histoire de Tiana contient tout cela. Je pense à la petite fille de la cité, assise sur le banc et rêveuse. Je pense à Tiana, cette petite fille avec ses parents. Elle a un rêve inspiré par ce que fait un père en tant que chef, inspiré par sa mère, qui est une couturière entrepreneure. Si vous vous entourez de personnes qui vous aiment et qui se soucient de vous, elles contribuent à nourrir vos rêves et les aident à aller de l’avant. Travailler avec mes incroyables collègues Charita Carter, Ted Robledonotre directeur créatif, et tant d’autres, est une étape importante pour notre entreprise.

Reprenant là où le film s’est arrêté, les invités rejoindront la princesse Tiana, Naveen et l’alligator Louis, passionné de jazz, dans une aventure vibrante de bayou alors qu’ils se préparent à organiser une célébration unique en son genre pendant la saison du Mardi Gras.

En cours de route, les invités rencontreront des visages familiers, se feront de nouveaux amis et danseront sur une musique originale inspirée des chansons du film tout en abordant le prochain chapitre de l’histoire de Tiana.

Musicien lauréat d’un Grammy Award et originaire de la Nouvelle-Orléans PJ Morton a été sollicité pour écrire, arranger et produire une chanson originale pour l’attraction.

Dans une révélation surprise, la talentueuse star a parlé de ses profondes racines NOLA et de son enthousiasme à l’idée de créer de nouvelles musiques pour l’attraction.

« C’est un rêve devenu réalité », a déclaré Morton lors d’un entretien avec le directeur exécutif de la création musicale de Disney. Jean Denis et directeur exécutif de la création Ted Robledo à l’historique Preservation Hall, un bastion local de la musique jazz. « Disney est une institution qui a toujours été très connectée à la musique. C’était Mary Poppins pour moi, en entendant ces chansons, ça m’a touché. Ou moi et ma soeur s’harmonisant avec La petite Sirène. La boucle est vraiment bouclée.

Rejoindre PJ est un musicien lauréat d’un Grammy Award et nominé aux Oscars Térence Blanchard– également originaire de la Nouvelle-Orléans – en tant qu’arrangeur, producteur et l’un des interprètes de la musique de file d’attente de l’attraction.

Et, comme indiqué précédemment, la file d’attente sentira les célèbres beignets de Tiana !

Parmi les autres points forts de notre voyage, citons une visite inoubliable du bayou dans un magnifique écosystème regorgeant de plantes et de toutes sortes de créatures, notamment des alligators, des tortues et des ratons laveurs.

Ce soir-là, nous avons vécu une expérience culinaire éblouissante au célèbre restaurant Dooky Chase fondé par la reine de la cuisine créole. Léa Chase qui a été l’une des inspirations de la princesse Tiana.

Le menu organisé comprenait du gombo créole, du poisson rouge grillé, du rockefeller aux huîtres, du poulet frit et plus encore que vous devez absolument essayer la prochaine fois que vous serez à NOLA.

Pendant que nous dînions, la fille de Leah, Stella Chase Reese, a parlé de l’héritage doré de sa mère et de l’importance du restaurant qui a également servi de refuge / quartier général stratégique pour les dirigeants noirs à l’époque des droits civiques.

«Si nous avons des enfants et des adultes qui viennent ici à cause de Tiana, ils ne viennent pas ici uniquement à cause du restaurant de Tiana et de la nourriture, c’est la valeur, c’est ce qu’elle signifiait pour eux. Rêvez grand et vous pouvez y arriver », a-t-elle déclaré sous les applaudissements.

Le lendemain, nous avons visité le centre des arts YAYA (Young Aspirations Young Artists, Inc.) qui habilite les jeunes créatifs grâce à une éducation gratuite en arts visuels combinée à une formation à l’entrepreneuriat et aux compétences de vie.

Il y a quelque temps, les imagineurs de Disney ont découvert l’artiste de la Nouvelle-Orléans et ancien YAYA Charika Mahdi qui a offert le point de vue d’un local à travers une série en quatre parties commandée par l’équipe.

Née et élevée à la Nouvelle-Orléans, Sharika peint avec un style fluide qui élève ses pièces commandées mettant en vedette Tiana et ses amis, une scène de club de jazz avec un groupe de grenouilles, et Mama Odie et son «serpent à œil voyant» Juju.

L’un des thèmes de notre voyage était d’être « armé de connaissances », ce qui a souligné une série d’arrêts informatifs, notamment la collection historique de la Nouvelle-Orléans / le centre de recherche Williams dédié à la gestion de l’histoire et de la culture de la Nouvelle-Orléans et du sud du golfe.

Beaucoup de ses articles ont contribué à renforcer les décisions créatives pour Tiana’s Bayou Adventure.

Ensuite, le musée du jazz de la Nouvelle-Orléans célèbre l’histoire du jazz à travers des expositions interactives dynamiques, une programmation éducative multigénérationnelle, des installations de recherche et des performances musicales captivantes.

L’ensemble de grosse caisse Leedy observé lors de la tournée date des années 1920 et comprend un c. 1900 Tom tom chinois et c. Cymbales Zildjian et chinoises des années 1920.

C’est cet instrument même qui a inspiré une batterie que Ralphie, le petit frère du prince Naveen, a joué dans le film.

Il convient également de noter notre séjour au Mardi Gras World où les invités peuvent s’émerveiller devant des créations de défilés plus grandes que nature tout en collectant des accessoires essentiels et en sirotant un puissant ouragan.

Dans l’ensemble, nous soigneusement apprécié d’explorer tous les aspects de la magie NOLA impliqués dans la création de Tiana’s Bayou Adventure que nous je ne peux pas attendre à vivre dans les Parcs Disney l’année prochaine.