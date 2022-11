Notre vol Ryanair à destination d’Ibiza a été gâché par une ‘rave’ en plein air – des voyous ivres ont abattu de la vodka et des airs foudroyés, c’était horrible

Des images CHOQUANTES montrent comment un vol de Ryanair a sombré dans le chaos alors que des voyous arrosés buvaient des bouteilles de vodka et faisaient exploser de la musique dans les airs.

Les vacanciers ont été terrifiés alors que des dizaines de passagers tapageurs faisaient la fête dans l’allée de l’avion, qui voyageait d’Édimbourg à Ibiza.

Des passagers ont abattu une bouteille de vodka du duty free dans l’avion

Des voyous ivres ont fait la fête avec un haut-parleur dans l’allée pendant un vol arrosé

Yob équilibre le haut-parleur sur la tête pendant le vol de fête

Un couple écossais a raconté leur “horrible” épreuve alors que les fêtards ivres buvaient de l’alcool hors taxes tout en criant et en dansant pendant le vol de trois heures vers l’île de la fête des Baléares.

Les images chaotiques montrent des voyous buvant une bouteille de vodka Grey Goose, tandis qu’un autre tient un grand haut-parleur portable au-dessus de leur tête alors qu’ils diffusent des airs de danse et font la fête dans l’allée.

La femme dit que son mari, 58 ans, a été confronté sur le chemin du retour de la salle de bain par un passager ivre, qui a ensuite fait un geste grossier envers l’homme.

Et elle affirme que le personnel n’a pas réussi à contrôler la foule folle et ne les a approchés que “pour leur servir plus de boisson”.

Les scènes choquantes lors du vol du 25 septembre les ont amenés à déposer une plainte officielle auprès de Ryanair, à laquelle ils affirment avoir reçu une réponse “copier-coller”.

Elle a déclaré au Daily Record : « La réponse de Ryanair était une blague. Je ne m’attendais à rien d’autre, pour être honnête.

“Ils vous ont amené là-bas parce que ce sont des vols bon marché, mais même si c’est une bonne affaire, vous ne devriez pas avoir à passer par là. La sécurité des passagers passe avant tout.

“Il n’y avait aucun contrôle sur cet avion. C’était horrible dès la minute où nous sommes montés. Ils étaient environ 70 et venaient tous de la même région. Ils avaient un gros haut-parleur noir au volume le plus élevé possible, qui a retenti pendant trois heures.

«Ils frappaient sur le toit, enlevaient leurs hauts et ouvraient leur verre qu’ils avaient acheté au duty free. La seule fois où Ryanair s’est approché d’eux, c’était pour leur servir plus de boisson. Je ne voulais même pas aller aux toilettes parce qu’ils devenaient de plus en plus ivres.

“Mon mari est allé aux toilettes et sur le chemin du retour, ce type a frappé la main de mon mari comme pour faire un high five mais lui a ensuite donné les doigts. Les autres passagers étaient vraiment agacés par ce comportement et cela aurait pu dégénérer en une véritable guerre.

Le voyageur a ajouté : “Quand nous sommes allés atterrir, il y a eu un orage qui était assez violent. L’hôtesse de l’air criait sur le haut-parleur de s’asseoir ou l’avion n’allait pas atterrir car ils étaient tous encore debout.

“Il n’y avait pas de police qui les attendait à l’aéroport. Je comprends qu’ils étaient heureux et excités à l’idée de partir en vacances. Je prends l’avion pour Ibiza depuis 16 ans au même petit endroit. J’ai vu un peu de faire la fête sur les vols avant mais rien de tel.”

Un porte-parole de Ryanair a déclaré: «Un groupe de passagers sur ce vol d’Édimbourg à Ibiza est devenu perturbateur en plein vol.

“Pour diffuser la situation et minimiser toute perturbation pour les passagers, l’équipage a fait plusieurs annonces tout au long du vol et a refusé de servir plus de deux boissons alcoolisées à chaque passager.

“Les passagers ont cessé leur comportement perturbateur avant d’atterrir en toute sécurité à Ibiza.”

