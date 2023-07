Notre vol a été RUINE par un passager cauchemardesque qui n’a pas eu le bon repas en classe affaires – mais nous avons eu notre revanche

Les VOYAGEURS ont été furieux lorsqu’un passager cauchemardesque a provoqué le détournement de leur avion après avoir eu une crise de nerfs parce qu’on lui avait servi le mauvais repas – mais ils ont eu leur revanche.

La vidéo montre le homme réprimandant le personnel du vol United Airlines de Houston à Amsterdam avant d’être contraint d’atterrir à Chicago trois heures après le décollage.

Un homme a forcé le personnel à détourner un vol United Airlines après avoir eu un effondrement au cours de son repas Crédit : Tiktok/@ifyoureashleyanduknowit

Il a continué sa diatribe à la police quand il a atterri à Chicago Crédit : Reddit

Les passagers faisaient rage face à ses bouffonneries, mais ils ont eu leur douce revanche lorsque l’homme a été escorté par des flics lorsqu’ils ont finalement atterri.

L’homme, vêtu d’une chemise noire et blanche, est vu debout en train de crier « f ** k you » au personnel pendant que ses compagnons de voyage regardent sous le choc.

Il a poursuivi: «Je suis un dépliant United depuis longtemps. J’ai payé 1 000 dollars pour mon trajet.

« Je ne veux pas me conformer à quoi que ce soit parce que… chaque fois que le gouvernement et les règlements me le disent, c’est là que je dois être.

« Tu es ad ** che. Vous le savez pourtant. Vous savez que vous êtes ad ** che.

Un autre passager, qui a posté le clip sur TikTok, a déclaré: « Nous devons nous arrêter à Chicago pour laisser ce super bon gars hors de l’avion.

« Il a continué à rire et à contrarier l’équipage United après cela, et ils ont géré cela avec un tel calme! »

Une deuxième vidéo montre l’homme confronté à la police après avoir été expulsé de l’avion à Chicago.

Il a déclaré: « Il a dit: » Je suis un voyageur régulier comme tout le monde, mais j’ai décidé parce que j’ai des blessures que je vais prendre un vol de 9,5 heures pour Amsterdam, et je vais payer les 1 000 $ supplémentaires.

«Et tout ce que je voulais, c’était prendre un repas.

« Tu peux m’emmener où tu veux. Suis-je en état d’arrestation ? Qu’est-ce que tu vas faire? Qui êtes-vous de toute façon? »

Alors qu’il filmait les flics sur son téléphone il continuait : « J’aimerais que tu sois sur Fox News.

« Pourquoi pensez-vous qu’un de vos agents de bord est capable de décider que je ne dois pas être traité comme tout le monde? »

Un porte-parole d’United Airlines a déclaré: « Le vol United 20 de l’aéroport intercontinental George Bush à Amsterdam a été détourné vers l’aéroport international O’Hare et a atterri en toute sécurité à la suite d’une perturbation des passagers.

« Les forces de l’ordre ont rencontré l’avion à la porte et ont escorté le passager hors de l’avion. L’avion a ensuite continué vers Amsterdam.