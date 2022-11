Notre voisine cauchemardesque recouvre son allée de plantes en pot et nous crie dessus – nous vivons dans la peur

LES RÉSIDENTS disent qu’ils vivaient dans la peur d’un voisin cauchemardesque qui couvrait son allée de plantes en pot et leur criait dessus.

Ils ont dit que l’allée de la retraitée Yvonne Rogers était encombrée et ressemblait à une forêt, et ont dit qu’ils étaient désolés pour sa voisine Janice Wright.

Les habitants ont déclaré qu’ils vivaient dans la peur d’un voisin cauchemardesque Crédit : Solent News

Yvonne Rogers fait face à une facture légale de 30 000 £ après avoir perdu une affaire contre son voisin rival 1 crédit

Elle avait couvert son allée de plantes en pot et crié sur les voisins, ont déclaré des habitants Crédit : Solent News

Yvonne Rogers a été enfermée dans une dispute de voisins d’une décennie au sujet des plantes en pot Crédit : Nouvelles des champions

Rogers, 72 ans, a reçu une facture judiciaire de 30 000 £ après la saga à Portchester, Hampshire.

Un voisin a déclaré aujourd’hui : « C’était terrible, on pouvait à peine descendre là-bas.

“Elle avait des pots de fleurs partout, c’était tellement encombré. Ils étaient au milieu de l’allée, ils étaient vraiment partout.

« C’était un peu comme une forêt. C’était terrible.

“Il faut vraiment avoir pitié du voisin [Ms Wright]. Ça a dû être un cauchemar à supporter.

« J’entendrais [Rogers] criant, elle ne ferait que crier.

“Je l’entendais crier sur son autre voisin à propos d’une clôture qu’ils avaient installée – même s’ils lui avaient dit qu’ils allaient le faire.

« ‘Enfoiré’ l’ai-je entendue crier.

«Nous avons eu le gasman ici une fois et il était allé là-bas et il nous a dit qu’il refusait d’y retourner. Il a dit qu’il y avait de la merde de chat partout.

« Quinze chats à l’intérieur de la maison apparemment. Le gazier a dit qu’il n’y avait aucun moyen qu’il y retourne.

« Elle sait ce qu’elle fait. Elle essayait juste de l’enrouler [Ms Wright] en haut.”

La voisine a également affirmé que Rogers avait délibérément gardé une voiture garée sur la route devant sa maison pour être une nuisance pour les autres propriétaires utilisant leurs véhicules et leurs allées dans la rue étroite.

Elle a déclaré: «Elle l’a gardé taxé mais ne l’a pas conduit et l’a garé juste devant sa maison pour rendre plus difficile l’entrée et la sortie des gens.

« Une fois, elle ne voulait pas le déplacer pour une ambulance. Ils ont téléphoné à la police à son sujet.

“C’est la voisine de l’enfer.”

Une autre femme vivant sur la route a déclaré avoir rencontré des problèmes avec Rogers.

Le retraité a déclaré: «Elle a été très impolie avec moi. Elle a garé sa voiture pour que je ne puisse pas passer.

“Puis je l’ai regardée aller mettre un sac dans sa maison, revenir à la voiture, aller mettre un autre sac dans la maison, puis revenir à la voiture et la déplacer.

“J’ai dit ‘c’était très inconsidéré’.

“Elle a répondu ‘vous, les gens agiles, vous m’énervez’.”

D’autres voisins sur la route ont dit à un journaliste “nous ne lui parlons pas” lorsqu’ils ont été interrogés sur Rogers, un chauffeur de taxi à la retraite.

Aujourd’hui, personne n’a répondu lorsqu’un journaliste a tenté de frapper à la porte de Rogers.

La porte de la maison a été clôturée avec un gros cadenas qui la verrouille.

Certains voisins ont dit qu’ils ne l’avaient pas vue depuis des mois, mais certains ont dit qu’elle vivait toujours dans la propriété mais qu’elle ne viendrait pas à la porte.

Mme Wright n’a pas répondu à sa porte et un voisin a déclaré qu’elle leur avait fait savoir qu’elle ne souhaitait pas parler aux médias.