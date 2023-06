Notre voisin de cauchemar a exhorté tout le monde sur la route à se garer ailleurs afin qu’ils puissent faire la fête dans une lettre brutale

Les étudiants SHAMELESS ont exhorté les familles à ne pas garer leur voiture devant leur propre maison – avant d’organiser une fête à la maison prétendument alimentée par la drogue qui s’est terminée par une « bagarre de batte de baseball ».

Des voisins « intimidés » du Kent ont été informés que leurs véhicules risquaient d’être vandalisés avant que « 500 » fêtards ne saccagent leur cul-de-sac jusqu’à 4 heures du matin.

Les résidents de Kemsing Gardens à Canterbury ont accusé les étudiants d’avoir organisé une fête alimentée par la drogue Crédit : Google

Pour ajouter l’insulte à l’injure, les habitants de Canterbury disent qu’ils ont été forcés de nettoyer les bonbonnes de gaz hilarant et le verre brisé – seulement pour que la foule effrontée lance une autre cintreuse quelques heures plus tard.

Paul Babra, 68 ans, qui vit dans les jardins de Kemsing depuis des décennies, a déclaré à KentOnline : « Nous nous sentions complètement en danger, intimidés et ne faisant pas partie de la communauté.

« Personne ne devrait s’attendre à vivre comme ça. »

Quelques heures à peine avant le « barbecue » de samedi dernier, les résidents avaient une lettre fourrée à leur porte par les étudiants de l’Université du Kent.

Le griffonnage éhonté disait: « Il peut y avoir plusieurs personnes se garant autour de la zone et du bruit supplémentaire de la musique et des invités.

« Nous voulions nous excuser à l’avance pour tout inconvénient et ferons de notre mieux pour maintenir le niveau de musique et de bruit à un niveau respectable et veiller à ce que nos invités partent tranquillement.

« Nous encourageons fortement les résidents à se garer sur une route différente pour éviter tout vandalisme ou dommage aux véhicules. »

Quelques heures plus tard, la musique était à fond et la prise de drogue était visible dans les rues, affirment les habitants.

Le résident Barry Young a allégué que les étudiants buvaient de l’alcool et consommaient des substances illégales jusque tard dans la nuit.

« Vous l’appelez, ils le faisaient », a-t-il fulminé.

Le postier a appelé la police aux premières heures de dimanche après qu’une bagarre a éclaté près de chez lui.

« Nous avons eu un monsieur avec une batte de baseball qui a décidé qu’il aurait une petite bagarre avec quelqu’un juste en face de chez moi », a-t-il rapporté.

Mais au cours des trois derniers jours, quatre fêtes bruyantes ont rendu les habitants des jardins de Kemsing anxieux.

M. Young a ajouté: « Beaucoup de personnes qui vivent ici sont des soignants.

« Ils partent travailler à cinq heures du matin et, Dieu les bénisse, ils n’ont pas beaucoup dormi.

« J’apprécie que les étudiants aient besoin de se laisser aller à la fin du trimestre. Je n’ai pas de problème avec ça, mais ils doivent penser aux autres résidents qui vivent encore ici. »

La police de Kent a confirmé qu’ils avaient été appelés dans la rue vers 23 heures dimanche, mais qu’aucun crime n’avait été commis.

Regal Estates, qui gère la propriété où la fête a eu lieu, a déclaré: « Nous n’étions au courant de l’événement qu’après qu’il se soit produit malheureusement, mais il a été immédiatement réagi.

« Nous avons contacté les locataires et leurs garants aujourd’hui et traitons cet incident très au sérieux car il s’agit d’une violation de leur accord.

« Il est extrêmement décevant que les locataires aient causé de telles perturbations au sein d’une communauté.

« Nous ne soutenons pas le comportement de ces locataires et n’encouragerons jamais de tels comportements, ni ne nous y attendrons. »

Ils ont également confirmé que l’université avait été contactée et déclaré que les locataires « supporteraient l’intégralité des conséquences de leurs actes ».

Pendant ce temps, l’Université du Kent a déclaré qu’elle prenait les plaintes « très au sérieux » et a encouragé toute personne ayant des inquiétudes à contacter son équipe de liaison communautaire.