Notre voisin construit un monticule d’ordures infesté de rats dans son jardin depuis une DÉCENNIE… nous sommes à bout de souffle

Les résidents FURIOUS ont « atteint la fin de leur vie » avec une montagne de déchets qui, selon eux, devient incontrôlable depuis une décennie maintenant.

Des réfrigérateurs cassés, de vieux matelas, des caddies abandonnés et d’autres meubles abandonnés continuent d’être jetés dans le jardin d’un appartement social du sud-ouest de Birmingham.

Darren Holden, un résident de l’immeuble, a déclaré qu’il avait atteint le bout de ses nerfs Crédit : BPM

Il a affirmé que le tas d’ordures s’accumulait depuis des années Crédit : BPM

Des séquences vidéo choquantes ont révélé comment l’espace herbeux derrière le bâtiment est devenu une horreur méconnaissable.

La mer d’ordures s’étend jusqu’à la limite des arbres avec des déchets couvrant presque chaque centimètre de terrain.

Des chaises en plastique cassées, des planches de bois et de vieilles baignoires se sont accumulées en une montagne de gravats.

Des voisins ont déclaré que l’énorme tas d’ordures avait même commencé à attirer des rats alors que des poubelles renversées renversaient leur contenu sur le sol.

Au fur et à mesure que le tas d’ordures devient de plus en plus gros, il devient presque trop encombré pour que les résidents puissent s’y promener.

Ainsi, des années après le début du problème, des voisins furieux ont dit “ça suffit”.

Darren Holden, un employé de l’hôpital qui vit dans le bâtiment, a déclaré que l’état du jardin nécessitait une attention urgente avant qu’il ne devienne un danger.

“Les autres voisins et moi-même en avons marre”, a-t-il déclaré au Birmingham Mail, “Nous avons des rats dans nos jardins et cela empire chaque année.”

L’homme de 52 ans doit traverser l’espace dégoûtant pour accéder à son propre jardin, alors il s’est plaint au conseil.

Mais des années plus tard, il a affirmé qu’il n’avait jamais reçu de réponse et que le jardin était toujours en désordre.

Darren a déclaré: “Je vis dans la propriété depuis 14 ans et je dirais que cela dure depuis jusqu’à dix ans maintenant. Certains voisins doivent regarder tous les déchets depuis leurs fenêtres.

“J’ai vu des rats dans mon jardin – mon chien en a chassé un l’autre jour. Je dois traverser ce jardin pour accéder au mien, donc je dois le parcourir tous les jours.”

Il a également raconté comment le jardin appartient à un autre locataire âgé.

On pense que le résident a un problème de santé qui pourrait signifier qu’il pourrait avoir du mal à entretenir le jardin ou à empêcher les punaises de déverser leurs déchets.

Darren a déclaré: “Il est plein de vieux réfrigérateurs-congélateurs avec les portes enlevées, de friteuses à air, de téléviseurs, de baignoires pour bébés, de vieilles chaises, de beaucoup de bois, de sommiers, de chaises, de verre – vous l’appelez, c’est là-dedans.

“J’ai vu un caddie d’Asda sur la route l’autre jour, puis j’ai remarqué le lendemain qu’il était dans le jardin.

“Je me suis déjà plaint au conseil mais rien ne s’est passé, je n’ai pas eu de réponse. Ensuite, ça n’a fait qu’empirer.

“Je suis au bout du rouleau maintenant et je ne sais pas quoi faire. Ça suffit, les gens en ont marre et je ne le supporte plus.”

Il a ajouté: “Je ne veux pas causer de problèmes au gars qui vit là-bas – il est âgé et vit seul, il a donc probablement juste besoin d’aide. Mais quelque chose doit être fait.”

Le conseil municipal de Birmingham a confirmé qu’il avait contacté le locataire et émis une lettre d’avertissement pour nettoyer le jardin dans les 14 prochains jours.

Un porte-parole a déclaré: “Nous nous excusons pour les déchets qui se sont accumulés dans ce jardin de devant et pour ne pas avoir répondu auparavant.

“Nous avons été en contact avec le locataire au sujet des objets laissés dans son jardin de devant et de l’impact que cela a sur la communauté locale.

“Nous avons travaillé avec eux pour résoudre ce problème et pouvons confirmer que les ordures seront nettoyées aujourd’hui.”

La fureur des voisins fait suite à l’annonce d’un autre tas d’ordures similaire fin juillet.

Un monticule imposant de déchets infestés de rats déversés dans une rue de West Mids était si grand qu’il pouvait être vu depuis l’ESPACE.

La montagne de déchets à bout de mouche était si grande qu’elle a été captée par les satellites en orbite de Google Earth.

Les habitants fatigués de Coventry ont affirmé que la rue était à nouveau sale quelques heures après que les autorités l’aient nettoyée.

Les meubles cassés remplissent l’espace Crédit : BPM

Un vieux réfrigérateur congélateur et d’autres gadgets ont été jetés Crédit : BPM