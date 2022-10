Notre voisin cauchemardesque jette des couches sales par sa fenêtre mais la mairie ne fera rien – c’est dégoûtant

Des résidents DÉGUSTÉS ont raconté comment leur voisin de cauchemar jette des couches sales et d’autres objets “ignobles” par sa fenêtre.

Les voisins affirment qu’en plus des couches sales, ils ont vu des excréments humains et des toilettes sales rouler sur le toit de la véranda de l’homme, qu’ils disent qu’il y a jeté lui-même.

Les résidents disent que leur voisin jette des couches, du papier toilette souillé et d’autres choses “viles” par sa fenêtre Crédit : Facebook

Un objet marron a pu être vu sur le toit de la maison du voisin cette semaine Crédit : Darren Fletcher

Le groupe, qui vit dans l’est de Londres, est à bout de nerfs car ils disent que leurs plaintes au conseil sont tombées dans l’oreille d’un sourd.

Lorsque The Sun Online a visité la rue hier, un voisin, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré : « Pouvez-vous voir quelque chose de brun ? Je ne plaisante pas, c’est exactement ce que vous pensez que c’est.

Ce qui semblait être un caca reposait sur le solin en plomb sous la fenêtre de la salle de bain du bout de la maison mitoyenne.

Le voisin a ajouté: “C’est un comportement déséquilibré.

“Tout le monde sur cette route est tout à fait normal à part eux.”

Les résidents affirment que les mouchoirs et les couches souillés finissent par souffler dans le propre jardin du coupable par vent fort.

Un autre voisin a déclaré avoir également trouvé des couches non emballées dans la rue au bout de leur route et sur le trottoir – mais on ne sait pas si cela appartenait à la famille.

Aucun mouchoir ou couche n’était visible lors de la visite du Sun, mais les photos précédentes montrent des mouchoirs souillés dans une zone d’atterrissage sous la fenêtre.

L’une des photos du gâchis a été partagée sur les réseaux sociaux, suscitant le dégoût.

Une personne a commenté: “OMG c’est immonde”.

Un autre a simplement écrit : “Pourquoi !?”

Le Barking and Dagenham Council a déclaré avoir reçu cinq plaintes concernant la propriété au cours des cinq dernières années.

Un porte-parole a déclaré qu’ils avaient pris une série de mesures pendant cette période, notamment gifler le voisin avec une amende et lui envoyer une lettre d’avertissement.

Les voisins ont également déclaré qu’ils se réveillaient chaque matin avec un chœur de piratages “constants”, alors que l’homme avalait une bouchée de mucosités à son premier étage.

Le voisin a ajouté: “Tout ce que vous pouvez entendre, c’est ses klaxons et ses reniflements chaque matin. Il se déchaîne.

“Dès que je sais qu’ils sont à leur fenêtre, je rentre, je ne supporte pas ça.

“Ce serait bien d’avoir pu profiter de mon jardin cet été. Mais non, tout ce que vous pouvez entendre, c’est lui.”

Lorsque The Sun s’est rendu à l’adresse, on a pu entendre l’homme crier fort à l’intérieur.

Le voisin a affirmé qu’il s’était plaint au conseil, mais a déclaré qu’ils n’avaient rien fait.

C’est ignoble, il n’y a pas d’autres mots. Voisine

Il a dit: “C’est dans leur propre jardin, donc vous ne pouvez rien faire.

“Cela me touche définitivement. C’est ignoble, il n’y a pas d’autres mots.”

Le propriétaire n’a pas répondu au commentaire lorsque The Sun les a approchés à leur domicile.

Dans un communiqué, le porte-parole du conseil de Barking et Dagenham a déclaré à The Sun Online : “Le conseil a reçu 5 plaintes concernant les décharges sauvages et l’élimination des déchets dans cet établissement depuis 2017.

“Suite à la première plainte, un avis de pénalité forfaitaire a été émis et a ensuite été payé par le résident.

“A la suite de trois autres plaintes (2019 et 2021), une visite a été entreprise et a révélé qu’il n’y avait ni débris ni détritus, donc aucune autre mesure n’a été prise et l’affaire a été classée.

“Une autre plainte ne comprenait que la preuve d’une facture pour les résidents de la propriété.

“En tant que tel, des preuves supplémentaires du gaspillage ont été demandées et n’ont jamais été reçues, donc aucune autre mesure n’a été prise.

“Suite à la plainte la plus récente, une lettre d’avertissement a été envoyée au propriétaire de la propriété.”

Le porte-parole a ajouté: «Lorsque nous recevons des plaintes, nous enquêtons et des mesures pertinentes ont été prises pour le faire.

“L’équipe se rendra sur place pour enquêter sur ces nouvelles préoccupations.”