Notre voisin cauchemardesque a laissé son chien uriner sur notre terrasse – nous avons décidé de nous venger

Le voisin cauchemardesque d’UN COUPLE a laissé son chien uriner sur sa terrasse – il a maintenant décidé de se venger.

Ils ont partagé leur plan de remboursement casse-cou sur TikTok et étaient « prêts » à le déchaîner sur leurs voisins.

Un couple a dit que c’était “le jeu” avec leurs voisins[/caption]

Le clip, partagé par le couple d’Arizona Kyle et Kayla sur Reddit, montrait que leur voisin était devenu négligent.

“Les gens au-dessus de nous piétinent toute la nuit et toute la journée, donc nous ne dormons pas beaucoup”, lit-on dans le message, accompagné d’une courte vidéo.

“Récemment, nous avons remarqué qu’ils laissaient leur chien faire pipi sur leur terrasse sur la nôtre. Jeu sur.

Dans ce document, le voisin fatigué porte une bouteille de ce qui semble être de l’huile de mouffette et s’apprête à l’étaler sur le pas de la porte de son voisin.

“Quand vos voisins vous réveillent avec beaucoup de bruit tous les soirs et laissent leur chien faire pipi sur votre terrasse… Alors vous achetez de l’huile de mouffette et vous vous amusez”, lit-on dans la légende de la vidéo.

Le couple était appelé un héros ! par un utilisateur.

Cela survient alors qu’un autre TikToker a enregistré ses “misérables” voisins l’enfermant, éclairant sa maison et écrivant prétendument sur sa voiture.

La “petite” guerre se déroule sur une série de vidéos publiées par l’utilisateur de TikTok ChewbyDewby.





Il a affirmé que la dispute avait commencé par “un petit va-et-vient avec leur père et leur frère”.

Il a ajouté: «Mais même avant, ils ne m’aimaient tout simplement pas. Je disais bonjour et ils ignoraient.

Une vidéo intitulée “Mes voisins n’ont rien de mieux à faire que d’être mesquins” montre les portes de leur parking partagé ouvertes alors qu’il sort en voiture à 23h01.”

Cinq minutes plus tard, ils sont fermés. Il dit : « Nos voisins sont des haineux. Ils savaient que je suis parti, quelques minutes plus tard et la porte est fermée.

Une deuxième vidéo s’intitule “Misérables voisins pointant de la lumière sur ma fenêtre”.

Ce qui semble être une lampe de poche peut être vu briller dans l’appartement.

Une troisième vidéo sur la “détestation des voisins **” montre un puissant uplighter positionné à l’extérieur de l’autre propriété pour briller directement sur sa porte d’entrée.

Il dit : « Vous n’avez pas d’enfants dont vous devriez vous inquiéter ? pauvres enfants, je reçois plus d’attention qu’eux. #voisindel’enfer.

Une autre vidéo montre le mot “b *** h” griffonné dans la poussière sur le pare-brise arrière de sa voiture.

Il dit que ses voisins avaient trouvé ses premiers TikToks et “m’ont signalé”. Il ajoute : “J’ai besoin d’un come-back les gars”.

Une caricature grossière d’un pénis est à proximité, mais il ne dit pas s’il pense que cela a également été fait par ses voisins.

Une vidéo ultérieure montre sa “réponse” qu’il a écrite lui-même sur sa propre voiture.

Il a écrit : « Envoie ton papa venir frapper à ma porte. Effrayant un **!”

Et il ajoute : « Obtenir des caméras. Restez à l’écoute!”

