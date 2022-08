Notre voisin cauchemardesque a fait abattre des arbres dans notre jardin avant après avoir appelé le conseil en se faisant passer pour moi

UNE FEMME a allégué qu’une voisine avait réussi à convaincre le conseil de couper son arbre en se faisant passer pour elle au téléphone.

L’utilisatrice de TikTok, Jody Brown, a publié une vidéo montrant des travailleurs à l’extérieur de sa maison abattant un arbre avec les mots “nos voisins ont fait abattre notre arbre”.

Jody a filmé l’abattage de son arbre

On lui a dit qu’elle avait appelé le conseil pour demander qu’il soit retiré

Elle affirme que « nos voisins ont une longue tradition d’ingérence dans les affaires de tout le monde » et « ce n’est qu’une chose de plus qu’ils ont faite dans une longue série de choses ».

Jody, du Canada, a déclaré qu’après avoir vu ce qui se passait en parlant au superviseur, elle avait pu sauver l’arbre de son autre voisin.

Mais les choses sont alors devenues bizarres quand il lui a dit qu’elle avait appelé pour demander que l’arbre soit coupé.

“Le responsable a dit” eh bien, il est écrit ici que vous avez appelé et que vous vouliez qu’il soit retiré “”, a-t-elle déclaré.

« Je lui ai dit non, ce n’est pas le cas et j’ai dit que c’était probablement notre voisin. Il a dit qu’il allait se renseigner.

« Plus tard dans la journée, j’ai reçu un appel de la femme qui dirige le service forestier de notre ville et elle voulait savoir ce qui s’était passé.

“Et elle a examiné la question un peu plus loin et a découvert que l’appel téléphonique ne provenait pas de nous, mais de la ligne fixe d’un voisin.

“Elle n’a pas dit qui mais nous savons tous qui c’était.”

La dispute de Jody avec son voisin à propos d’un arbre est malheureusement loin d’être un cas isolé.

Une dispute d’un an a culminé lorsque Graham et Irene Lee ont appelé un arboriculteur pour couper la moitié des branches d’un arbre qui se trouvait depuis plus de 30 ans dans le jardin de leur voisin.

Le couple, dans la soixantaine, s’était plaint que les branches pendaient au-dessus de leur allée, attirant les pigeons et causant un problème de désordre d’oiseaux et de bruits de roucoulement.

Mais Bharat Mistry, 56 ans, et sa famille ont été “vidés” par l’action drastique.

“Nous étions absolument désemparés”, a-t-il déclaré.

« Nous les avons suppliés et suppliés de ne pas le faire, mais leur décision était prise. Cet arbre tombait.