Notre ville ravagée par la drogue est tourmentée par des pilules tueuses de 20 pence “plus addictives que l’héroïne” – nous avons trop peur de quitter nos maisons

ATTENDANT à un arrêt de bus à Middlesbrough, l’adolescent Finlay Small est approché par un inconnu désespéré tenant une pilule bleue dans sa main.

“Il m’a dit que c’était du diaze, c’est-à-dire du diazépam”, raconte l’employé du café de 18 ans. “J’ai dit non et il m’a alors demandé si j’avais de l’argent à la place.”

Des villes du nord comme Middlesbrough ont vu une vague de drogues bon marché balayer les rues Crédit : NNP

Le valium de rue est un type de benzodiazépines Crédit : NNP

“Il y a beaucoup de toxicomanes dans cette ville”, ajoute-t-il. “Vous voyez des tas de groupes de personnes qui ont l’air de consommer de la drogue.

“Je n’avais pas réalisé que les benzos étaient si faciles à trouver.”

Dans les villes difficiles du nord de l’Angleterre, la crise du coût de la vie alimente une vague de médicaments tueurs vendus pour aussi peu que 20 pence la pilule.

Les benzodiazépines, également appelées «benzos», sont utilisées pour traiter l’anxiété et sont disponibles auprès des médecins généralistes, mais ces dernières années, les pilules hautement addictives se sont répandues dans les rues.

Les versions de rue du diazépam – également appelé Valium, un type de benzos – ont causé le plus grand pic de décès, avec 171 personnes ayant perdu la vie en Angleterre et au Pays de Galles l’année dernière, contre 62 en 2020.

En Écosse, qui a été surnommée la capitale européenne de la drogue, les décès ont presque quintuplé au cours des sept dernières années.

Alors que les pilules bleues continuent de gagner en popularité, les habitants de villes comme Middlesbrough admettent qu’ils ont trop peur de quitter leur domicile en raison des gangs de revendeurs qui fouettent des médicaments illégaux sur ordonnance.

Et d’anciens utilisateurs ont raconté au Sun comment ils ont lutté pendant des années pour se débarrasser de leur dépendance, l’un d’entre eux ayant même écrasé sa camionnette alors qu’il était défoncé.

“Plus dur que l’héroïne à donner un coup de pied”

Le diazépam est proposé sur Internet sans ordonnance et pas seulement sur le « dark web ».

Parmi les toxicomanes célèbres figurent feu Heath Ledger et Whitney Houston, tandis que Dougie Poynter de McFly a admis qu’il ne se souvenait pas de deux ans de sa vie alors qu’il était accro au Valium.

Un expert en toxicomanie affirme qu’il est plus facile d’éloigner les gens du crack que de les empêcher d’utiliser des benzos, une drogue de classe C également connue sous le nom de bluees.

Steve Pope, qui a eu affaire à de plus en plus de toxicomanes au diazépam dans le Lancashire, a déclaré : « Je préfère travailler avec un crack ou un héroïnomane. Le processus de sevrage des benzos est si difficile.

«Cela peut littéralement prendre des années à se réduire pour devenir propre – arrêtez-vous net et faites la dinde froide. C’est une question de raser 1 mg par jour, d’attendre quelques mois, puis de répéter.

“C’est une torture absolue, et je ne souhaiterais pas les symptômes de sevrage à mon pire ennemi.”

Peur dans les rues

Middlesbrough est classée cinquième autorité locale la plus défavorisée d’Angleterre Crédit : NNP

Les résidents disent qu’ils ne se sentent pas en sécurité à cause du crime et des gangs Crédit : NNP

Des recherches menées par l’Université de Warwick en 2019 ont révélé que les médecins généralistes étaient 45% plus susceptibles de distribuer des benzos dans les zones les plus pauvres.

L’effet est perceptible à Middlesbrough, qui est classée cinquième autorité locale la plus défavorisée d’Angleterre.

Des groupes de toxicomanes traversent la ville du North Yorkshire, s’approchent des gens et demandent de la drogue.

Un couple, qui vit à proximité de Hemlington, dit qu’il ne se sent pas en sécurité.

La femme, dans la soixantaine, est en fauteuil roulant et prend des médicaments sur ordonnance, mais les garde cachés à la maison pour éviter de devenir la cible d’un vol.

S’exprimant de manière anonyme, elle a déclaré: “Je n’aime pas quitter la maison après 15 heures.

“Il y a des gangs de gens et tout leur comportement découle de la drogue.

“Le problème de la drogue est un problème plus large, mais les benzos sont en augmentation.”

Les employés des pharmacies et des magasins du centre-ville racontent également avoir vu des toxicomanes venir “tous les jours” pour des ordonnances avant de les flageller dans les rues.

Un employé de magasin a déclaré: “Nous avons des gens qui viennent nous voler tous les jours.

“Vous les voyez ensuite allongés dans les rues au milieu de la journée.”

L’avocat Finlay a ajouté: “J’ai entendu une conversation devant une pharmacie.

“Un homme a demandé à l’autre s’il était déjà venu, parce qu’il voulait acheter la prescription.

“Cela montre simplement que ces médicaments sont faciles à obtenir.

“Mais les toxicomanes ne sauront pas exactement ce qu’ils contiennent, et ils finissent par en vouloir plus.”

Finlay Small, 18 ans, s’est vu offrir des benzos à un arrêt de bus Crédit : NNP

La crise du coût de la vie a vu les entreprises et les résidents en difficulté Crédit : NNP

Brian Jones, PDG de The Moses Project, une organisation caritative basée à Stockton-On-Tees qui soutient les hommes toxicomanes, a déclaré : “Les benzodiazépines sont un problème majeur.

“Beaucoup d’entre eux viennent de Chine et sont vendus sur le dark web. Les gens les achètent en grande quantité et les revendent dans la rue.

“Ils sont très bon marché, une plaquette contenant 10 à 12 comprimés peut coûter 1 £, ce qui est suffisant pour provoquer une surdose.”

Mais les enfants, les OAP et les personnes de tous horizons deviennent accros.

Steve a déclaré: «Je travaille avec un nombre croissant d’adolescents et même d’enfants qui deviennent accros aux versions de rue de benzos pour quelques centimes.

“J’ai un ancien avocat de la Couronne de 73 ans qui est accro depuis plus de 25 ans, des hommes d’affaires, des entraîneurs personnels, des mères au foyer – vous l’appelez, ils viennent me voir accro, désespéré.”

La vie est bon marché

Dominic Streeter, qui a réalisé le documentaire Netflix Ten Dollar Death Trip sur la crise du fentanyl à Vancouver, au Canada, examine maintenant l’augmentation des décès dus à des substances interdites sur les côtes britanniques.

Le cinéaste, 40 ans, raconte au Sun : « Nous tournons actuellement un documentaire qui se penche sur la politique britannique en matière de drogue.

«Cela met vraiment l’accent sur l’Écosse, qui est la chose la plus proche de ce que j’ai vu au centre-ville de Vancouver. C’est vraiment déchirant.

« L’Écosse est désormais la capitale européenne de la mort liée à la drogue.

«Il y a un problème avec les benzos – 20 pence chacun, essentiellement du valium de rue s **** y.

“Vous pouvez acheter un sac de l’un d’eux, qui pourrait être totalement différent d’un autre et c’est un jeu de roulette russe.

“Les gens les prennent avec de l’héroïne, de l’alcool et d’autres substances.”

Le cinéaste britannique Dom Streeter met en garde contre les dangers des benzos Crédit : Netflix

En Écosse, des benzodiazépines ont été trouvées dans les systèmes de 73 % des personnes décédées des suites de l’abus de drogues.

Annemarie Ward, PDG du groupe de soutien national Faces and Voices of Recovery UK, était d’accord avec le chiffre de 20p et a averti que les pilules détruisaient «les communautés les plus pauvres».

Elle déclare : « La crise du coût de la vie signifie que les gens se tournent vers des médicaments moins chers comme le valium de rue.

“Mais c’est le chemin le plus rapide et le moins cher vers l’oubli.

« Il s’agit de gens qui sont dans une situation désespérée absolue.

“Les gens tombent comme des mouches mais les gens sont toujours prêts à prendre des risques.”

Je ne peux pas le frapper

Abandonner est incroyablement difficile car les benzodiazépines se lient aux récepteurs du cerveau.

Steve pense que les médecins mal formés les distribuent trop facilement.

Le conseil du NHS est de ne pas les prendre pendant plus de quatre semaines, mais les médecins généralistes continuent de les distribuer pendant des années.

Après 13 ans, Jo Halsey commence à surmonter sa dépendance au diazépam 1 crédit

Jo Halsey, 51 ans, de Hull, vient de commencer à se sevrer du diazépam après s’être fait prescrire le médicament il y a 13 ans.

Elle révèle : « On m’a dit que mes reins ne fonctionnaient qu’au tiers de leur capacité normale à cause de mes médicaments – comment cela peut-il être bon ?

« Puis, il y a trois mois, mon conseiller m’a expliqué que j’étais « accro » aux pilules.

“Honnêtement, j’étais sous le choc d’être sous le même parapluie qu’un héroïnomane, et rien de tout cela n’était de ma faute.

“Depuis, j’ai réussi à réduire ma dose de diazépam de 10 mg à 5 mg par jour, et j’ai l’impression que les nuages ​​se lèvent pour la première fois depuis plus d’une décennie.”

Pilules tueuses

Sarah Williams est devenue accro au diazépam après que les médecins lui aient prescrit le médicament Crédit : Alley News

Une mère de deux enfants a été informée par son médecin généraliste qu’elle aurait pu mourir lorsqu’elle a soudainement arrêté le médicament pendant deux semaines.

Sarah Williams, 35 ans, de Newcastle, voulait faire la dinde froide après que les médecins aient continué à augmenter les doses pour réduire la douleur d’une grave blessure au dos.

Elle dit : « Je ne pouvais pas dormir, la pièce bougeait constamment, je souffrais d’hallucinations, de maux de tête constants, d’anxiété paralysante et des douleurs les plus étranges.

“Mon médecin généraliste était horrifié, me disant que l’utilisation à long terme de diazépam était la pire chose que j’aurais pu faire.

“Il a dit que j’avais de la chance de ne pas avoir subi de crise ni même de crise cardiaque.”

La responsable administrative a été placée dans un programme de réduction progressive qui a progressivement réduit son apport sur trois ans.

La profession médicale a réduit les prescriptions du médicament en Angleterre de 11,3 millions en 2010 à 8,6 millions en 2020.

Mais un rapport publié l’an dernier par le Council for Evidence-based Psychiatry affirmait que 72 % des benzodiazépines délivrées n’étaient pas nécessaires.

Facile à acheter

Mais les utilisateurs incapables de les obtenir auprès des médecins généralistes se tournent vers le dark web ou les marchands ambulants.

Des laboratoires fabriquant des versions du marché noir ont été découverts dans le Grand Manchester, en Écosse et dans le Kent au cours des deux dernières années.

Billy Davies, 35 ans, électricien et père de deux enfants de Wigan, a écrasé sa camionnette de travail après avoir pris trop de benzos.

Il avait commencé à acheter le médicament lorsque l’ordonnance du médecin généraliste n’était pas suffisante pour satisfaire son envie d’en avoir plus.

Billy a déclaré: «Il est si incroyablement facile de se procurer des benzos maintenant, et si bon marché – même lorsque je prenais 50 mg par jour, cela ne me coûtait qu’un peu plus d’une livre par jour.

“J’ai développé la paranoïa la plus horrible que les gens me regardaient et essayaient de me tuer, et j’ai même radié ma camionnette de travail tôt un matin après avoir pris des tas de benzos la nuit précédente – groggy et pas avec, je ne devrais vraiment pas ont conduit.

“La police m’a testé sur les lieux de l’accident, mais n’a évidemment pas détecté les niveaux vertigineux de drogue dans mon système – je n’ai pas bu d’alcool depuis des années maintenant, et cela semblait être tout ce qu’ils recherchaient.

“J’aurais pu facilement me tuer, ou tuer quelqu’un d’autre.”

Grâce à Steve Pope, il s’est maintenant débarrassé de la substance.

Le professeur Martin Marshall, président du Royal College of GPs, a déclaré: «Les benzodiazépines, telles que le diazépam, et d’autres médicaments psychotropes peuvent être bénéfiques pour les patients lorsqu’ils sont prescrits conformément aux directives cliniques – actuellement, il existe très peu de raisons de les prescrire. médicaments – et après une discussion franche sur les risques et les avantages de les prendre, et parallèlement à un examen régulier.

“Le Collège a accueilli favorablement la récente directive du NICE sur les médicaments générateurs de dépendance, qui vise à réduire la prescription ou l’utilisation de tels médicaments, le cas échéant et dans la mesure du possible, étant donné qu’ils peuvent créer une forte dépendance.”

Billy conclut : « Tout ce que je peux dire à qui que ce soit, c’est qu’il ne faut pas s’approcher des benzos – ils sont pires que n’importe quelle autre drogue.

“Je fais partie des chanceux.”