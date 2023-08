Notre ville pittoresque où Harry Potter a été filmé est submergée par les touristes… les voitures abandonnées rendent la région moche

Les RÉSIDENTS d’une ville pittoresque où Harry Potter a été filmé ont raconté comment leurs vies sont ruinées par les touristes.

Les habitants de Malhamdale, dans le Yorkshire, disent que la région est submergée de visiteurs qui provoquent des embouteillages avec leurs voitures garées.

Harry Potter a été filmé à Malham Cove Crédit : Warner Bros.

Les habitants disent que les touristes causent le chaos de la circulation Crédit : Alamy

La région est célèbre pour avoir figuré dans les adaptations cinématographiques de la série magique de JK Rowling ainsi que dans plusieurs émissions de télévision, dont The Witcher de Netflix.

Mais l’attention que les superproductions ont attirée sur la région a laissé les habitants furieux.

Ils disent que les voitures « abandonnées » par les touristes qui se sont arrêtés pour prendre des photos constituent désormais un danger pour la sécurité car elles empêchent le passage des véhicules d’urgence.

Cela survient après que le conseil paroissial de Kirby Malhamdale a approuvé un plan de gestion du trafic à plusieurs volets pour Malham, rapporte le Bristol Post.

Il met fin à six ans de concertation avec les riverains sur des problèmes de circulation de longue date.

Dans un communiqué, le président du conseil, le conseiller Chris Wildman, a déclaré: «Le nombre de visiteurs n’a certainement montré aucun signe de diminution, et en fait au cours des cinq dernières années et plus, et en particulier après Covid-19, le nombre de visiteurs a augmenté. significativement. »

Les plans verront la réintroduction de doubles lignes jaunes – tandis que le conseil travaillera avec les propriétaires fonciers locaux pour fournir un parking dans les champs à proximité des zones sensibles.

Le conseiller Wildman a déclaré: « Cela sera également fait avec autant de sensibilité que possible d’un point de vue esthétique. »

Dans les documents de planification, le président du Malham Show, Garry Schofield, a déclaré: «Le stationnement hors route est nécessaire, car sinon les routes et le village de Malham deviennent bloqués en raison du volume élevé de voitures arrivant simultanément.

« Le développement aura un impact temporaire très limité sur le caractère paysager de la région. »

Cela survient après que les habitants d’un autre petit village ont révélé le chaos qui accompagne la vie suivant sur le site de l’un des festivals les plus populaires du Royaume-Uni – Boardmasters.

Les habitants de Porth, en Cornouailles, voient jusqu’à 50 000 touristes affluer dans la région pour profiter de cinq jours de soleil, de surf et de musique live chaque année.

Et les habitants d’une ville balnéaire pittoresque aimée du prince William et de la princesse Kate ont raconté comment leur région était également ruinée par les touristes.

Les habitants d’Anglesey, au Pays de Galles, disent que les visiteurs se font un enfer en obstruant les routes.

C’était récemment un lieu de tournage pour la Maison du Dragon – et le prince et la princesse de Galles avaient une maison à proximité à Bodorgan.

Mais sa popularité a fait des ravages pour les résidents de Newborough – car les touristes doivent traverser pour atteindre Ynys Llanddwyn.