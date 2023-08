Notre ville pittoresque est prise en otage par des gangs d'adolescents... les propriétaires d'entreprises prennent des mesures extrêmes

Les jeunes de FERAL qui ont été bannis du « pire » KFC du Royaume-Uni tiennent la ville en otage, ont affirmé les habitants.

Des gangs « diaboliques » de 30 à 40 jeunes se déchaînent dans la ville de Sittingbourne, dans le Kent, où les habitants ont été contraints de quitter leur emploi et leur maison à cause du problème.

Les habitants affirment que des jeunes sauvages tiennent leur ville en otage Crédit : Steve Finn

Matthew Barehanm, 50 ans, qui vit dans la ville et travaille comme DJ, a déclaré que c’était « terrible » Crédit : Steve Finn

Bosede Fallis, 71 ans, est un acheteur fréquent de Morrisons et a vu le chaos de première main Crédit : Steve Finn

Une grande partie du chaos se concentre sur la zone autour de son KFC dans un parc commercial, qui a tellement de problèmes qu’il ne laisse pas les moins de 18 ans non accompagnés à l’intérieur après 16 heures en semaine ou à partir de midi les samedis et dimanches.

Les agents de sécurité travaillent 24 heures sur 24 aux portes pour maintenir l’ordre dans le restaurant.

Les jeunes commencent des combats, se livrent à des vandalismes, utilisent des catapultes pour lancer des pierres sur des voitures et des propriétés et jettent des plantes et des débris derrière le comptoir du KFC.

Le carnage s’est propagé aux zones environnantes où la police a été forcée d’émettre des ordres de dispersion pour résoudre le problème.

Les habitants disent que les jeunes à vélo entrent souvent dans le magasin Morrisons voisin et terrifient les clients de tous âges.

Le chef d’équipe du KFC, Awaiz Khaliu, a déclaré à The Sun Online : « C’est le chaos ici.

« Toute l’année, ça a été l’enfer. Ils jettent des pierres sur les vitres des voitures et les brisent.

« C’est la règle de la foule. Il y en a 30 ou 40. C’est très effrayant. Je suis terrifié et les clients aussi.

« Ils utilisent également des lance-pierres pour lancer des pierres sur les vitres des voitures. Cela a causé tellement de dégâts.

« Les gens ont quitté leur emploi ici parce qu’ils ne peuvent pas faire face et les gens ont quitté la région. Les gens ne peuvent pas faire face.

« Ils vont à Homebase et achètent des plantes et entrent dans le restaurant et sont très intimidants puis les lancent à travers le comptoir. »

Tom Grey, qui vit dans le centre-ville depuis six ans, a décrit les jeunes comme « diaboliques » et « sauvages ».

L’homme de 65 ans a déclaré: « Ils sont hors de contrôle. Ils sont dans des gangs de 30 et c’est très intimidant.

« Je fais mes courses ici chez Morrisons et je ne me sens pas en sécurité. Un jour, ils déchiraient une pancarte et je les ai confrontés et ils m’ont attaqué et m’ont crié des injures et des menaces. Ils m’ont attaqué.

« Si vous cherchez le pire endroit pour les jeunes incontrôlables en Grande-Bretagne, vous l’avez probablement trouvé.

« C’est une honte ce qu’ils peuvent faire. Ils sont mauvais.

« Ce sont des monstres.

« Ils font de la vie des gens qui travaillent chez Morrisons un enfer. »

Tom a dit qu’il avait l’impression que la ville était tenue de leur « rançonner ».

Il a ajouté: « C’est ici à Morrisons, au KFC et au centre-ville. »

Bosede Fallis, 71 ans, est un acheteur fréquent de Morrisons et a vu le chaos de première main.

Elle a déclaré: « J’ai vu la sécurité chasser des jeunes à cause des problèmes qu’ils causent. C’est un énorme problème. »

Un acheteur, qui travaille comme enseignant et avait trop peur de donner son nom, a déclaré: « C’est l’enfer sur terre.

« Je ne me sens pas en sécurité. Ils brisent constamment les vitres des voitures avec des pierres ici, alimentent les véhicules et déclenchent des bagarres. Ils sont hors de contrôle. »

Un autre a déclaré: « La police a amené une camionnette de police mobile ici une fois et a fait une grande chanson et dansé à ce sujet, mais nous ne les voyons pas beaucoup. C’est comme si tout le monde avait abandonné. »

Derek Wise, 75 ans, a déclaré que le problème s’était aggravé ces derniers mois. L’ingénieur à la retraite a déclaré: « N’est-il pas triste que KFC doive employer des videurs à cause de la gravité de la situation?

« Que se passe-t-il ? C’est très mauvais.

Matthew Barehanm, 50 ans, qui vit dans la ville et travaille comme DJ, a déclaré que c’était « terrible ».

Il a ajouté: « Ils causent de gros problèmes sur leurs scooters. Les gens ne se sentent pas en sécurité.

« Ils causent des problèmes de circulation sur leurs vélos et lancent des pierres. »

Un porte-parole de KFC a précédemment déclaré: «La sécurité a toujours été notre priorité absolue et nous ne tolérons tout simplement aucune violence envers nos invités ou les membres de l’équipe.

« Notre restaurant de Sittingbourne a récemment constaté un comportement de la part des clients dont le colonel ne serait pas fier. Ainsi, pour le moment, les moins de 18 ans visitent en semaine à partir de 16h et le week-end à partir de 12h doivent être accompagnés d’un adulte. »

La police de Kent a émis un ordre de dispersion dans la rue principale et le parc commercial de la ville – où est basé le KFC – en mai et juin.

Et les Morrisons de Sittingbourne ont dû faire appel à la vidéosurveillance pour s’occuper des jeunes antisociaux.

Derek Wise, 75 ans, a déclaré que le problème s’était aggravé ces derniers mois Crédit : Steve Finn