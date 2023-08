Notre ville pittoresque est en train d’être ruinée par des propriétaires de résidences secondaires égoïstes… Je ne peux pas me permettre des loyers exorbitants, alors je vis dans une camionnette

NICHÉ parmi les collines du Somerset, le bourg pittoresque de Frome est un aimant touristique avec ses rues pavées et un club de membres chic vénéré par des célébrités de premier plan.

Mais la jolie ville, précédemment élue meilleur endroit où vivre en Grande-Bretagne, a payé le prix fort de sa popularité croissante.

Une «crise du logement» a été déclarée dans la ville pittoresque de Frome, dans le Somerset Crédit : Neil Hope

L’artiste Summer Auty vit maintenant dans une camionnette parce qu’elle ne peut pas payer les loyers de Frome 1 crédit

Le coût fulgurant des locations dépasse les prix des habitants locaux, les forçant à quitter leur maison et à déménager dans des zones moins chères.

Pire encore, certains se retrouvent même sans abri en raison du manque de logements abordables et sociaux dans la ville, qui ne compte que 30 000 habitants.

Le conseil municipal de Frome a été contraint ce mois-ci de déclarer officiellement une «crise du logement». Le loyer moyen s’élève désormais à près de 1 500 £ par mois, soit 50 % du salaire habituel.

La conseillère Polly Lamb, une ancienne agente de location, a déclaré que la montée en flèche des loyers avait expulsé les habitants qui y étaient restés toute leur vie.

Sam O’Malley, 38 ans, mère célibataire de deux enfants, s’est retrouvée sans abri lorsqu’un changement de situation a entraîné des difficultés lors de la recherche d’un bien locatif.

Elle raconte au Sun: « J’ai dû mentir à l’agent de location pour même mettre le pied dans la porte. Je leur ai dit que j’avais gagné 30 000 £, mais c’est en fait la moitié.

« Ils m’ont montré des endroits où je ne mettrais pas mon chien, ils étaient dégoûtants. Un endroit était moisi, et ses sols étaient tellement humides qu’ils étaient devenus ondulés. C’était horrible.

« Je suis chez mon ami depuis un an maintenant. Elle est adorable, mais elle pourrait aussi décider qu’elle a besoin de nous à tout moment, car il y a neuf personnes dans une maison avec une chambre, donc c’est loin d’être idéal.

Maman de deux enfants, Sam O’Malley, codirectrice de Shared Earth Learning, une organisation scolaire forestière à but non lucratif qui travaille avec des préadolescents et des adolescents, se souvient avoir vu des propriétés moisies avec des sols mouillés Crédit : fourni

« Je partage un lit à deux places avec ma fille, qui a neuf ans, et mon fils de 11 ans a le lit du haut, mais il a vraiment besoin de son propre espace.

« Ne pas pouvoir assurer la sécurité de mes propres enfants m’a fait me sentir très mal, c’est un vrai coup de poing.

« Le plus gros péage a été sur ma santé mentale. Je suis en permanence avec des gens, je ne peux pas rentrer chez moi et crier sur le grille-pain, je ne peux jamais avoir de temps pour moi.

Sam a affirmé que 90% des enfants avec lesquels elle travaille à Shared Earth Learning, une organisation scolaire forestière à but non lucratif qui travaille avec des préadolescents et des adolescents, dont elle est codirectrice, ont également des problèmes de logement.

Un garçon dort dans le lit de ses parents jusqu’à ce qu’ils s’endorment, puis se déplace vers un lit de camp sur le sol. Une autre partage une chambre avec un tout petit bébé.

Elle est heureuse que le conseil ait reconnu les problèmes auxquels de nombreuses personnes sont confrontées.

Sam a déclaré: «Frome a vécu trop longtemps dans une bulle avec ses récompenses pour être le meilleur endroit où vivre. Il n’y a pas que moi, tout le monde est concerné.

«Les résidences secondaires appartiennent aux navetteurs et aux personnes qui ont été expulsées de Londres. Nous ne pouvons plus nous les permettre.

« Le fait qu’il soit populaire auprès des célébrités n’aide pas non plus. Les Foo Fighters et Paul McCartney ont joué ici avant d’aller à Glastonbury, et cela fait de Frome l’un de « ces » endroits.

Il y a aussi Babington House, un manoir avec un club branché pour les membres de Soho House, populaire auprès de célébrités comme David et Victoria Beckham et Amanda Holden.

« Après avoir vécu dans une bulle, c’est comme si Frome était soudainement parti, ‘Ok, maintenant nous avons un problème’, ce qui ne peut être qu’une bonne chose », a déclaré Sam.

« Nous avons désespérément besoin que quelque chose soit fait pour que les gens puissent avoir accès à un logement abordable et décent. »

Elle est sur la liste du conseil pour les personnes qui ont besoin d’un logement, mais il y a 600 personnes qui attendent également un logement. Seulement 49 maisons ont été retrouvées au cours des six derniers mois.

« Je vis dans une camionnette »

Summer montrant l’intérieur de sa camionnette 1 crédit

Dans le comté de Somerset, il y a 10 000 personnes sur la liste, ce qui équivaut à environ 1 000 familles.

La jeune artiste Summer Auty, 24 ans, vit dans sa camionnette tout en travaillant à temps partiel dans une galerie d’art locale.

Elle est née et a grandi à Frome avant de déménager à Londres pour aller à l’université. Elle a utilisé le reste de son prêt étudiant pour acheter la camionnette.

Summer a déclaré à la BBC: « Je vis actuellement dans ma camionnette parce que je n’ai pas les moyens de louer ou d’acheter et je dois rester local pour mon travail.

« Je suis ici depuis plus de 20 ans et c’est difficile de ne pas pouvoir se permettre de vivre ici.

« J’étudiais à Londres mais à cause de Covid, je suis revenu à Frome et heureusement, il me restait assez d’argent pour acheter cette camionnette.

« J’aimerais vivre dans une petite maison, je ne cherche rien de grand, et la dernière chose que je veux, c’est qu’ils construisent plus de maisons sur nos espaces verts. »

« Craindre l’expulsion »

D’autres qui ont la chance d’avoir trouvé des maisons pour laisser craindre la hausse de leur coût finiront par les expulser de la ville.

Dion Downey, 27 ans, vit dans sa maison depuis un an avec sa compagne et son tout-petit.

Il a déclaré: «Nous recherchions un endroit chaud et sec, mais il y avait de minces cueillettes lorsque nous avons regardé.

« Nous ne voulions pas d’un endroit où nous aurions des problèmes d’humidité, nous avions besoin d’un endroit où un enfant de deux ans aurait de la place.

Dion Downey craint que sa famille ne soit expulsée en raison de la flambée des loyers Crédit : Neil Hope

Les habitants disent que les propriétaires de résidences secondaires ont fait grimper les prix des maisons Crédit : Neil Hope

« Nous avons trouvé un endroit qui nous convenait et avait tout ce dont nous avions besoin, mais il y a une inquiétude concernant les prix à l’avenir.

« Nous avons de la chance d’avoir un bon propriétaire maintenant – ils existent – mais si les prix augmentent davantage, nous ne trouverions pas quelque part dans notre gamme de prix qui soit aussi bon que ce que nous avons maintenant, je ne pense tout simplement pas que cela existe .

«Je sais qu’il y a une possibilité très réelle que nous devions quitter Frome, ce que nous ne voulons pas faire. Il y a beaucoup de jeunes familles ici, beaucoup de boutiques et d’entreprises indépendantes et c’est très dynamique.

« Frome a un très grand esprit communautaire, mais le fait qu’il y ait si peu de logements disponibles et que les gens possèdent des résidences secondaires ici peut être une source de tension, ce qui alimente des tensions qui existent déjà. »

Dion a ajouté que beaucoup de nouvelles maisons sont en construction, mais qu’elles ne sont pas « abordables ».

« Nous avons également besoin de l’infrastructure qui devrait venir avec plus de maisons, comme des écoles, des espaces commerciaux et tout ce qui va de pair avec une population plus importante, afin que nous ne devenions pas simplement une ville de banlieue », a-t-il déclaré.

« Tripler la taxe »

Le semi-retraité Steve Toan aimerait voir la taxe d’habitation triplée pour les propriétaires de résidences secondaires Crédit : Neil Hope

Steve Toan, 68 ans, est un comptable semi-retraité qui vit à Frome depuis 30 ans.

Il a déclaré: «Le Somerset est devenu un peu une zone de vacances et vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce sujet.

« Ils ont triplé la taxe d’habitation au Pays de Galles pour les résidences secondaires et je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée.

« Les résidences secondaires sont un problème. Le domaine derrière nous a été construit il y a environ 25 ans, et d’après ce que je comprends, il a été vendu sur plan et les habitants n’ont tout simplement pas acheté.

« Pratiquement toutes ces maisons sont louées soit à plein temps, soit en résidences secondaires, soit en résidences secondaires. Cela a contribué à la crise du logement en faisant grimper les prix.

« Mes enfants ne pourraient probablement pas se permettre d’acheter ou de louer quoi que ce soit ici maintenant.

« La maison de mon voisin est une maison de location, et le loyer est exorbitant.

«C’est essentiellement le fait d’expulser les habitants de la région, et si vos enfants voulaient rester ici à l’avenir, ils auront du mal. C’est beaucoup plus cher ici que dans les autres villes du Somerset.

Natalie Smith dit que ses enfants ne pourront pas se permettre de vivre à Frome 1 crédit

« C’est devenu l’endroit où il faut être, donc une partie du problème est qu’elle est devenue si populaire parce que c’est une ville unique, donc dans ce sens, Frome est devenue son pire ennemi. »

La comptable locale Natalie Smith, 52 ans, a déclaré: « Nous venons de déménager à l’extérieur de Frome parce que tous les prix de l’immobilier ont augmenté et nous voulions en avoir plus pour notre argent.

« Mes enfants n’auront pas les moyens de louer ici… Les propriétaires des résidences secondaires ont embrassé la communauté locale et la ville, mais c’est dommage que cela signifie que les locaux ne peuvent pas se permettre de louer ou d’acheter ici maintenant . »

Le barman et assistant de magasin Danny Challinor, 23 ans, a déclaré: « Nous avons eu beaucoup de chance, nous savions à quel point le marché de la location était compétitif, donc dès que nous avons vu un endroit qui nous plaisait, nous avons tout de suite sauté dessus.

« Nous avons du mal à nous le permettre maintenant, mais si les prix augmentent, nous savons qu’il y a une chance que nous soyons forcés de quitter la région. »

‘Besoin urgent’

Danny Challinor a du mal à payer son loyer Crédit : Neil Hope

Frome apparaît régulièrement comme l’un des meilleurs endroits où vivre du pays dans le Sunday Times.

Les propriétaires de résidences secondaires dans la région devront payer le double du montant de la taxe d’habitation une fois que le gouvernement aura adopté une nouvelle législation.

La conseillère Federica Smith-Roberts, membre exécutive principale pour les communautés, le logement et la culture au conseil du comté de Somerset, a déclaré: « Le pays dans son ensemble connaît une crise du logement abordable, mais les problèmes de Somerset sont exacerbés par l’évolution démographique et les restrictions actuelles sur la construction de nouvelles maisons en raison de la politique nationale de « neutralité nutritionnelle ».

« En tant que conseil, nous devons rassurer les communautés sur le fait que de nouvelles maisons bien construites et respectueuses de l’environnement pour les jeunes et les familles aideront leurs communautés à prospérer.

« En fin de compte, nous avons besoin d’un soutien gouvernemental pour la construction de logements sociaux, soit par les municipalités, soit par les fournisseurs de logements sociaux. »