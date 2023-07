Notre ville pittoresque est détruite par l’interdiction choquante du conseil – c’est une tragédie et nous ripostons

Les commerçants FURIOUS d’une ville pittoresque se battent contre une nouvelle interdiction des volets protégeant leurs magasins.

Les propriétaires de magasins de Maidstone, dans le Kent, ont été menacés de poursuites judiciaires par les chefs de conseil leur ordonnant de retirer les barrières métalliques de leurs fenêtres avant.

Un bijoutier du centre-ville de Maidstone fait partie de ceux qui se battent contre une interdiction du conseil Crédit : Google

Maidstone Borough Council les a accusés d’avoir enfreint la loi, dans le cadre d’une nouvelle répression visant à améliorer l’apparence du centre-ville.

Pourtant, les propriétaires d’entreprise inquiets craignent d’être laissés plus vulnérables aux cambrioleurs et aux vandales ou d’avoir du mal à obtenir une assurance – et disent également que le déménagement pourrait « tuer » le centre-ville.

Des lettres du conseil ont été envoyées à cinq entreprises du quartier central de Gabriel’s Hill, a rapporté KentOnline.

Les commerçants ont été invités à retirer leurs volets métalliques ou à demander un permis de construire.

Parmi les manifestants se trouve Lisa Townend, 55 ans, qui dirige Mr T’s Jewelers – ouvert par son défunt mari – depuis 23 ans.

Elle a déclaré: « Au début, je pensais que c’était une blague – nous sommes ici depuis 2000 et tout d’un coup, c’est un problème.

« Si je n’avais pas de volets, je n’aurais pas d’assurance. La mairie va-t-elle payer mes nouvelles fenêtres lorsqu’elles sont brisées chaque semaine ?

« Je pense juste, ‘Obtenir une vie’ – c’est ridicule de s’attendre à ce que nous fassions cela maintenant. »

Elle a averti que la répression pourrait « tuer la rue principale » et laisser le centre-ville avec plus de magasins vides « qui sont pires que des volets ».

Un autre commerçant a décrit les volets comme leur « première ligne de défense ».

Mais un porte-parole du conseil a déclaré que les entreprises ciblées « enfreignaient officiellement la loi » en ayant « des volets extérieurs dans une zone de conservation et sur des bâtiments classés » sans autorisation.

Il a ajouté: « Nous sommes en discussion avec ces entreprises sur des options alternatives. »

Le conseil a été approché par Sun Online pour plus de commentaires.

L’autorité a précédemment déclaré qu’elle souhaitait que les nouvelles directives aident à restaurer « l’individualisme » dans le centre-ville à la place de « magasins fades et sans âme ».

Maidstone est la plus grande ville du Kent, un comté souvent surnommé le « jardin de l’Angleterre ».

La nouvelle bataille entre les commerçants et l’autorité locale contraste fortement avec une récente décision du conseil dans une autre ville pittoresque qui a fait célébrer les habitants.

Les propriétaires de la station balnéaire galloise de Landimore dans la péninsule de Gowan ont fait campagne avec succès contre quatre chalets de vacances de luxe « taches sur le paysage ».

Non loin de Maidstone dans le Kent, cependant, les habitants de Folkestone ont fait part de leurs inquiétudes concernant un afflux de propriétaires de résidences secondaires.

Une horreur « déchirante » dans la station balnéaire de Margate, dans le même comté, a également été critiquée.

Pendant ce temps, les habitants de Rosslare Strand en Irlande disent que la vie est rendue « inacceptable » par une ruée matinale de camions de livraison, une faible pression d’eau et une litière excessive.

Les touristes sont accusés d’avoir gâché Clacton dans l’Essex, tandis que l’invasion des Londoniens dans la station balnéaire de Padstow en Cornouailles et des nouvelles constructions dans la ville de Conwy, au nord du Pays de Galles, a également été critiquée.

De nombreux manifestants au Pays de Galles sont depuis longtemps furieux contre les «second-homes» et les locataires d’AirBNB qui s’emparent de propriétés mais passent à peine du temps eux-mêmes sur le pont Severn.