Notre ville pittoresque a été ruinée par une énorme nouvelle fonctionnalité… nous ne pouvons pas utiliser nos téléphones – nous n’avons reçu aucun avertissement

Les RÉSIDENTS d’une ville de campagne ont été coupés par une énorme nouveauté.

Des villageois et des vacanciers furieux à Horning, dans le Norfolk, disent qu’ils n’ont reçu aucun avertissement avant de perdre soudainement leur signal O2 il y a huit semaines.

La nouvelle station radar en forme de balle de golf du MoD à Neatishead, Norfolk Crédit: Service de presse d’East Anglia

Les mouettes nichant sur un mât ont été initialement citées comme la raison de la panne.

Mais on a maintenant dit aux habitants qu’un nouveau dôme radar en forme de balle de golf du ministère de la Défense est ce qui les a vraiment laissés isolés.

La perturbation a commencé lorsqu’un mât de réseau a été démonté pour éviter d’interférer avec le fonctionnement d’un nouveau dôme en forme de balle de golf à l’ancienne base de la RAF à Neatsishead.

Gail Watling, 58 ans, qui dirige le dépanneur Tidings dans le village, a déclaré: « C’est tout simplement terrible. Parfois, je n’ai aucun signal sur mon téléphone O2 et d’autres fois, c’est une ou deux barres.

« Mais même lorsque j’ai deux barres, je ne peux pas passer d’appel et je n’ai pas de données mobiles.

« Les gens n’arrêtent pas de dire qu’ils essaient de m’appeler et qu’ils ne peuvent pas me joindre. Je reçois des gens qui viennent tout le temps et demandent à utiliser le wi-fi de ma boutique parce qu’ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone.

« Mon principal gémissement est qu’ils devaient savoir que cela allait arriver et pourtant ils n’ont rien fait pour y remédier. Je suis vraiment inquiet que quelque chose se passe sur l’eau et que les gens ne puissent pas appeler à l’aide. »

La fille de Mme Watling, Lee Chapman, 28 ans, qui est enseignante à Birmingham et visite actuellement Horning, a ajouté: « Je ne peux recevoir aucun signal dans le village. Je n’obtiens qu’un seul bar si je monte la colline.

« Apparemment, le nouveau mât n’entrera pas en action avant la fin septembre car ils doivent obtenir une autorisation appropriée. C’est ridicule. O2 doit se ressaisir. »

Le sous-maître de poste de Horning, Andrew Seddon, 65 ans, qui dirige le bureau de poste et la boutique du village avec sa femme Adrienne, 59 ans, a déclaré: « Notre machine à carte de paiement était connectée au réseau mobile avant qu’elle ne cesse soudainement de fonctionner.

« Cela signifiait que nous ne pouvions accepter aucun paiement par carte pendant deux ou trois semaines jusqu’à ce que nous ayons une nouvelle machine que nous avons pu connecter à notre wi-fi. C’était un inconvénient majeur car presque personne ne transporte d’argent liquide de nos jours. »

La nouvelle station radar, dotée d’une technologie de pointe et exploitée par l’entrepreneur Serco pour le ministère de la Défense, est conçue pour donner des alertes précoces en cas de menace pour l’espace aérien britannique.

Il a été construit plus tôt cette année pour remplacer un autre dôme radar qui fonctionnait sur un site côtier près de falaises hautes de 170 pieds à proximité de Trimingham, Norfolk.

Les chefs de la défense ont décidé de déplacer le dôme à huit milles à l’intérieur des terres à Neatishead pour éviter le risque qu’il ne tombe dans la mer en raison de l’érosion continue dans la région et par crainte que les futurs parcs éoliens offshore n’interfèrent avec ses signaux.

La question a été soulevée au Parlement par le député de North Norfolk, Duncan Baker, la semaine dernière, qui a affirmé avoir été informé par O2 que la panne était due aux mouettes.

Cela signifiait que le mât devait être mis hors service pour éviter de déranger les oiseaux et leur couvée.

Mais le réseau téléphonique a admis plus tard que les mouettes n’étaient pas à blâmer et s’est excusé d’avoir donné des informations incorrectes au député.

estime que les problèmes de ces dernières semaines pourraient enfin être sur le point d’être résolus par l’installation d’un nouveau mât temporaire à côté de la mairie de Horning.

Il a déclaré: « Nous sommes maintenant sur le point d’obtenir un accord pour un mât temporaire in situ à côté de la salle des fêtes à Horning.

« Je ne peux pas remercier le comité de la mairie de Horning et le conseil de la paroisse de Horning d’avoir travaillé à une telle vitesse pour mettre en place des accords. Nous semblons y être presque.

« Cela offrira un service fantastique à toutes les zones environnantes et O2 essaie de transformer ce qui prend normalement 16 semaines en huit semaines, à condition que le conseil de district puisse tout mettre en œuvre pour le faire passer par les processus nécessaires. »

Il pousse également O2 à indemniser les clients et les entreprises touchés par la perte de signal.

Un porte-parole d’O2 a déclaré: « Nous travaillons activement à l’amélioration des services pour les résidents de Horning.

« Les travaux sont en cours pour trouver un site approprié pour un nouveau mât téléphonique, et nous avons maintenant confirmé le site choisi qui, lorsqu’il sera opérationnel, renforcera la couverture dans la région.

« Nous terminerons nos travaux dès que possible, et en attendant, nous nous excusons auprès de tous les résidents qui pourraient rencontrer des problèmes intermittents avec leurs services. »

