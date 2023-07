Les LOCAUX ont été stupéfaits de découvrir un travail de réparation bâclé de « pavage fou » laissé par des entrepreneurs à large bande.

Les ouvriers ont déchiré le pavage en pierre d’origine, mais au lieu de le remplacer, ils ont rempli les trous avec du tarmac, laissant un zig-zag disgracieux d’asphalte le long de la rue.

Les habitants ont été stupéfaits de découvrir le travail de réparation bâclé de « pavage fou » laissé par les entrepreneurs à large bande 1 crédit

Les acheteurs et les travailleurs de la région ont déclaré que la pollution visuelle était un risque de trébuchement 1 crédit

Les acheteurs et les travailleurs de Cross Street à Oswestry, dans le Shropshire, ont déclaré que l’horreur était un risque de voyage et l’ont qualifiée de « honte ».

Le tronçon de 25 pieds (7 m) de tarmac noir longe directement le manoir Llwyd classé Grade I, qui remonte au XVe siècle.

La députée de la ville, Helen Morgan, a également critiqué les « travaux de réparation au hasard » et a écrit au Shropshire Council pour exiger des réponses.

L’autorité a déclaré que les travaux avaient été entrepris par des entrepreneurs travaillant pour le compte d’Openreach qui ont rebouché les trous lorsque les pavés ont été endommagés.

Mais ceux qui vivent dans la ville pittoresque disent que rien n’a été fait pour résoudre le problème depuis que le désordre a été laissé la semaine dernière.

Le père d’un enfant, Darren Porter, 34 ans, d’Oswestry, a déclaré: « C’est une honte de voir comment ils l’ont laissé et il faut régler tout de suite.

« Ce zig-zag de pavage fou ne correspond pas au caractère historique de la région et je ne peux tout simplement pas croire à quel point ils ont fait un tel gâchis.

« Tout ce qu’ils avaient à faire était de soulever les pierres et de les remettre en place et à la place, nous nous retrouvons avec sa véritable horreur devant l’un de nos bâtiments les plus historiques. »

Un constructeur, qui ne donnerait que son prénom sous le nom de Dave, a déclaré: «Ils ont juste opté pour la solution la moins chère.

« D’après mon expérience de travail à partir de dalles, vous pouvez simplement les soulever sans avoir à les casser, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont dû le faire.

« C’est un gâchis et il est surélevé à certains endroits, ce qui pourrait constituer un risque de trébuchement.

« C’est en face du deuxième bâtiment le plus ancien de la ville. Pourquoi le feraient-ils devant un bâtiment aussi historique ? »

Un autre habitant, qui a souhaité rester anonyme, a ajouté : « C’est ridicule. C’était beau, le conseil venait les entretenir.

« Les pavés sont nettoyés à la vapeur deux fois par an. Ça a l’air horrible maintenant. »

Shopper Clare a ajouté: «C’est absolument hideux, ils ont construit un bâtiment en bas de la rue avec le même travail. C’est tellement nul.

« Ils doivent venir le réparer dès que possible. »

Helen Morgan, députée libérale démocrate du North Shropshire, a déclaré: « Les habitants d’Oswestry veulent vivre dans une ville dont ils peuvent être fiers.

«Malheureusement, cela a été rendu beaucoup plus difficile depuis que le conseil a installé des barrières laides qui coûtent 8 000 £ par mois sur Church Street, et maintenant ces travaux de réparation au hasard sur Cross Street.

« J’ai écrit au directeur général pour lui demander d’expliquer comment cela a pu se produire et ce qu’il va faire pour y remédier.

«Je sais que les élus locaux, les habitants et les entreprises sont en colère contre cela.

« Ils veulent le meilleur pour Oswestry et méritent une explication appropriée du Shropshire Council – et, plus important encore, une solution appropriée. »

Un porte-parole du conseil a déclaré que les entrepreneurs avaient entrepris les travaux au nom d’OpenReach.

Un porte-parole du Shropshire Council a déclaré: « Des travaux ont été entrepris à Cross Street, Oswestry la semaine dernière par des entrepreneurs travaillant pour le compte d’Openreach, et une fois terminés, ils ont procédé à une remise en état temporaire du site.

« Le permis qui a été convenu n’a donné aucun avertissement que la réintégration serait provisoire, il est donc extrêmement décevant qu’étant donné le grand nombre de réintégrations provisoires, ils ne nous aient pas donné d’informations préalables.

« Malheureusement, il semblerait qu’un certain nombre de dalles de pierre aient été endommagées lors de leur retrait et il n’aurait pas été sûr de les relayer, d’où la nécessité d’une remise en état provisoire pour assurer la sécurité de la zone pour le public.

« Nous comprenons parfaitement la frustration des résidents locaux, mais en vertu de la législation nationale actuelle, les entreprises de services publics sont autorisées à effectuer ce type de réparation à condition qu’une réparation permanente de la surface soit terminée dans les six mois.

« Nous comprenons parfaitement qu’attendre aussi longtemps ne sera pas acceptable, et nous prenons déjà des mesures pour faire pression sur Openreach afin qu’il donne la priorité à une réparation permanente plus tôt que le délai autorisé.

« Openreach et leurs sous-traitants recherchent actuellement des dalles de pierre de remplacement en vue de les faire relayer dès que possible.

« La zone sera surveillée par l’équipe des travaux de voirie du conseil et nous serons en liaison avec Openreach pour remettre cette zone dans un état satisfaisant dès que possible. »

Un porte-parole d’OpenReach a déclaré: «Comme c’est parfois le cas, nous avons mis en place une réparation temporaire ici pour garder le trottoir ouvert et sûr pour les résidents locaux.

« Nous savons que la réparation permanente doit être effectuée le plus rapidement possible, car le tarmac temporaire est très différent de la surface existante.

« Hier, nous avons reçu un certain nombre d’échantillons de pavés que nous sommes en train de faire correspondre avec l’aide du conseil local.

« Dès que les nouvelles pierres seront livrées, notre entrepreneur sera de retour pour enlever le tarmac sombre et le remplacer par la nouvelle surface.

« Nous savons à quel point il est important d’effectuer les travaux aussi rapidement et en toute sécurité que possible et de remettre la chaussée dans l’état où elle était auparavant. »