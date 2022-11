Notre ville est terrorisée par des voyous imprudents lors de réunions de voitures mortelles – j’ai trop peur de conduire avec des enfants ou de marcher dans la rue

TOURMENTÉS par le bruit des moteurs qui tournent, des pots d’échappement bruyants et des pneus qui crissent, les habitants d’Oldbury savaient que ce n’était qu’une question de temps avant que la tragédie ne frappe.

Le week-end dernier, deux adolescents ont été tués lors d’une rencontre automobile de 200 personnes – où des gangs de coureurs de garçons exécutent des cascades défiant la mort et conduisent à des vitesses allant jusqu’à 130 mph – dans la ville des West Midlands.

Un homme de 54 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse

Deux autres adolescents ont été tués cette année lors de rassemblements similaires, qui attirent des chefs d’essence vers des zones industrielles et des parcs commerciaux à travers le Royaume-Uni.

Maman de deux enfants, Nitasha Jesrani, 39 ans, conseillère en prêts hypothécaires qui vit près de la scène du dernier accident sur une route à deux voies près de Dudley, dit qu’elle entend constamment des voitures courir le long de sa route à 22h ou 23h le week-end.

« Vous pouvez juste entendre la vitesse à laquelle ils vont. Cela me fait peur de conduire dans le quartier avec mes enfants”, a-t-elle déclaré au Sun. “Cette fois, la voiture a heurté des piétons, ce qui me fait même peur de marcher sur le trottoir.

“C’est absolument horrible que quelque chose d’aussi tragique se soit passé à notre porte.”

Les médias sociaux sont inondés de fous de vitesse qui zooment, font la course et se faufilent dans et hors des voitures sur les principales routes et autoroutes britanniques.

Et une enquête de Sun a révélé comment des coureurs de rue illégaux surveillent des voitures de police infiltrées – sur une application téléphonique annoncée sur TikTok.

Nitasha dit que sa famille a acheté leur maison en pensant que ce serait une zone sûre, mais ils ne se sentent plus comme ça – un point de vue partagé par d’autres résidents qui veulent s’éloigner de la route régulièrement utilisée comme piste de course mortelle.

“C’est tellement dangereux comment certains conducteurs traitent cette route”, dit-elle.

“Une nuit récemment, j’ai eu du mal à m’endormir alors que les voitures roulaient constamment pendant une demi-heure.

“Il n’y a pas de ralentisseurs ni de caméras pour décourager ces conducteurs.

«Nous avons soulevé les problèmes avec le conseil local dans le passé, mais rien n’en est jamais sorti.

“C’est déchirant que quelque chose d’aussi dévastateur se soit produit alors qu’il aurait pu être évité.”

‘Si dangereux’

Des milliers d’utilisateurs de médias sociaux aiment et partagent des vidéos de rencontres automobiles

Un utilisateur de TikTok se vante d’une application capable de détecter les voitures de police

Qasid Khan, un homme d’affaires de 57 ans, affirme que les habitants signalent régulièrement le problème à la police, mais rien n’est fait – un sentiment répété dans les villes de Grande-Bretagne.

Il affirme que des bandes de spectateurs se tiennent au bord de la route pour regarder les courses illégales et dit qu’il est “triste que les gens ne commencent vraiment à s’en apercevoir que lorsque quelque chose comme ça se produit”.

“Je suis triste et choqué par la perte de vies humaines, mais ce n’était pas trop une surprise car ils parcourent toujours cette route, d’île en île”, dit-il.

“C’est tellement dangereux.”

Les maisons qui se tiennent en retrait de la route portent les cicatrices des accidents, avec des morceaux de clôtures métalliques manquants et des murs de briques en ruine.

Le soudeur Kevin Taylor, qui vit près de l’artère principale depuis plus de 20 ans, a déclaré que ce n’était “qu’une question de temps” avant que quelqu’un ne se blesse.

“C’est triste, mais je m’y suis rendu maintenant parce que cela se produit depuis des années”, dit-il. “Rien ne change jamais ou n’est fait à ce sujet.”

Problème courant

Les rencontres automobiles sont de plus en plus fréquentes à travers le pays et sont généralement organisées sur les réseaux sociaux

Une application de reconnaissance de plaque d’immatriculation modifiée est utilisée par un utilisateur de TikTok pour détecter les voitures de police

Le conseiller local d’Oldbury, Rizwan Jalil, admet que la conduite imprudente est “répandue, y compris les motos qui font des cabrés, les voitures qui montent sur les trottoirs et les conducteurs qui font des cascades comme la dérive”.

La police de tout le pays est de plus en plus frustrée par les rencontres en voiture.

Il n’est pas illégal pour de grands groupes de propriétaires de voitures de se rassembler, et ils ne sont entaillés que s’ils sont surpris en train de conduire dangereusement.

Des images sur les réseaux sociaux montrent également des foules bloquant délibérément des voitures de police essayant d’attraper les coupables.

Les rassemblements sont organisés à la dernière minute sur des plateformes comme TikTok, où nous avons trouvé des clips de voyous esquivant dérivant autour de ronds-points et dévalant des routes qui ont reçu des milliers de likes et de commentaires.

Et une enquête de Sun a révélé que des coureurs de rue illégaux surveillent désormais les voitures d’agents de la circulation sous couverture via une application sur leurs téléphones, qui capture les plaques d’immatriculation.

L’application, créée par une société danoise, fonctionne comme une dashcam scannant la route et enregistrant les plaques d’immatriculation.

Nous avons trouvé un utilisateur de TikTok avec près de 5 500 abonnés qui en vend une version modifiée, encourageant les utilisateurs à partager les numéros de plaque d’immatriculation de la police et facturant aux «membres» 3,99 £ par mois.

Série de décès

Sam Harding, 20 ans, est décédé après avoir été heurté par une Audi lors d’une rencontre automobile en avril Crédit : Police du Cheshire

Les participants effectuent des cascades comme dériver à travers les ronds-points Crédit : tiktok/@charlielaw0

Pendant ce temps, les militants demandent des fonds supplémentaires pour que les flics s’attaquent à la tendance croissante des rencontres automobiles qui terrorise les villes de Grande-Bretagne et a vu une vague de morts.

En septembre à Scunthorpe, Connor Richards, 23 ans, de Sheffield, est décédé après qu’une voiture a heurté une foule dans une zone industrielle.

Et le footballeur prometteur Sam Harding, 20 ans, est décédé après avoir été heurté par une Audi lors d’une rencontre automobile en avril.

Alors que le problème atteint des niveaux épidémiques, la police et les conseils de toute la Grande-Bretagne se battent pour l’éradiquer.

À Swindon cette année, la police a procédé à une répression des rencontres après des plaintes pour excès de vitesse, patinage des roues et dérive dans les parkings des centres commerciaux.

À Southend, l’autorité locale peut étendre ses pouvoirs pour s’attaquer aux chauffeurs en qualifiant leur comportement d’« antisocial ».

La conduite imprudente est répandue, y compris les motos qui font des cabrés, les voitures qui montent sur les trottoirs et les conducteurs qui font des cascades comme la dérive Conseiller Rizwan Jalil

Et à Dartford, des caméras utilisées pour attraper les bennes basculantes sont déployées pour piéger les courses de rue.

Mary Williams, de l’association caritative pour la sécurité routière Brake, déclare : « Ce sont des événements extrêmement risqués et, dans certains cas, meurtriers.

“Ils devraient être traités comme des raves et il doit être illégal d’y assister.

« Il doit y avoir un investissement national coordonné dans le maintien de l’ordre pour l’éradiquer.

“Nous espérons que la police disposera des ressources nécessaires pour traduire en justice toute personne responsable de ce type d’accidents totalement évitables.”

“Nous devons également éduquer nos adolescents sur les risques de la vitesse dans le cadre du programme national.”

Le porte-parole de la sécurité routière du RAC, Simon Williams, a déclaré: «Quiconque utilise les routes publiques de cette manière s’expose, ainsi que les personnes innocentes qui les entourent, à un risque énorme de blessure, voire de mort.

Le responsable de la police des routes du Conseil national des chefs de police, le chef de police Jo Shiner, a déclaré que la lutte contre les excès de vitesse et la conduite dangereuse était une “priorité” pour la police.

Elle a déclaré: “Derrière chaque collision, il y a de la famille et des amis qui doivent vivre avec les conséquences tragiques pour le reste de leur vie.

“Les forces de police travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales et nos partenaires pour lutter contre ceux qui mettent leur propre vie et celle d’autres personnes en danger en conduisant dangereusement, ainsi que les comportements antisociaux qui peuvent conduire à cette activité dangereuse.

“Les ordres de dispersion peuvent être utilisés là où l’on pense qu’un comportement antisocial a lieu ou est susceptible d’avoir lieu, et nous exhortons ceux qui voient un tel comportement à le signaler.”