Notre ville est l’un des “pires endroits où vivre au Royaume-Uni” – une horreur a inondé les rues d’eau sale

Les RÉSIDENTS ont fait exploser leur ville comme l’un des “pires endroits où vivre au Royaume-Uni” avec une horreur inondant les rues d’eau sale.

Les habitants de Peterborough disent qu’ils en ont assez de leur ville sale, ennuyeuse et ravagée par la criminalité qui continue de se dégrader.

La patinoire “horrible” de Peterborough, actuellement en cours de démolition, a été qualifiée de gaspillage d’argent Crédit : Terry Harris

Les habitants ont qualifié la ville de «pire endroit où vivre au Royaume-Uni» Crédit : Terry Harris

Un local a déclaré: “Il n’y a rien de décent dans cet endroit” Crédit : Terry Harris

La ville de la cathédrale devrait être nommée le pire endroit où vivre du pays pour la quatrième fois en cinq ans.

Et il a vu une attraction ratée quitter les rues inondées d’eau sale.

Une patinoire géante située à l’extérieur de Pizza Express est actuellement en cours de démantèlement après avoir laissé l’eau de dégel inonder les rues.

L’énorme installation a également été décrite comme disgracieuse et bruyante par les habitants fatigués qui l’ont qualifiée de “gaspillage d’argent”.

La soignante à la retraite Sheila a déclaré au Sun: “Cette patinoire pour Noël était un gaspillage total d’argent, personne ne semblait l’utiliser et maintenant elle est déchirée et jetée.”

Sheila, qui aura 80 ans ce mois-ci et a toujours vécu à Ely en périphérie, a déclaré : « Il n’y a rien de décent dans cet endroit.

“C’est un taudis. Mais est-ce que je déménagerais ? Pas question, mieux vaut le diable que vous connaissez que le diable que vous ne connaissez pas.”

Alors que sa fille Lyn Hammond, 50 ans, était moins favorable à sa langue, déclarant: «C’est un trou du cul. La meilleure chose à propos de Peterborough est la route!

Le couple, sorti faire du shopping avec le petit-fils de Lyn, âgé de deux ans, a grommelé qu’il n’y avait “rien à faire pour les enfants ou les parents” et que la ville “empire au fil des ans”.

Lyn a déclaré: “Les rues sont sales, il n’y a pas de vie ici et tant de magasins ont fermé.”

La maman, qui a des enfants âgés de 22 à 32 ans, a raconté à quel point les toilettes du supermarché local Asda étaient « absolument dégoûtantes ».

Elle a déclaré: “Nous nous sommes plaints aux femmes de ménage parce que les toilettes étaient sales et qu’il n’y avait nulle part où changer mon petit-fils, pas de table à langer, j’ai donc dû enlever mon manteau et le poser par terre pour donner une nouvelle couche au bébé.”

Elle a ajouté: «Le meilleur endroit est la gare routière, sortez le bus et partez. Il n’y a rien de bon dans cet endroit.”

Le sans-abri Marcus Walker, 34 ans, était encore plus critique à l’égard de la ville, déclarant: «Envoyez les gens ici et non en prison. Peterborough devrait être la nouvelle colonie pénitentiaire.

Marcus, qui dort dans la rue, déambule dans les rues avec ses deux caddies.

Et il était d’accord avec d’autres, avertissant: «C’est un trou de merde absolu! C’est plein de smack heads et d’alcooliques.

“Ne venez pas ici sauf si vous voulez ruiner votre vie.”

Marcus, né à Peterborough, qui a déjà déménagé dans le sud-est de Londres mais est revenu pour des raisons familiales, a déclaré: «Cela n’a jamais été un bon endroit, mais cela ne peut pas empirer. C’est horrible.

“Mais peut-être qu’il y a place à l’amélioration.”

Cependant, Marcus a déclaré qu’il survivait grâce à “la nourriture d’ici, d’ailleurs et de partout” et a félicité les habitants pour l’avoir aidé, lui et ses amis sans-abri.

Il a ajouté: “Vous n’aurez pas faim ici, les gens s’occupent de vous.”

Alors que le Lituanien Arvydas Kurauskas, ambassadeur de la marque Vodafone pour le haut débit, a déclaré avoir du mal à réfléchir à ce qui est bon à Peterborough.

Il a déclaré: “Je remarque tous les détritus ici, les Lituaniens sont les pires et je ne suis pas très favorable à ma nationalité, et d’autres le ramasseront.

« La ville fait peur. Il y a beaucoup d’aires de jeux pour les enfants, mais si j’avais des enfants, je ne les laisserais pas jouer ici.

“J’aurais besoin de beaucoup réfléchir à ce qui est bon – il n’y a rien de bon.”

Peterborough risque d’être à nouveau nommé le pire endroit où vivre en Angleterre en 2023 après avoir recueilli le plus de votes dans une enquête menée par le site satirique ILiveHere.

Il a vu la ville réclamer le prix ignominieux du vainqueur en 2019, 2020 et 2021.

Lors de la dernière enquête, la ville qui n’est qu’à 50 minutes de Londres en train, a été qualifiée de “dépotoir”.

Cependant, certains résidents disent que tout n’est pas sombre à Peterborough.

La résidente locale Kayleigh Protheroe, 29 ans, n’était pas d’accord avec les commentaires négatifs, insistant : « C’est un centre-ville agréable et très historique. Les gens sont très sympathiques et accueillants.

“Il y a le centre commercial Queensgate, de nombreux endroits pour manger et socialiser de jour comme de nuit, des promenades le long du canal et un mini-golf pour les familles.”

L’instructeur de conduite à la retraite Barrie Weston, roulant joyeusement sur son scooter de mobilité, a ajouté: «C’est bien ici, il y a du bon et du mauvais comme partout.

« La propreté ou son absence est un problème avec les sans-abri.

«Nous avons toujours un bon centre commercial malgré la fermeture de John Lewis il y a deux ans, ce qui a été une grosse perte.

“Je vis ici depuis 1955 et l’endroit a tellement changé.”

Une autre résidente, Julie Hunt, a déclaré : « Je suis heureuse de vivre ici et j’aime que tout le monde y vive, de la population indienne à la population polonaise.

“Nous n’avons pas de touristes ici, mais les habitants visitent la cathédrale qui a une belle architecture.”

Barrie Weston, 79 ans, a déclaré que tout n’était pas si mal à Peterborough Crédit : Terry Harris