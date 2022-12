Notre ville est la PIRE du Royaume-Uni – c’est une horreur dégoûtante et le centre ressemble à un site de bombe … même Poundland a fermé

Les RÉSIDENTS ont claqué leur ville comme une horreur et le pire au Royaume-Uni avec même la fermeture de Poundland.

Les habitants ont qualifié le centre-ville de Crewe de “dégoûtant” et d'”horreur” après qu’il ait été comparé à un site de bombe à Hiroshima dans un tract.

Amy Beswick, 24 ans, à l’extérieur du Poundland fermé dans le centre-ville Crédit : STEVE ALLEN

Le centre commercial Royal Arcade à Crewe est maintenant un chantier Crédit : STEVE ALLEN

Un certain nombre de magasins ont été fermés à Crewe Crédit : STEVE ALLEN

Maman Tanya Holdcroff a déclaré que la ville ressemblait à un chantier de construction Crédit : STEVE ALLEN

Le dépliant «insensible» a été envoyé aux ménages par le groupe politique Putting Crewe First.

Il montre une photo du chantier de construction de la Royal Arcade avec la légende “Centre-ville de Crewe 2022” à côté d’une image d’Hiroshima en 1945.

De nombreux habitants sur les réseaux sociaux ont réagi avec colère, affirmant qu’il était faux de comparer le site à la dévastation causée par une bombe nucléaire qui a tué des dizaines de milliers de personnes.

Mais les habitants ont également demandé que davantage soit fait pour améliorer le centre-ville et stopper ce qu’ils considèrent comme un déclin constant.

De nombreux magasins sont désormais situés dans un parc commercial à proximité, et Poundland fait même partie des chaînes qui ont décidé de fermer boutique.

Amy Beswick, 24 ans, de Crewe, a déclaré: «De nombreux magasins ont fermé et la plupart des acheteurs se rendent maintenant au parc commercial.

« Je venais toujours au centre-ville quand j’étais plus jeune mais je ne m’en soucie plus vraiment maintenant.

“Même le magasin Poundland a fermé, ce qui veut tout dire.”

Elle a ajouté: «Le chantier est une horreur pour être honnête.

« Et je ne comprends pas pourquoi le parc de soins est construit en premier. Je ne vois pas l’intérêt si les acheteurs ne veulent pas entrer dans le centre-ville.

La mère de deux enfants, Tanya Holdcroft, 37 ans, de Crewe, a déclaré que si Crewe avait de nombreux points positifs – en particulier pour les jeunes familles – le centre-ville “ressemble à un chantier de construction”.

Elle a déclaré: «Le problème est que de nombreux magasins ont fermé et que d’autres – comme Marks and Spencer – ont déménagé dans le parc commercial.

«Je pense que beaucoup de petites entreprises ont été chassées après la fermeture du centre commercial et les nouvelles qui ont ouvert ne sont que génériques.

« Nous avons un Costa et un Starbucks, mais vous en avez partout.

« Le centre-ville ressemble à un chantier de construction en ce moment. C’était un endroit agréable, animé et convivial, mais ce n’est plus comme ça.

“C’est tellement dommage car il se passe de très bonnes choses ailleurs à Crewe.”

Tanya a ajouté que les comparaisons avec Hiroshima étaient “complètement exagérées”.

Rosie Mason, 27 ans, qui vit à proximité de Nantwich, a critiqué le temps qu’il fallait pour améliorer le centre-ville.

Elle a déclaré: «De nombreux magasins viennent de fermer au fil du temps, le centre-ville n’est donc plus aussi attrayant qu’avant.

“Je me souviens des projets d’amélioration quand j’étais encore à l’université – c’était il y a dix ans.

“C’est frustrant que tout semble prendre si longtemps.”

‘RÉPUGNANT’

Jane Rothrie, 66 ans, de Wistaston à proximité, a déclaré qu’elle n’aimait pas venir à Crewe et ne l’a fait que pour visiter la banque.

Elle a déclaré: « Crewe n’est pas un endroit très agréable pour faire du shopping et certaines parties ont l’air dégoûtantes.

«Je me souviens d’être venu au marché couvert avec ma mère et mon père et le centre-ville était toujours animé.

« Il n’y a plus rien et les magasins de qualité ont été remplacés par des magasins de charité.

“Cela semble juste s’être dégradé et avoir l’air minable.”

Mais d’autres résidents ont déclaré qu’il était injuste de qualifier le centre-ville de “pollution visuelle” et que le conseil apportait des améliorations.

Dennis Mason, 71 ans, de Crewe, a déclaré: «Ils essaient d’améliorer le centre-ville.

« Ce ne sera pas un chantier pour toujours. Vous devez juger le travail quand il est terminé.

“C’est ridicule de le comparer à Hiroshima.”

Matt Shoreland, 47 ans, de Nantwich, a déclaré : « C’est tellement mauvais goût de comparer le centre-ville à Hiroshima.

« Le centre-ville est en train de mourir, mais ils font de leur mieux pour lui redonner vie.

«Cela prend du temps et Covid aura ralenti les choses, et nous vivons également au milieu d’une crise du coût de la vie et peut-être que le conseil a du mal avec son budget.

“Dans l’ensemble, je suis plutôt optimiste quant à l’avenir.”

Le chef de Putting Crewe First, l’ancien chef adjoint du Cheshire East Council, Brian Silvester, a défendu la comparaison, affirmant que de nombreuses personnes « se réfèrent au centre-ville de Crewe comme à un site de bombes ».

La critique a fait écho au Cllr Connor Naismith du Labour, qui représente Crewe West au Cheshire East Council, qui l’a qualifiée de “désespérée et insensible”.