Notre ville est en proie à des millionnaires qui foncent le long de nos routes avec leurs supercars – les amendes ne fonctionnent pas

Les RÉSIDENTS ont raconté comment leur ville est en proie à des millionnaires qui filent le long de leurs routes dans des supercars.

Les habitants de Wilmslow, dans le Cheshire, disent que leur région est utilisée comme une «hippodrome» pour les riches – et les amendes ne fonctionnent pas parce qu’ils ont tellement d’argent.

Wilmslow dans le Cheshire a été en proie à des excès de vitesse des conducteurs de supercars Crédit : MEN Media

La locale Debra Brown dit que le bruit est insupportable Crédit : MEN Media

Les habitants en ont assez que les riches utilisent leurs routes comme terrain de jeu Crédit : MEN Media

C’est un point chaud pour les observateurs de supercars, avec des Ferrari, des Lamborghini et des Bugatti à chaque coin de rue.

Mais ceux qui vivent dans le coin en ont assez des chauffeurs « idiots ».

Debra Brown, dont la maison est située sur l’A34, a déclaré à Manchester Evening News : “Les gens semblent voyager de tout le Nord-Ouest pour piloter leurs voitures.

“C’est terrible. C’est le bruit la nuit qui est le plus gênant. Nous serons assis dans notre salon et vous pourrez entendre le bruit.

“Vous pouvez voir pourquoi ils y sont attirés. C’est un immense tronçon de route sans mesures d’apaisement de la circulation. Vous avez des adolescents debout sur le rond-point. C’est dangereux et ils mettent leur vie en danger.”

Pendant ce temps, son voisin Michael Neal, 81 ans, qui vit sur Ashford Road depuis près de 50 ans, affirme que le problème n’a commencé qu’au cours des dernières années.

Il a déclaré: “C’est comme une piste de course tous les samedis et dimanches.

“Certaines semaines, ils viennent de tout le pays. C’est comme un jamboree. Ils ont modifié l’échappement pour faire le plus de bruit possible.

“Les conducteurs ont perdu le contrôle et il y a eu quelques quasi-accidents sur ce rond-point. Certains voisins ont même menacé de mettre leur maison en vente à cause du bruit.

M. Neal dit que les coupables ne sont pas des adolescents – mais “de riches hommes d’affaires dans la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine”.

Il a expliqué : C’est une perte de temps de leur infliger une amende. Mille livres ou cinq mille livres, ce n’est rien pour ces gens. Ce sont des multimillionnaires.

Un autre local, Marc Cottey, dit que les voitures de course sont un “accident en attente de se produire”.

Il a déclaré: “Vous pouvez les entendre se faire la course et faire le tour du rond-point.

“Vous obtenez ces enfants qui regardent, les stimulent. Il ne faudra pas grand-chose pour sortir du rond-point.

“C’est un carrefour très fréquenté mais vous ne remarquez pas le trafic quotidien normal, ce sont juste ces idiots le week-end.

«Vous pouvez entendre qu’ils ne respectent pas la limite de vitesse. Si vous conduisez comme ça, cela devrait être sur un circuit, pas sur une voie publique. Espérons que les caméras auront un impact sur les niveaux de bruit.”

Cela survient alors que le conseil local introduit des caméras anti-bruit à titre d’essai.

La technologie de la caméra est conçue pour attraper les conducteurs qui font tourner leur moteur ou qui ont un système d’échappement illégal installé sur leur voiture.

Ils peuvent évaluer le niveau sonore de l’échappement et lire la plaque d’immatriculation d’une voiture en même temps.

Le Cheshire East Council et le commissaire à la police et au crime du Cheshire, John Dwyer, ont déclaré: “Bien qu’il ait été initialement lancé à titre d’essai, on espère que le programme pourra éventuellement devenir permanent.

“La question sera de savoir si les gens qui font cela se rendront compte que ce n’est que temporaire et iront ailleurs”, a déclaré un habitant de Wilmslow, qui a demandé à ne pas être nommé.

“Cela aiderait certainement parce que c’est devenu plus fréquent et plus bruyant. Récemment, nous avons eu le pire épisode. Cela a duré longtemps et il semblait y avoir un nombre important de voitures qui le faisaient.

“C’était le soir et tout ce que nous pouvions entendre était le grondement des voitures qui tournaient en trombe et sifflaient le long de la rocade. C’était comme une explosion après l’explosion. On a l’impression que les voitures sont modifiées pour faire le plus de bruit possible.”