Notre ville est devenue un État « de non-loi » sans commissariat de police : des voleurs ont volé 20 000 £ à ma fille lors des funérailles de sa mère.

LES FRÈRES Raja et Zahid Razzaq espéraient que risquer leur vie pour appréhender deux voleurs à l’étalage effrontés contribuerait à mettre un terme à la vague de criminalité qui terrorise leur ville.

Mais au lieu de cela – après avoir lutté avec les puissants voleurs dans le sol de leur supérette pendant 45 minutes – ils affirment que la police a fini par les traiter comme des criminels.

Raja Javed Razzaq et Zahid Razzaq ont appréhendé deux voleurs et ont lutté pour les retenir pendant 45 minutes. Crédit : JOHN McLELLAN

Des images de vidéosurveillance montrent un voyou s’enfuyant avec une pipe d’une valeur de 3 000 £ provenant du magasin de Thomas Cosby

Les propriétaires d’entreprises font partie d’un nombre croissant de personnes qui affirment désormais que Leighton Buzzard, dans le Bedfordshire, est devenu « sans foi ni loi » depuis la pandémie, les criminels procédant à des effractions violentes sans craindre d’être arrêtés.

La clé du problème réside dans la fermeture du seul commissariat de police de la ville, qui a contraint les habitants à se transformer en détectives, affrontant et photographiant les voleurs.

Mais même après avoir fourni des masses d’images et d’informations, les poursuites sont souvent abandonnées, les policiers invoquant le manque de preuves, affirme-t-on.

Le veuf Raja, 56 ans, venait d’ouvrir les magasins New Road à 5h30 le 18 août lorsque deux voleurs sont entrés à l’intérieur.

Il a déclaré : « C’était une chance d’avoir mon frère avec moi ou qui sait ce qui aurait pu se passer.

« L’un des hommes s’est dirigé vers l’arrière du magasin et a saisi environ 17 articles. J’ai crié : « Arrête, où vas-tu ?

« Il a continué à marcher alors j’ai attrapé l’autre et lui ai dit : ‘Votre ami n’a pas payé.’

« Il a essayé de s’enfuir mais mon frère et moi l’avons plaqué au sol.

« Il nous frappait, me mordait la main et menaçait de nous tuer et il nous a fallu toutes nos forces pour le retenir.

« À un moment donné, l’autre est revenu. Je ne sais pas s’il se droguait ou quoi, mais il m’a donné des coups de pied si puissants qu’il m’a fracturé un os de la jambe.

«Je pleurais de douleur et j’ai dû utiliser des béquilles pendant des semaines. Il a fallu 45 minutes à la police pour arriver – nous avons dû retenir ces deux grands hommes d’une trentaine d’années pendant tout ce temps.

« La police les a arrêtés mais je ne sais toujours pas ce qui se passe dans cette affaire. Trois semaines plus tard, je suis arrivé au magasin à 5 heures du matin et j’ai constaté que les vitrines avaient été brisées.

« La police nous a dit qu’il s’agissait de trois gars à vélo et qu’ils avaient attaqué trois magasins du quartier la même nuit.

« Après cela, nous avons attendu deux nuits au magasin avant qu’ils reviennent. Je ne veux pas dire ce que j’aurais fait si j’avais mis la main dessus.

« Tout le monde sait qui sont ces voleurs, mais la police ne fait rien pour les arrêter.

« Les voleurs peuvent faire ce qu’ils veulent. Leighton Buzzard est devenu complètement anarchique. »

A volé 20 000 £ le jour des funérailles

Tragiquement, Nasreem, l’épouse de Raja, est décédée subitement d’un cancer à l’âge de 55 ans seulement en mai.

Le jour de ses funérailles, le 28 mai, des voleurs ont volé un Range Rover d’une valeur de 20 000 £ appartenant à sa fille, garé devant l’hôtel Hunt Lodge voisin, dont il est également propriétaire. Raja est convaincu qu’ils ont été prévenus par l’avis qu’il a placé devant son magasin ce jour-là.

Des chiffres surprenants sur la criminalité mettent à nu la vague de criminalité anarchique qui ravage les rues principales du pays.

La police a enregistré 339 206 vols à l’étalage au cours des 12 mois précédant mars, mais le British Retail Consortium estime le nombre total de vols dans les commerces de détail à près de huit millions.

Seuls 48 218 cas de vol à l’étalage enregistrés par la police, soit un pourcentage dérisoire de 14 pour cent, ont donné lieu à une inculpation.

Thomas a confronté le voleur dans des images prises avec son téléphone portable

Rohit Patel a récemment subi son premier cambriolage dans son magasin de North Street Crédit : JOHN McLELLAN

Le joli bourg a été frappé par une vague de criminalité ces derniers mois Crédit : Alay

En raison des problèmes rencontrés à Leighton Buzzard, notre entretien a été temporairement interrompu lorsque deux voleurs à l’étalage connus sont entrés dans le magasin de Raja, situé sur une route en terrasse à cinq minutes de la gare.

Zahid, le frère de Raja, 51 ans, ajoute : « Certaines familles viennent ici tous les jours et laissent leurs enfants emporter des choses.

« Nous ne sommes pas un grand magasin comme Tesco, nous ne pouvons donc pas nous permettre de perdre autant à cause des voleurs à l’étalage.

« Nous essayons de les arrêter parce que la police n’est jamais là. Lorsqu’ils arrivent, ils veulent simplement vous donner un numéro de crime pour la réclamation d’assurance.

« Nous avons payé 500 £ pour réparer les fenêtres nous-mêmes, car nous ne voulions pas que notre facture d’assurance augmente.

« Je me souviens que lorsque la police est venue parler du vol, l’un des agents regardait derrière le comptoir, comme si elle se méfiait de quelque chose.

«Je lui ai demandé : ‘Qu’est-ce que tu cherches ?’ C’était comme s’ils nous traitaient comme des suspects plutôt que comme des personnes qui avaient risqué leur vie pour essayer d’arrêter ces voleurs. »

Thomas Cosby, 28 ans, dirige une entreprise familiale de plomberie qui opère à Leighton Buzzard depuis les années 1980.

Le 24 mai, il a été réveillé à 4 heures du matin par le bruit d’un homme vêtu d’une veste haute visibilité qui volait des tuyaux en cuivre d’une valeur de 3 000 £ dans l’entrepôt du magasin situé sous sa maison.

Il a filmé l’homme alors qu’il le confrontait – images qu’il a partagées avec The Sun.

Le voleur était si effronté qu’il lui a demandé de « descendre et de me donner un coup de main ».

Il ne craignait peut-être pas d’être arrêté puisque Leighton Buzzard ne dispose plus que d’une poignée de policiers à plein temps pour protéger les 43 000 habitants. L’ancien commissariat de police de Hockliffe Road a fermé ses portes il y a des années.

Les commerçants disent que Leighton Buzzard est « sans foi ni loi » Crédit : JOHN McLELLAN

Les habitants se sentent abandonnés par la police

Thomas a déclaré : « J’ai tout enregistré sur bande et le lendemain, à l’heure du déjeuner, en demandant autour de moi, je savais exactement qui était cet homme et où il habitait.

«C’est un voleur en série. J’ai immédiatement appelé la police, mais il leur a fallu trois semaines rien que pour recueillir une déposition.

« Ils disent qu’ils ne peuvent rien faire malgré toutes les séquences vidéo.

« Avant, on voyait la police partout ici et c’était un endroit agréable où vivre, mais nous n’avons même plus de poste de police maintenant.

« Notre poste de police est à Luton. Il faut 20 minutes pour arriver ici sans circulation, donc les voleurs savent qu’il leur reste au moins autant de temps avant de risquer de se faire prendre.

« Leighton Buzzard est sans foi ni loi. »

L’un de ses clients, qui a demandé à rester anonyme, a ajouté : « Ma femme travaille à Waitrose en bas de la rue et elle envisage de porter un gilet anti-couteau pour travailler.

« Certains des voleurs ont eu une véritable tentative après qu’elle les ait confrontés et elle ne se sent pas en sécurité.

« Les managers leur disent toujours de ne pas s’impliquer, mais nous avons été élevés pour ne pas entailler. Ces voleurs à l’étalage entrent et nettoient des allées entières.

Pinkal Gosai, 42 ans, propriétaire d’un magasin, est un autre habitant désespéré du manque de protection policière. Son magasin Station Express, situé à l’intérieur de la gare, a été touché huit fois au cours des 18 derniers mois.

Il a déclaré : « Ils sont après des cigarettes et vont arracher les volets avec des pieds-de-biche pour entrer et briser les caméras de vidéosurveillance.

« Je ne peux pas faire grand-chose pour les arrêter et même si je paie 50 £ par mois pour une alarme à réponse rapide, la police n’a arrêté personne.

« La situation est devenue si grave que je dois emporter tout mon stock chez moi une fois la nuit terminée. »

Frappé par des voleurs

Rohit Patel dirige « VNP News & Stores » sur North Street depuis 14 ans et fait partie d’une douzaine d’entreprises qui ont été la cible de voleurs ces derniers mois.

Rohit, 56 ans, a déclaré : « Nous avons été touchés il y a trois semaines. Ils ont ouvert la porte à 3h50 du matin et ont volé une grande partie de notre stock.

« La police disposait d’ADN, d’empreintes digitales et d’images de vidéosurveillance, mais elle a fini par laisser partir les auteurs faute de preuves.

« Tout semble avoir empiré depuis la pandémie et je commence à perdre confiance en l’humanité.

« Les gens étaient gentils les uns avec les autres avant le confinement. Maintenant, c’est tout moi, moi, moi et le vol est devenu une tendance très répandue dans tout le pays.

« Ils sont encouragés à le faire sur Internet, mais les gens ne réalisent pas les conséquences du vol. C’est ruineux pour les petites entreprises comme la mienne. »

Le Sun a contacté la police du Bedfordshire pour commentaires.

Le mois dernier, le commissaire à la police et à la criminalité du Bedfordshire, Festus Akinbusoye, a déclaré qu’il « comprend » les frustrations des habitants et des propriétaires d’entreprises de la ville, a rapporté Bedfordshire Live.

Il a ajouté : « Je n’ai encore rencontré aucun endroit dans le comté qui pense qu’il y a suffisamment de policiers. Même si nous avons un nombre record de policiers dans le Bedfordshire et que ce nombre va encore augmenter de 10 d’ici la fin de cet exercice.

« La réalité est que la demande a épuisé la disponibilité des ressources. Il y a certains domaines où la force se porte très bien, et il y a d’autres où elle essaie encore de suivre le rythme simplement parce que la demande est très très élevée. »