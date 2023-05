Notre ville chic adorée par David Beckham est ruinée par le jogger NUDE – c’est dégoûtant et nos enfants sont horrifiés

Un jogger NAKED provoque l’indignation dans un village chic qui a abrité David Beckham et de nombreuses autres stars et célébrités du football multimillionnaires.

Le coureur nu a été aperçu en train de traverser la campagne du « Triangle d’or » du Cheshire à Alderley Edge, provoquant des protestations de la part de spectateurs dégoûtés.

Le jogger nu a suscité des appels de la police et des plaintes de parents Crédit : BPM

Son retour intervient après une interruption apparente de trois ans.

Le coureur a été signalé pour la première fois en août 2020, vu non seulement dans le Cheshire mais aussi dans le North Staffordshire et le Derbyshire voisins – y compris dans un village appelé Flash.

La police du Cheshire a déjà lancé un appel pour obtenir des informations sur l’homme.

Et la dernière observation a eu lieu mardi soir cette semaine, dans la forêt appartenant au National Trust à Alderley Edge.

Un témoin a mis en ligne un clip vidéo sur une page Facebook dédiée au village du Cheshire.

Il a écrit : « Dire dégoûtant serait un euphémisme.

« Je ne sais pas si je dois le signaler ou non à cause du temps où les enfants auraient pu être là-haut et que c’est inacceptable et intimidant. »

Un autre témoin a fait remarquer: « Pourquoi infligeriez-vous cela à qui que ce soit, cela me dépasse. »

Sadie Trigg, également outragée par le coureur nu, l’a confronté alors qu’elle se promenait avec ses quatre filles âgées de trois à 11 ans.

Elle se souvient: « Il est passé en courant mais quand je suis allé le défier, il s’est arrêté. Il a dit: » Il n’y a pas de mal, je ne veux que courir – qu’est-ce qui ne va pas avec ça?

« Je disais: » Es-tu pour de vrai? « . J’étais sous le choc. Il n’arrêtait pas de dire qu’il ne faisait aucun mal.

« Je lui ai juste dit ‘Allez-y’ et il s’est excusé auprès des filles et a continué. Mon partenaire n’était pas content du tout.

« Ma fille de 11 ans était mortifiée – elle disait: » Ce n’est pas bien « . »

L’ancien capitaine de l’Angleterre et milieu de terrain de Manchester United, du Real Madrid, de l’AC Milan et du Paris Saint-Germain, Beckham, a vécu à Alderley Edge avec sa femme Victoria avant de déménager en Espagne en 2003.

Ils ont élevé leur premier enfant Brooklyn dans leur maison d’Alderley Edge appelée Oakwood House après sa naissance en mars 1999.

Et David a parlé de son amour de l’endroit, se décrivant comme « de retour à la maison » lors de son retour dans les anciens repaires d’Alderley Edge bien qu’il n’y vive plus.

Parmi les autres stars de Manchester United à avoir eu des bases dans le village figurent Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo et Rio Ferdinand.

Le village à 20 km au sud de Manchester s’est également révélé populaire auprès d’autres footballeurs tels que les anciens internationaux anglais Gareth Barry, Emile Heskey et Joleon Lescott.

Les anciennes stars de Coronation Street Helen Flanagan et Denise Welch y ont également vécu, ainsi que les membres du groupe New Order Bernard Sumner et Peter Hook.

La pop star d’Atomic Kitten et la gagnante de I’m A Celebrity Kerry Katona y ont loué un manoir et le village a également figuré en bonne place dans l’émission de téléréalité d’ITV The Real Housewives Of Cheshire.

Le coureur nu a refait surface après trois ans, repéré se précipitant dans les bois appartenant au National Trust à Alderley Edge, Cheshire Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo