Notre ville balnéaire surnommée la «plus démunie» du Royaume-Uni est en proie aux déchets et aux maladies… maintenant même notre avenir ici est en danger

Les RÉSIDENTS d’une ville balnéaire surnommée la «plus défavorisée» du Royaume-Uni ont été informés que l’avenir de leur région était en danger.

Jaywick dans l’Essex est célèbre dans la série Channel 5 Benefits By The Sea en 2015 et 2016 sur les luttes de ses résidents sur la ligne de pain.

Armure de roche protégeant Jaywick Sands, Essex, Angleterre. Crédit : Alamy

Maisons en bord de mer dans la ville connue comme la «plus démunie» du Royaume-Uni Crédit : Alamy

Les craintes que la ville puisse être inondée grandissent Crédit : Alamy

La réputation de la ville a encore plongé en 2019 lorsqu’elle a été désignée pour la troisième fois comme le quartier le plus défavorisé d’Angleterre dans les chiffres officiels du gouvernement.

L’année dernière, il a été envahi par la maladie – avec une épidémie de parvovirus canin tuant au moins une douzaine de chiens.

Et maintenant, dans un autre coup porté à ses habitants, les craintes grandissent que les défenses contre les inondations de Jaywick pourraient bientôt échouer – plongeant la zone sous l’eau.

Le conseiller local Dan Casey a déclaré à The Express: « En 1953, nous avons perdu 35 personnes à cause des inondations ici et s’il traversait le mur maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui vivent là-bas, donc je détesterais même penser [about it] et j’espère juste que ce jour ne viendra jamais.

Cela survient après que l’eau est arrivée à moins de deux centimètres et demi du sommet de la digue en 2013.

Et M. Casey dit que de nombreuses maisons et bâtiments sur le front de mer ne sont pas conçus pour les inondations.

Il a déclaré: «Nous avons toujours les mêmes logements dans la région de Brooklands qui ont maintenant essentiellement 70, 80, 90 ans et, comment diriez-vous, ils ne sont pas vraiment résistants aux inondations et nous vivons dans une plaine inondable.

« Vous devez regarder ce que vous allez faire pour le logement. »

Pendant des années, Jaywick a été gâché par des documentaires qui dépeignent la communauté de 5 000 personnes comme des dosseurs, des demandeurs d’allocations ivres et des voyous.

Leur réputation a encore été ternie lorsqu’un défenseur du président de l’époque, Donald Trump, a utilisé l’image d’une partie délabrée de Jaywick dans une campagne contre la pauvreté.

L’affiche, qui a été réalisée par le politicien Nick Stella, disait : « VOUS seul pouvez empêcher que cela ne devienne la RÉALITÉ… Aidez le président Trump à maintenir l’Amérique sur la bonne voie et à prospérer.

Un expert des Nations Unies s’est également rendu dans le village en 2018 et a souligné le sort de ses habitants dans son rapport sur « l’extrême pauvreté » au Royaume-Uni.

Cependant, les résidents adorent y vivre et insistent sur le fait que les habitants sont les « personnes les plus amicales et les plus gentilles du monde ».

Et malgré la mauvaise réputation de la région, Jaywick a été élu cinquième meilleur endroit où vivre en Angleterre lors d’un sondage plus tôt cette année.

Domaine de Brooklands Jaywick, Essex, considéré comme la communauté la plus défavorisée socialement d’Angleterre Crédit : Alamy