Notre ville balnéaire populaire était autrefois appréciée des touristes – mais maintenant c’est un enfer plein de toxicomanes et de déchets

Une fois une ville balnéaire florissante qui était aimée des touristes, elle est maintenant en proie à la drogue et aux ordures.

Les habitants de Torquay, dans le Devon, sont furieux en voyant leur belle maison se transformer en cauchemar vivant.

Les habitants ont affirmé que leur magnifique paysage était gâché par des tentes incendiées et que leur vie quotidienne était entravée par la peur Crédit : Devon Live/BPM

Décharges de mouches et attirail de drogue au fond des courts de tennis Crédit : Devon Live/BPM

Les propriétaires fumants, les promeneurs de chiens et les familles ont peur de marcher dans certaines rues, tandis que les visiteurs quittent le hotspot autrefois animé déçu.

Un local cinglant a déclaré que la situation était « très mauvaise » et a affirmé que le conseil n’intervenait pas pour la résoudre, comme l’a rapporté DevonLive.

« Nous avons contacté la mairie, la police et Swisco (société de nettoyage et d’entretien des rues), mais nous n’avons reçu aucune réponse d’eux », ont-ils déclaré.

« Cela m’énerve quand vous lisez tous ces articles sur le fait que Torquay est un endroit si charmant, mais à seulement deux minutes de l’endroit où les touristes se promènent, vous avez cette chose horrible. »

Le résident furieux a également déclaré avoir vu la région de plus en plus en proie à la consommation de drogue – exacerbée par le manque de présence policière.

« Surtout autour de cette zone où nous promenons notre chien », a ajouté le local.

« Je ne sais pas s’il y avait quelqu’un dans la tente, ou s’ils l’utilisaient simplement pour ce qu’ils en faisaient. Je ne sais pas. »

Ils ont affirmé que leur magnifique paysage est gâché par des tentes brûlées et que la vie quotidienne est entravée par la peur.

« On ne passe plus par là tout seuls parce qu’on ne sait pas qui va être là, c’est ça qui est inquiétant », ont-ils dit.

« Avant, c’était une belle promenade là-bas, la faune est belle. Vous avez les buses, et de temps en temps vous voyez l’épervier. Il y a aussi toutes les fleurs sauvages, mais vous ne pouvez plus en profiter. »

La consommation de drogue est devenue une préoccupation majeure pour les habitants qui ont trouvé des aiguilles « hypodermiques » dans la rue.

Ils ont dit: « Je pense que c’est tellement dommage. Si les touristes quittent leurs hôtels à Cross Road et marchent par le retour jusqu’à Torquay, ils doivent passer devant ce site.

« Je ne veux pas que les gens quittent Torquay et retournent d’où ils viennent et pensent qu’il y a de la drogue ici. Je ne veux pas qu’ils reviennent avec cette impression de Torquay.

« Vous devez éviter l’endroit, et bien sûr, lorsque les gens commencent à éviter l’endroit, c’est à ce moment-là que ces gens commencent à emménager parce que personne ne va là-bas. C’est un cercle vicieux. »

‘PRENEZ ÇA AU SÉRIEUX’

Le résident a appelé le conseil à commencer à prendre le problème au sérieux et à aider la communauté à restaurer sa ville balnéaire idyllique.

« Ils doivent prendre cela au sérieux. Les promeneurs de chiens se promènent ici, tout comme les enfants. C’est dangereux. C’est triste de voir ce que Torquay est devenu », ont-ils conclu.

Un porte-parole de la police du Devon et de Cornwall a déclaré: «Les questions relatives à l’attirail et aux décharges de mouches incombent en grande partie à chaque autorité locale et non à la police.

« Bien qu’il nous soit impossible d’être partout à la fois, des patrouilles sont menées à travers Torquay, y compris dans le centre-ville payées dans le cadre de Safer Streets, et celles-ci se poursuivront dans un avenir prévisible.

« Nous continuerons également à utiliser les renseignements locaux et les rapports à notre salle de contrôle pour nous aider à planifier nos patrouilles localement, veuillez donc continuer à signaler les problèmes ASB à la police. »

Un porte-parole du Conseil de Torbay a ajouté : « Bien qu’il ne s’agisse pas d’un terrain communal, nous visons à éliminer l’attirail de consommation de drogue dès que possible car nous estimions que c’était important du point de vue de la santé environnementale, mais en fin de compte, c’est la responsabilité des propriétaires fonciers.

« Nous savions qu’il y avait des sans-abri sur le terrain, mais ceux-ci sont maintenant partis. »