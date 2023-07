Notre ville balnéaire pittoresque n’a pas de McDonald’s, Greggs ou Wetherspoons – nous ne sommes pas contents de manquer quelque chose

LES RÉSIDENTS d’une ville balnéaire disent qu’ils manquent quelque chose parce qu’il n’y a pas de McDonald’s, Greggs ou Wetherspoons.

La ville portuaire de St Peter Port à Guernesey regorge de jolies rues bordées de boutiques indépendantes mais pas l’odeur d’une chaîne de restauration rapide comme Burger King ou Domino’s.

Il n’y a pas un seul point de vente McDonald’s sur l’île de Guernesey Crédit : Alamy

La ville portuaire pittoresque de St Peter Port est un grand succès auprès des touristes Crédit : Getty

En fait, ce n’est pas seulement la ville, c’est toute l’île anglo-normande de 24 milles carrés, située dans la Manche entre le Devon et la France.

Quiconque veut faire le plein de restauration rapide ou couler une pinte bon marché dans une chaîne de magasins qui sont à peu près n’importe quelle rue britannique doit faire un court trajet en avion ou monter dans un bateau.

St Peter Port a réussi à conserver son charme avec ses rues pavées bordées de bruants et est une grande attraction pour les touristes qui viennent aussi pour les côtes préservées et les villages ruraux.

Mais quiconque veut faire un arrêt rapide et acheter un hamburger et des frites dans un McDonald’s a un problème entre ses mains.

L’adolescent local Archie, 19 ans, doit satisfaire ses envies de restauration rapide lorsqu’il visite l’île voisine de Jersey.

Il a déclaré au Daily Star: « J’en ai envie, il y a d’autres endroits mais rien d’aussi rapide.

«Toute ma vie, j’ai vécu ici, nous avons évidemment Jersey à proximité, ils ont KFC et McDonald’s, donc quand nous y allons, nous entrons définitivement et prenons de la nourriture.

« Ce n’est pas souvent. C’est un peu plus sain sans ça mais je l’aurais ici, je ne vais pas mentir. »

Cependant, tout le monde ne veut pas que les chaînes de restauration rapide s’installent sur l’île et la directrice générale du pub, Amanda Roberts, pense que c’est une bonne chose.

Le patron du boozer Thomas De La Rue a déclaré: « C’est plus avantageux pour nous de ne pas avoir de McDonald’s, je pourrais en prendre un quand nous rentrerons à Liverpool, nous pourrions avoir un petit McDonald’s alors mais non.

« Je pense que ça manque évidemment aux enfants, mais en général, c’est une bonne chose de ne pas avoir ces chaînes de restauration rapide.

« Certainement pour le côté santé des choses, pour que les enfants continuent à manger des aliments un peu plus sains et à ne pas aller chez McDonald’s tous les deux jours et à prendre des hamburgers et des frites. »

Elle a ajouté: « Nous ne sommes pas en concurrence avec Wetherspoons, mais je ne pense pas que l’État de Guernesey autoriserait jamais un Wetherspoons à entrer sur l’île pour être honnête.

« Nous faisons partie d’un groupe de toute façon, notre groupe est ici à Jersey et dans le sud-ouest de l’Angleterre. C’est une grande entreprise mais je pense qu’ils aiment les garder plus indépendants que les grandes chaînes qui doivent saper d’autres entreprises. «

Un porte-parole de VisitGuernsey a déclaré: «Nous sommes fiers des nombreux restaurants, cafés et kiosques ici appartenant à la famille et gérés, ce qui rend chacun unique et accueillant.

« Les producteurs locaux ont prospéré ces dernières années alors que nous cherchons à nous procurer davantage d’aliments et de boissons locaux, réduisant ainsi les kilomètres alimentaires.

« Nos fruits de mer sont les plus frais possibles, souvent pêchés le matin et dans l’assiette à l’heure du déjeuner.

« Notre laiterie produit la crème, le lait et la crème glacée les plus riches. Nous avons des bières locales, des cidres et du gin pour n’en nommer que quelques-uns et nous avons des boîtes d’honnêteté » de légumes de haie « remplies de légumes cultivés localement.

« Ce n’est pas seulement rapide, c’est frais et meilleur que jamais. »

