Notre ville balnéaire pittoresque est ruinée par des voyous – ils cassent des fenêtres, des graffitis sur des cabanes de plage et brisent des bouteilles en verre

Une ville balnéaire PITTORESQUE est en train d’être ruinée par des enfants voyous qui vandalisent les cabanes de plage et brisent des bouteilles en verre, disent les habitants.

Les adolescents indisciplinés auraient fait des ravages sur les résidents « intimidés » de Sandbanks, une banlieue aisée du Dorset.

Un gang de 100 jeunes se rassemble et intimide les propriétaires de cabanes de plage chères sur la plage de Sandbanks Crédit : BNPS

Le groupe fume également du cannabis et crie des injures aux passants Crédit : BNPS

Les habitants affirment avoir vu les voyous briser les fenêtres des cabanes de plage avant de les asperger de graffitis, ainsi que de briser des bouteilles en verre sur les rues.

Les propriétaires de huttes ont également accusé les gars de fumer du cannabis et d’inhaler du gaz hilarant lors de leur campagne de vandalisme.

Hutter Zin Matthews a décrit sa « colère » alors que les vandales continuent de terroriser le quartier.

Elle a déclaré: « Il y a aussi beaucoup de vandalisme. Un pot de peinture a été jeté sur le mur et des fenêtres ont été brisées.

« Certaines des fenêtres donnent l’impression que Superman est allé ‘kapow’ sur elles et a brisé le verre.

« Cela nous met très en colère parce que nous payons beaucoup d’argent pour rester ici, mais nous voulons que quelque chose soit en place pour les dissuader et arrêter cela. »

Sue Smith a également demandé pourquoi si peu était fait pour arrêter les contrevenants.

« Nous avons eu notre fenêtre brisée, des graffitis ont été lancés sur la cabane et nous savons que c’était eux parce que la peinture correspond à celle sur les rideaux de leur cabane », a-t-elle révélé.

« Je me suis senti très intimidé et j’ai subi de nombreux abus, mais je suis contrarié par le manque d’intérêt de la police et du conseil à ce sujet lorsque nous le signalons.

« Ils doivent avoir une approche de tolérance zéro ; il existe des lois interdisant de conduire des scooters électriques, ils doivent être confisqués. »

Cela survient après que les habitants ont vu leur loyer presque doublé du jour au lendemain par Bournemouth, Poole et Christchurch Council en février – beaucoup disant qu’ils sont à bout de nerfs alors que les coûts montent en flèche.

Bob Lister, président de la Poole Beach Hut Association, a déclaré: « Le conseil local nous traite comme des vaches à lait.

« Ils ne peuvent pas simplement augmenter nos loyers, exclure de nombreux retraités de la région, puis réduire les mesures de sécurité dans la région.

« Il y a des années, le conseil avait un garde forestier qui surveillait les cabanes de plage tous les jours.

Certaines fenêtres donnent l’impression que Superman est devenu « kapow » et a brisé le verre. Habitant des bancs de sable

« Ils disent qu’il y a de la vidéosurveillance dans la région, mais ce n’est pas une couverture complète.

« Il n’en fait clairement pas assez pour rebuter les gangs qui endommagent les cabanes et laissent des déchets sur la plage.

« Le déclin de ces dernières années est horriblement net.

« Nous devons voir le changement et bientôt. »

Le conseiller Kieron Wilson de Bournemouth, Christchurch et Poole Council a déclaré: «Nous sommes déterminés à lutter contre les comportements antisociaux. L’ASB peut avoir un impact négatif sur la qualité de vie de nos résidents et de nos visiteurs, et nous travaillons de manière proactive avec la communauté et les agences pour y remédier.

«La vidéosurveillance est déjà en place à Shore Rd, et la caméra continuera de couvrir cet endroit le soir. Des panneaux «toit fragile» sont en place pour avertir les gens des dangers de l’intrusion.

«Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour effectuer des patrouilles et fournir des conseils, mais il est important que les incidents soient signalés à la police au moment où ils se produisent.

Un porte-parole de la police du Dorset a déclaré que les policiers participaient régulièrement à « des patrouilles à pied à haute visibilité le long des plages de Poole dans le cadre de l’opération Sandman, une opération estivale annuelle ».

Les propriétaires de la cabane paient jusqu’à 5 500 £ par an pour leurs cabines exclusives Crédit : BNPS