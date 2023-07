Notre ville balnéaire pittoresque est envahie par les fêtards – nous avons peur de sortir et la police ne les arrête pas

RÉSIDENTS dans une ville balnéaire pittoresque envahi par les fêtards disent qu’ils ont trop peur de sortir de chez eux.

Les habitants mécontents de Whitstable, dans le Kent, disent se sentir « intimidés » par de grands groupes de personnes « causant des problèmes » se rassemblant sur la plage.

La pittoresque ville balnéaire de Whistable dans le Kent Crédit : Alamy

Les habitants disent se sentir « intimidés » par des groupes de plus de 100 personnes se rassemblant sur la plage Crédit : Kent Online

Les voisins disent que les groupes tapageurs sont principalement composés d’adolescents et affirment que plus de 100 jeunes se sont rassemblés à la fois.

Les 23 juin et 7 juillet, les flics ont émis des ordres de dispersion pendant deux week-ends pour tenter de mettre fin aux comportements antisociaux et au harcèlement de grands groupes.

Mais un local, qui vit à Island Wall depuis huit ans, affirme que cela n’empêche pas les jeunes de se réunir dans la région.

Lucy, qui n’a pas voulu donner de nom de famille, a déclaré à KentOnline: «Les ordres de dispersion sont émis au cours du week-end, mais ils semblent se rassembler dans la semaine.

«Le mercredi 5 juillet, je descendais à la plage pour regarder le coucher de soleil et j’ai vu au moins 70 enfants dans le coin.

« Presque tous avaient une bouteille d’alcool à la main et c’était incroyablement bruyant et très intimidant. »

Lucy craint que la situation ne devienne « hors de contrôle » pendant les vacances d’été et pense que cela « nuise à la réputation » de la belle ville.

Le résident en détresse a ajouté: « J’habite à environ 200 mètres de la plage et je pouvais les entendre clairement de l’intérieur de ma maison.

«Les enfants semblent se rassembler de partout et utiliser Whitstable comme point de rencontre.

« C’est effrayant de vivre ici et cela m’inquiète de sortir seul le soir.

« C’est très intimidant de rencontrer un grand groupe d’enfants et c’est très stressant d’avoir cette inquiétude constante à propos de cet afflux de personnes dans la ville qui cause des problèmes. »

Elle a appelé la police et dit qu’après 20 minutes, le bruit a semblé disparaître.

Mais un autre local – qui vit à seulement trois minutes à pied de la plage – affirme que les adolescents ont causé des dommages criminels le même jour.

La femme, appelée Jackie, a déclaré: «Cette nuit-là, il y avait entre 100 et 150 enfants.

«Ils ont lancé des tas de rétroviseurs dans la rue et ont sauté sur plusieurs voitures.

« Il ne s’agit pas seulement de hauts jinks maintenant – ce sont des dommages criminels.

« Cela me rend triste que ces enfants se promènent en pensant qu’ils peuvent s’en tirer comme ça. La police ne fait pas assez pour l’arrêter.

Mais l’inspecteur Paul Stoner, de l’unité de sécurité communautaire de Canterbury, insiste sur le fait que la lutte contre les comportements antisociaux est une priorité pour la force cet été.

« Suite aux informations faisant état de grands groupes de jeunes ayant causé des dommages criminels aux toilettes et aux véhicules après s’être rencontrés sur les plages en juin, la police a mis en place des ordres de dispersion ces derniers week-ends », a-t-il déclaré.

«Ceux-ci permettent aux agents de disperser de grands groupes et potentiellement d’arrêter ceux qui refusent de quitter la zone. Les patrouilles de la ville se sont depuis engagées auprès de groupes sur le front de mer, les encourageant à réfléchir à l’impact qu’ils pourraient avoir sur les autres.

«La lutte contre les comportements antisociaux est l’un des objectifs de la campagne Safer Summer de la police de Kent et le groupe de travail sur le quartier et l’équipe Beat du district de Canterbury se sont rendus dans les zones côtières pour prendre des mesures si nécessaire.

« Quiconque est témoin d’un comportement antisocial ou a des informations qui pourraient nous être utiles, de le signaler via le site Web de la police de Kent, ou en appelant le 999 si un crime est en cours ou si quelqu’un est en danger immédiat. »

Cela survient après que des habitants d’une autre partie du Kent ont raconté comment ils étaient expulsés par des propriétaires secondaires.

Folkestone devient une destination de plus en plus populaire pour les acheteurs de maison et les résidents disent que cela rend la région impossible à vivre.