Notre ville balnéaire pittoresque est en train d’être ruinée par des touristes « voleurs » – c’est un problème depuis des années et ils doivent arrêter

LES habitants d’un pittoresque village balnéaire disent qu’il est en train d’être ruiné par ce qu’ils soupçonnent d’être des touristes voleurs.

Les habitants de Swanage, dans le Dorset, affirment que les vacanciers ont volé leurs panneaux de signalisation comme souvenirs, laissant un homme ramasser les morceaux.

Rob Nunn a minutieusement restauré les panneaux routiers à Swanage, Dorset, pendant des années Crédit : BNPS

Il a réparé plus de 100 enseignes métalliques vintage Crédit : BNPS

Rob Nunn, 70 ans, répare minutieusement les enseignes de la ville depuis des années.

Il a exhorté les gens à cesser de les entailler afin qu’il puisse se concentrer sur leur maintien en pleine forme.

Le tireur à la retraite a déclaré: « Ces gens doivent s’arrêter, ils ruinent le personnage de Swanage. »

Rob a restauré plus de 100 enseignes et bornes en métal d’époque dans la jolie station balnéaire.

Il travaille de manière indépendante et gratuitement, ne comptant que sur les dons de la communauté et des entreprises locales.

Cependant, les panneaux de signalisation de deux rues ont été pris il y a quelques années, tandis que deux autres ont disparu le mois dernier.

Il a ajouté qu’il était « naturellement déçu » par les vols, mais qu’il ne serait toujours pas rebuté.

L’OAP a expliqué: « J’ai commencé à le faire parce que les panneaux avaient l’air vieux, fatigués et usés, et on pouvait à peine voir l’écriture dessus.

« Les anciennes enseignes ont des boulons très rouillés, alors j’enlève l’ancienne planche et une fois que j’ai fait la nouvelle enseigne, j’y visse la nouvelle.

« Je les repeins et les reponce, refait les lettres dessus et les pose sur un autre panneau de support. »

Nick Rowley, propriétaire d’un garage local, lui prête un camion pour qu’il puisse ramener les panneaux chez lui, où il travaille dessus dans le jardin.

Rob a poursuivi : «

« Sans le camion, ce serait impossible, je ne pourrais pas faire le travail sans lui et son équipe.

« Avant, je les faisais in situ, et maintenant que je remplace les planches de fond, je peux maintenant les ramener ici dans le jardin s’il fait beau ou dans le cabanon. »

Il serait prévu pour une réunion avec la police du Dorset et le commissaire au crime David Sidwick la semaine prochaine.

Le restaurateur à l’esprit public a déclaré qu’il avait l’intention d’aborder la question des vols et de voir ce qui peut être fait pour les empêcher.

Cela survient après que les habitants d’une autre station balnéaire ont déclaré que leur ville était également en ruine, mais cette fois par une horreur « laide et offensante ».

Pendant ce temps, les lecteurs ont pu jeter un coup d’œil à l’intérieur de la « ville fantôme » de Pontins qui était autrefois en plein essor mais qui est maintenant déserte – et qui cache un secret étonnant.

La police du Dorset a été contactée pour commentaires.

Cependant, il a été « déçu » par les récents vols de panneaux Crédit : BNPS