Notre ville balnéaire pittoresque est complètement ruinée – c’est comme être dans la troisième guerre mondiale

LES RÉSIDENTS d’une ville balnéaire pittoresque disent que c’est comme vivre dans la Troisième Guerre mondiale alors qu’ils luttent contre des conditions « inacceptables ».

Les habitants de Rosslare Strand, en Irlande, affirment qu’une ruée matinale de camions de livraison, ainsi qu’une faible pression d’eau et des déchets excessifs, font de leur vie un enfer.

Les habitants de Rosslare Strand, en Irlande, ont critiqué les conditions «inacceptables» là-bas Crédit : Getty

Une plainte majeure est l’arrivée quotidienne d’une flotte de camions de livraison à 6h du matin Crédit : AFP

Ils ont maintenant exigé que le conseil local prenne des mesures pour résoudre les problèmes.

Les habitants de la ville affirment qu’une flotte de camions de livraison arrive à 6 heures du matin et perturbe le quartier lors de leurs tournées dans les magasins.

L’un d’eux a même dit que le bruit et l’agitation transformaient la région côtière endormie en « troisième guerre mondiale ».

Un autre s’est plaint que la pression de l’eau était si faible qu’il ne pouvait même pas se doucher, tandis qu’un troisième a déclaré que l’eau était d’une couleur « brun jaunâtre » lorsqu’elle sortait de leurs robinets.

S’exprimant lors d’une réunion de la Rosslare Development Association, les habitants ont dénoncé la situation « inacceptable ».

Les changements proposés comprenaient une application plus stricte du stationnement pour arrêter le stationnement sur la chaussée, un passage clouté à l’extérieur du supermarché local et l’extension des sentiers pour améliorer l’accès des utilisateurs de fauteuils roulants et des personnes avec des poussettes.

Le conseiller Ger Garthy a déclaré que le conseil travaillait dur pour résoudre les problèmes, mais n’avait pas de financement suffisant et que les règlements actuels ne permettaient pas d’améliorer le stationnement et le contrôle de la circulation.

Mais cela n’a pas satisfait les habitants, dont l’un a contesté l’argument du financement, affirmant que le pays est « inondé d’argent ».

Mais le conseiller Garthy a ajouté que l’autorité devait introduire un plan stratégique quinquennal pour traiter les plaintes.

Ils prétendent que l’agitation transforme la ville endormie dans la « troisième guerre mondiale » Crédit : Getty