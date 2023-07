Notre ville balnéaire pittoresque a fait peau neuve – mais un énorme oubli l’a ruinée

Les RÉSIDENTS d’une ville balnéaire pittoresque ont raconté qu’elle avait un problème majeur.

Penrhyn Bay, à Conwy, au Pays de Galles, vient de subir une cure de jouvence de 7,5 millions de livres sterling – mais les habitants disent qu’un énorme oubli l’a ruiné.

Penrhyn Bay, à Conwy a fait peau neuve Crédit : Getty

La promenade de Penrhyn Bay est désormais ouverte aux piétons et aux cyclistes Crédit : Conwy CBC

Les habitants sont en colère que la plage soit bientôt recouverte de galets Crédit : Getty

Au lieu d’avoir une belle plage de sable, 55 000 mètres cubes de galets sont en passe de « nourrir » la plage.

Pendant ce temps, 70 000 tonnes d’armures rocheuses ont également été ajoutées pour renforcer les défenses maritimes de la ville.

Les habitants furieux se sont tournés vers les médias sociaux pour donner leur avis sur la question,

Une personne a dit :. « Cela aurait beaucoup plus de sens s’ils ajoutaient quelques milliers de tonnes au-dessus des pierres »,

Un autre a ajouté: « Pourquoi les habitants devraient-ils se rendre sur une plage de sable alors que nous pouvons en avoir une à notre porte? »

Un troisième a écrit : « C’est une zone très populaire pour les promeneurs de chiens, veuillez l’adapter à leurs chiens. Shingle est affreux pour les humains et les chiens.

Le conseil local dit que le bardeau doit être mis en place pour faire face à l’érosion.

Ils ont déclaré: «Des bardeaux ont été fournis au pied de la digue existante, offrant une meilleure protection contre l’action des vagues.

« Au fil du temps, les bardeaux introduits ont été transportés d’ouest en est, réduisant le niveau de protection fourni.

« La fourniture continue de galets supplémentaires et le reprofilage de la plage sont devenus de plus en plus coûteux et ne sont pas viables à long terme pour faire face au changement climatique prévu. »

Le Royaume-Uni abrite également l’une des plus grandes plages de galets d’Europe, et il a été comparé à un désert en raison de son aridité et de sa faible végétation.

Dungeness, le long de la côte du Kent, était auparavant appelé un désert et est le seul au Royaume-Uni.

Il reste doux tout au long de l’année – c’est l’une des plages les plus chaudes au printemps avec des maximums de 18°C ​​- et la température estivale la plus élevée jamais enregistrée a été enregistrée à 29°C bien que la moyenne soit autour de 22°C.