LE SOLEIL brille de mille feux à Hastings et Alison Nicholls devrait servir des troupeaux d’écoliers dont la seule décision difficile est de savoir s’ils veulent une glace au bubble-gum ou des pépites de chocolat à la menthe.

Mais au lieu de cela – malgré les vacances de mi-parcours – le propriétaire du « Donut Queen » n’a pas servi un seul client de la journée.

Le conseil d’arrondissement de Hastings a averti qu’il était sur le point de déclarer faillite. Crédit : Chris Eades

Le quartier commerçant branché a attiré des troupeaux de vacanciers Crédit : Chris Eades

Elle accuse la crise du coût de la vie d’avoir rendu ses friandises à 3 £ trop chères pour la plupart des familles et affirme que l’été dernier a été le pire qu’elle ait jamais vu.

Le chef du conseil régional avertit désormais qu’un grand nombre de personnes ne peuvent plus payer leur loyer, obligeant plus de 1 000 habitants de la ville balnéaire de l’East Sussex à chercher un logement temporaire.

Les résidents les plus chanceux racontent au Sun que les prix de leurs logements ont doublé en moins d’une décennie alors que les DFL – signifiant « En bas de Londres » – se précipitent pour acquérir des propriétés, soit pour y vivre, soit pour les louer sous forme d’Airbnb.

Alison, 58 ans, a déclaré : « Hastings est toujours une belle destination de la vieille école pour les familles.

« Nous avons des parcs de caravanes aux deux extrémités de la plage et des gens viendront ici de partout pour profiter de vos vacances britanniques par excellence – et c’est le marché que nous approvisionnons.

«Mais l’été a été mauvais pour les vendeurs de glaces. Je fais ça depuis quatre ans et je n’ai jamais vu ça aussi mal.

« En juin, les gens ne dépensaient pas d’argent parce qu’ils n’en avaient pas. Nous n’arrêtions pas de dire : “Ne vous inquiétez pas, ce sera mieux en juillet”.

« Mais juillet et août ont été difficiles à cause du mauvais temps.

«Maintenant, je n’ai pas vendu une seule glace de la journée et c’est les vacances de mi-trimestre.

« La crise du coût de la vie est mordante. Les gens viennent ici, regardent les prix et disent : « 3 £ pour une glace ? Comment peut-on facturer 3 £ pour une glace ?

« Il y a quatre ans, je facturais 1,80 £ pour le même scoop, mais les prix ont tellement augmenté que je devrais en réalité facturer 3,50 £.

« Je déteste augmenter les prix – et cela me dérange quand les gens se plaignent – ​​mais que pouvez-vous faire ?

“Nous vivons une période incertaine.”

Alison Nicholls affirme que les entreprises traditionnelles comme son stand de glaces sont en difficulté Crédit : Chris Eades

La région a un problème de sans-abri Crédit : Chris Eades

L’argent devient si serré ici que plus de 800 personnes ont été expulsées de chez elles après avoir pris du retard dans le paiement de leurs factures, selon le chef du conseil d’arrondissement de Hastings, Paul Barnett.

Il estime que le coût de leur recherche d’un nouveau logement pourrait contraindre la municipalité à la faillite d’ici mars de l’année prochaine.

Le conseiller Barnett demande l’intervention du gouvernement central. En guise de mesure provisoire, il a demandé aux habitants d’envisager de laisser les sans-abri utiliser leurs chambres d’amis.

Un récent rapport du conseil révèle que « à moins que des mesures urgentes » ne soient prises, tous ses fonds pourraient être épuisés en sept mois.

Le conseiller Barnett a déclaré : « Il y a deux ans, 170 personnes avaient besoin d’un hébergement temporaire. Aujourd’hui, il y a plus de 1 000 personnes ici. C’est un choc.

“Nous avons plus de 1 000 sans-abri dans une ville de 90 000 habitants. C’est un pourcentage énorme.

“Nous devons leur trouver un logement à Hastings. Pour le moment, nous ne parvenons pas à leur trouver un logement, donc ils se retrouvent souvent n’importe où dans le Kent ou le Sussex. C’est un désastre pour eux et un désastre pour nous.

“Nous achetons actuellement des maisons à Hastings pour garder les gens à proximité de leurs réseaux de soutien afin de les remettre sur pied et de trouver un logement sûr à long terme.

“Mais nous devons aller plus vite et nous avons besoin de l’aide du gouvernement pour y parvenir.

« Il s’agit d’une question nationale qui nécessite le soutien du gouvernement. C’est également un problème local majeur en raison de l’énorme marché locatif à Hastings.

« Ce ne sont pas les autres municipalités qui nous envoient des gens, c’est la crise du coût de la vie qui se joue devant nous.

« Les gens n’ont pas les moyens de payer leur logement. Il n’en faut pas beaucoup pour que les gens perdent une partie de leurs revenus et ne soient plus en mesure de payer leur loyer. »

Les propriétés sont arrachées et louées comme Airbnbs Crédit : Alamy

Lindsey Eriksson dirige le Nelly’s Café et affirme que les temps deviennent plus durs Crédit : Chris Eades

En marchant sur le front de mer d’Hastings, il n’est pas difficile d’apercevoir les nombreux individus débraillés qui n’ont plus qu’une épaisse couverture pour les abriter.

La vendeuse de glaces Alison est l’une des nombreuses personnes à accuser l’afflux de DFL – ce qui signifie Down From London – pendant le confinement de rendre la propriété locative moyenne inabordable.

Mais elle n’est pas une grande fan du conseil, qui, selon elle, refuse de la laisser peindre en rose l’extérieur délavé de sa boutique pour attirer la génération Instagram.

Elle a déclaré : « Ils disent que je ne peux le peindre qu’en gris car c’est un bâtiment classé, mais imaginez à quel point cette rangée de magasins serait plus belle avec une touche de couleur ? C’est tellement frustrant.

« Hastings évolue rapidement et il faut évoluer avec son temps.

« Depuis le confinement, de nombreux Londoniens ont déménagé.

« Cela a apporté beaucoup d’argent dans la région. Mais je suis désolé pour les jeunes parce que les gens qui vivent ici n’ont pas les moyens d’acheter leur propre logement.

« Il n’y a plus de logements en location car ils sont tous sur Airbnb.

« Nous devenons comme un de ces endroits où l’on marche dans la rue et où il fait noir – toutes les résidences secondaires, les Airbnb et les gens viennent juste pour le week-end.

“J’ai un ami sur la liste d’attente pour une propriété municipale et il est frustré parce qu’il y est depuis quelques années.”

Chemin vers la ruine

La locale Liz Jeffries, 71 ans, craint que les rues de Hastings ne soient remplies d’ordures pourries si le conseil fait faillite.

Elle a déclaré : « Si cela se produit, nous allons avoir des problèmes et cela affectera probablement des services comme la collecte des poubelles.

« Les routes ici sont déjà dans un état déplorable et ils doivent attendre que les nids-de-poule deviennent vraiment importants pour faire quelque chose, car ils n’ont pas d’argent pour effectuer les réparations.

« Le conseil n’a tout simplement pas assez d’argent. Tant de personnes ont besoin d’un logement temporaire que c’est devenu un peu inquiétant.

« Hastings a toujours été une région économiquement défavorisée. Pendant Covid, lorsque les gens travaillaient à domicile, ils pensaient : « Pourquoi vivons-nous à Londres alors que nous pouvons déménager à Hastings et acheter une immense maison pour une fraction du prix ?

« Brighton, plus loin, est également chère maintenant, car c’est devenu un petit Londres.

« Le résultat est que nous avons eu un afflux massif de personnes qui s’installent ici et cela fait monter les prix de l’immobilier.

« Cela empêche les jeunes de trouver un logement et les infirmières et autres personnes occupant des emplois mal payés n’ont pas les moyens de payer leurs factures.

« Nous les appelons DFL, ce qui signifie En bas de Londres, et nous avons également accueilli notre part de réfugiés ici.

« Nous voulons faire notre part, mais je ne pense pas que nous recevions d’argent supplémentaire pour prendre soin d’eux et on voit un grand nombre de personnes dormir sur les bancs du parc.

« L’avantage, c’est que les gens de Londres ont apporté beaucoup de choses avec eux et nous avons maintenant une belle scène arty ici.

« Avant, la ville entière était un peu délabrée, mais maintenant, vous marchez sur le front de mer et vous voyez que les bâtiments sont joliment peints.

« Je suis moi-même DFL puisque j’ai quitté Wimbledon il y a 20 ans et je suis très heureux de l’avoir fait car nous avons une qualité de vie merveilleuse.

“Mais je ne pense pas que le gouvernement central ait la moindre idée de ce qui se passe ici, ni de la gravité de la situation.”

Liz Jeffries, 71 ans, photographiée avec Gail Ashworth, 71 ans, vit localement, déclare que les LDF – signifiant « En bas de Londres » – sont un problème Crédit : Chris Eades

La ville historique accueille les touristes toute l’année Crédit : Alamy

Les prix de l’immobilier ont explosé, évaluant les locaux Crédit : Chris Eades

Lindsey Eriksson dirige le Nelly’s Café sur la promenade et est typique de l’afflux de jeunes entrepreneurs qui changent le visage d’Hastings.

Les cafés de son kiosque en bois coûtent plus de 3 £ – donc encore plus qu’une glace – mais les clients les plus aisés peuvent se permettre de tels prix.

Lindsey, 33 ans, a déclaré : « Notre activité dépend tellement des conditions météorologiques. S’il fait beau comme aujourd’hui, les gens sortent.

« Cet été s’est bien passé pour nous car nous avons eu quelques belles semaines. Il y avait des jours où toute la plage était couverte de monde et où de gros bus arrivaient sans arrêt et en amenaient davantage.

« Mais je sais que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Nous avons un club de rôtissage du dimanche où nous essayons de trouver le meilleur rôti de la ville et quelques personnes ont abandonné parce qu’elles n’en avaient pas les moyens.

La professeure de chant Lindy Unlusan, 44 ans, vit à Hastings avec son mari, professeur de mathématiques, Alfie, 46 ans. Pour eux, cet afflux a eu l’avantage inattendu de doubler la valeur de leur propriété.

Elle a déclaré : « Hastings a connu la plus forte hausse des prix de l’immobilier dans tout le pays.

« Nous sommes deux chanceux puisque nous avons acheté notre propriété il y a sept ans et depuis, sa valeur a augmenté de 100 pour cent.

« Les gens se rendent compte que c’est l’endroit le plus ensoleillé de Grande-Bretagne. Nous avons également une grande communauté LGBTQ qui ne cesse de croître.

« Notre logement est à distance de marche de la plage et du parc et il y a un bon sentiment de communauté et de nombreux événements étranges comme le carnaval annuel.

“Il y a toujours eu un problème de sans-abri à Hastings, mais nous aimons vivre ici.”

Un porte-parole du conseil d’arrondissement de Hastings a déclaré : « Nous travaillons en étroite collaboration avec DLUCH et Homes England pour mettre en service davantage de logements sociaux, et nous avons introduit des mesures telles que l’achat de propriétés pour un logement temporaire et l’embauche de davantage d’agents de logement pour traiter l’arriéré.

« En 2019, nous dépensions 730 000 £ en logements temporaires. En 2022/23, nous avons dépensé 4,5 millions de livres sterling, avec une prévision de 5,6 millions de livres sterling pour 2023/24.

« Nous travaillons de plusieurs manières à réduire le nombre de personnes hébergées temporairement, et ces chiffres sont en baisse.

« En 2010/11, le budget net du conseil était de 22,9 millions de livres sterling. En 2022/23, ce montant avait diminué de 28 % pour atteindre 16,5 millions de livres sterling. Au cours de cette période, le soutien direct du gouvernement (subventions) a été réduit de 15,9 millions de livres sterling en 2010/11 à 1,5 million de livres sterling en 2022/23, soit une réduction de plus de 90 %.

Au cours des 13 dernières années, nous avons procédé à des coupes budgétaires prudentes pour garantir notre survie, et nous continuerons de le faire.

« Pour nous aider à combler le déficit prévu, nous avançons nos discussions et consultations budgétaires à novembre afin de maximiser les économies identifiées. Nous avons également introduit des restrictions sur les dépenses non essentielles pour le reste de cet exercice.