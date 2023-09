Notre ville balnéaire était autrefois un paradis, mais c’est désormais un enfer oublié où règne l’alcool… c’est tellement mauvais qu’on l’appelle « St Awful »

Les habitants ont critiqué leur ville balnéaire autrefois paradisiaque, la qualifiant de véritable enfer bourré d’alcool, désormais surnommée « St Awful ».

Les habitants de St Austell, en Cornouailles, ont eu peu de mots gentils à dire sur leur ville en difficulté, qui, selon eux, est désormais criblée d’alcool, de drogue et de sans-abri.

L’explorateur britannique Oli Kendrall s’est rendu à St Austell après avoir entendu parler de ses problèmes Crédit : YouTube/@WendallExplores

On dit que la rue principale est vide, à l’exception des buveurs de rue et des sans-abri. Crédit : YouTube/@WendallExplores

Les habitants ont décrit la ville balnéaire comme « frappée par la pauvreté » Crédit : YouTube/@WendallExplores

Le YouTubeur Oli Kendrall, qui explore des endroits à travers le pays dans le but de « montrer la vraie Grande-Bretagne », a déclaré la ville côtière « oubliée » et l’une des plus « malheureuses » qu’il ait visitée.

Dans la vidéo récente, les habitants lui ont dit qu’ils étaient désespérés face à l’état actuel de St Austell et à ses problèmes sociaux croissants.

En descendant la rue principale, Kendrall a fait remarquer qu’elle était « triste et morte », à l’exception du nombre élevé de sans-abri et de buveurs de rue.

Il y avait beaucoup de devantures vides, très peu de gens qui frappaient et des agents de sécurité postés aux coins.

« Ce n’est pas un endroit où les touristes ont choisi de venir… C’est la ville que Cornwall a oubliée », a-t-il déclaré.

Un passant lui a dit : « Je suis venu ici pour être avec ma mère qui est malade et c’était notre rêve à Cornwall et c’est devenu notre cauchemar à Cornwall.

« Je déteste cette ville – la drogue, les abus, les injures, la violence. »

Un autre habitant l’a qualifié de « ville un peu bizarre en fait… C’est une ville charmante, mais elle est frappée par la pauvreté ».

Kendrall a parlé à de nombreux travailleurs communautaires qui tentent d’aider la ville à se débarrasser de son image « rude », mais cela semble être un problème persistant.

Un barbier était particulièrement bouleversé par la façon dont les problèmes de la ville nuisent à son entreprise.

« Les clients ne viennent plus ici parce que les gens ne se sentent pas en sécurité », a-t-il déclaré.

« Les gens qui sortaient avec des couteaux, ce type est sorti avec une arme à feu. »

La situation, explique-t-il, est devenue si grave que « les personnes âgées ont trop peur pour aller à l’église.

Alors que le YouTuber terminait son « enquête », il a été frappé par la proximité de St Austell « du magnifique paradis de ce côté parfait des Cornouailles ».

Et pourtant, il a déclaré : « En termes de problèmes sociaux et simplement d’ambiance générale, ce n’est pas un endroit heureux.

« J’ai rencontré de bonnes personnes qui essaient vraiment d’aider les autres, mais il y a beaucoup de mécontentement face à l’état de la ville en ce moment. »

Pour terminer, il s’est demandé : « Est-ce horrible ? Je ne sais pas ce qui est horrible, mais ce n’est certainement pas un endroit heureux.

« C’est l’un des endroits les plus malheureux que j’ai visités en Cornouailles. »

Cela survient alors que les habitants d’une autre ville balnéaire du Royaume-Uni se sont plaints du fait que la maison était ruinée par les propriétaires de leur résidence secondaire.

Les habitants de la pittoresque station balnéaire de Robin Hood’s Bay, dans le Yorkshire du Nord, déclarent qu’ils ne peuvent plus se permettre de s’y loger en raison des nouveaux arrivants qui s’emparent de maisons de vacances.

Les prix moyens des maisons dans le village de pêcheurs historique près de Whitby ont désormais atteint 488 000 £, selon la société immobilière RightMove.

C’est plus du double des 200 000 £ typiques pour des maisons similaires à Scarborough, à seulement 13 miles le long de la côte nord-est de l’Angleterre.

La ville a acquis une mauvaise réputation au cours des cinq dernières années en matière de toxicomanie. Crédit : Getty

« Je déteste cette ville », a déclaré ce passant Crédit : YouTube/@WendallExplores