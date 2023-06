Les RÉSIDENTS de la ville balnéaire « la plus défavorisée » du Royaume-Uni ont révélé comment elle pourrait être détruite – mais insistent sur le fait qu’ils ne partiront pas.

Les Britanniques vivant dans le quartier défavorisé de Jaywick dans l’Essex ne sont qu’à quelques mètres de la mer – avec des marées hautes tenues à distance par trois miles de digue de West Clacton à Cocketwick.

Jaywick dans l’Essex est l’une des zones les plus défavorisées du Royaume-Uni Crédit: East News

Maman de deux enfants, Daisy Miguel, 24 ans, vit à Jaywick depuis trois ans Crédit: East News

Michelle, qui n’a pas voulu donner son nom de famille, a déclaré qu’elle n’avait aucune idée qu’il y avait un risque d’inondation Crédit: East News

Un millier de personnes sont en danger si les défenses échouent Crédit: East News

Un conseiller local a expliqué que toute la zone pourrait être sous l’eau si ces défenses échouaient.

Mais les habitants ont déclaré à Sun Online qu’ils ne quitteraient pas les maisons dans lesquelles ils ont passé des années à construire leur vie.

Le conseiller local Dan Casey a déclaré à Sun Online: « Chaque fois que nous avons fait des évacuations dans le passé, seulement quelques centaines de personnes y vont, les autres restent.

« Nous ne pouvons pas les forcer à partir. C’est ce qui fait vraiment peur.

« Disons-le de cette façon, nous vivons sans l’ombre d’un doute dans une zone inondable. C’est un risque énorme.

« Il y a jusqu’à 1 000 personnes à risque et les personnes fragiles et âgées n’ont aucune chance. »

La dernière inondation grave dans la région remonte à 1953, lorsque 35 personnes sont mortes.

Le frère de M. Casey était l’un des survivants.

Il a ajouté: « En 2014, la mer est arrivée à trois pouces du haut du mur. La seule propriété là-bas est un garage, les maisons y sont depuis 90 ans.

« La construction n’est pas la plus grande, elle ne résistera pas à la force de l’eau.

« La mer est devenue effrayante quatre ou cinq fois ces dernières années et nous avons un point d’évacuation dans une école.

« Mais vous n’en obtenez que quelques centaines qui partiront. Le reste reste. Vous ne pouvez pas forcer les gens à partir. C’est ce qui fait peur. Ils n’utiliseront pas les installations. »

En 2013, l’eau de mer s’est approchée à moins de deux centimètres et demi du sommet de la digue.

Mais les habitants ont maintenant déclaré à Sun Online qu’ils n’avaient pas peur et qu’ils ne seraient pas chassés de chez eux par les inondations.

La mère de deux enfants, Daisy Miguel, 24 ans, a déclaré: « Évidemment, si cela montait à un certain niveau, alors oui, je serais inquiète. Mais ce n’est pas le cas jusqu’à présent, donc non, je ne suis pas dérangé. Je suis ici depuis trois ans.

« Nous cherchons à déménager. Ce n’est pas une belle région. J’ai deux petits. L’un a trois ans en septembre et l’autre deux en août.

« Je ne veux pas qu’ils grandissent ici. Pour être honnête, c’est vraiment difficile. Tout le monde est prêt à se battre. »

Maman de trois enfants, Chantel Lyons, 31 ans, a déclaré que « personne ne peut me sortir de chez moi »,

Elle a ajouté: «Nous avons eu des alertes aux inondations la dernière fois et je n’ai jamais quitté ma maison. Je ne sors pas de chez moi. Je suis ici depuis 15 ans. Il n’y a pas eu d’inondations ici.

« Si cela se produit et que je suis dans cette situation, je verrai ce qui se passera. Jusqu’à ce que cela se produise, personne ne peut me faire sortir de chez moi. »

D’autres souhaitent quitter la région, mais se sentent piégés par la pauvreté.

Linda Field, 71 ans, a déclaré: «Vous avez des ivrognes, des drogués tout ici. Le risque d’inondation me fait vraiment peur. Je suis désespéré de partir.

Michelle, 47 ans, qui n’a pas voulu donner son nom de famille, a déclaré : « Je ne suis ici que depuis novembre. Je n’avais aucune idée que la zone était un risque d’inondation.

« La sœur de mon partenaire est ici depuis six ans et l’année dernière, elle a dû être évacuée à cause du temps, mais je n’y ai pas beaucoup réfléchi.

« Les gens qui n’ont pas d’argent pour une caution doivent vivre ici. Nous n’avons pas d’autre choix que de rester, c’est effrayant. »

Son copain, qui ne sera pas nommé, a ajouté : « Je ne suis ici que depuis quelques mois, mais chaque fois que je visitais la mer, je devenais vraiment défoncé. Il serait jusqu’au mur et fouetterait par-dessus.

« Il a éclaboussé contre le mur. Nous ne sommes pas à beaucoup de maisons. C’est tellement difficile d’avoir une maison. Il serait impossible de partir. Maintenant que nous avons ça, je ne peux pas imaginer le perdre. »

Un autre résident, qui ne sera pas nommé, a déclaré : « Je ne crois pas qu’il y aura des inondations ici. Je suis ici depuis 45 ans. Je pense que 1950 a été la dernière grande inondation. Je ne quitterai pas ma maison. Je pourrais vivre n’importe où dans le monde mais c’est l’endroit pour moi. Je me plais beaucoup ici. »

La ville a été nommée quartier le plus défavorisé d’Angleterre pour la troisième fois en 2019, selon le ministère du Logement.

Et l’année dernière, il a été envahi par la maladie – avec une épidémie de parvovirus canin tuant au moins une douzaine de chiens.

Pendant des années, Jaywick a été gâché par des documentaires qui dépeignent la communauté de 5 000 personnes comme des dosseurs, des demandeurs d’allocations ivres et des voyous.

La région est célèbre dans la série Channel 5 Benefits By The Sea en 2015 et 2016 sur les luttes de ses habitants sur la ligne de pain.

Sa réputation a encore été ternie lorsqu’un défenseur du président de l’époque, Donald Trump, a utilisé l’image d’une partie délabrée de Jaywick dans une campagne contre la pauvreté.

L’affiche, qui a été réalisée par le politicien Nick Stella, disait : « VOUS seul pouvez empêcher que cela ne devienne la RÉALITÉ… Aidez le président Trump à maintenir l’Amérique sur la bonne voie et à prospérer.

Un expert des Nations Unies s’est également rendu dans le village en 2018 et a souligné le sort de ses habitants dans son rapport sur « l’extrême pauvreté » au Royaume-Uni.

Cependant, les résidents adorent y vivre et insistent sur le fait que les habitants sont les « personnes les plus amicales et les plus gentilles du monde ».

Et malgré la mauvaise réputation de la région, Jaywick a été élu cinquième meilleur endroit où vivre en Angleterre lors d’un sondage plus tôt cette année.

Les services d’urgence ont évacué la zone pour la dernière fois en 2017 Crédit: East News

Armure rocheuse protégeant Jaywick Sands Crédit : Alamy

Maisons en bord de mer dans la ville connue comme la «plus démunie» du Royaume-Uni Crédit : Alamy

Les craintes que la ville puisse être inondée grandissent Crédit : Alamy

Le domaine de Brooklands est considéré comme la communauté la plus socialement défavorisée d’Angleterre Crédit : Alamy