Notre ville balnéaire est en train d’être ruinée par une nouvelle construction de 20 millions de livres sterling – c’est un dépotoir rempli de pigeons et de lapins.

Les RÉSIDENTS d’une ville balnéaire disent qu’elle est ruinée par une « horreur » d’un nouveau domaine de 20 millions de livres sterling.

Les habitants en colère ont déclaré que le lotissement en ruine de The Sands, dans le Kent, était un dépotoir rempli de pigeons et de lapins.

Le conseil a approuvé les projets de construction de 59 maisons et 26 appartements en 2016 Crédit : SWNS

Mais le résident Mark Jones a déclaré que le site était depuis abandonné. Crédit : SWNS

Le conseil du district de Folkestone et Hythe a approuvé les projets de FDC Homes de construire 59 maisons et 26 appartements en 2016.

Le complexe en bord de mer à moitié construit dans la baie de St Mary, sur Romney Marsh, était censé accueillir ses premiers résidents il y a quatre ans.

Mais la propriété de 20 millions de livres sterling est désormais un domaine fantôme entouré d’une clôture détruite, de fenêtres brisées et d’herbe envahie.

Il a déclaré : « Avant, nous avions des gardes de sécurité qui vivaient dans des caravanes statiques pour empêcher les gens d’entrer sur le site, mais depuis l’arrêt des travaux, tout le monde peut s’y promener.

«De nombreuses personnes ont déversé des décharges. Je pense que c’est une honte.

Les entrepreneurs ont abandonné les 85 maisons de Dymchurch Road après qu’une pénurie nationale de plaques de plâtre ait retardé le lancement.

Les voisins ont déclaré que les travaux se poursuivaient sur le site mais s’étaient arrêtés début 2022 – avec des matériaux de construction qui traînaient autour du terrain.

Compass Builders Ltd est ensuite tombée sous administration plus tôt cette année et le développement est depuis resté en ruines.

Les habitants, fatigués, ont déclaré que des lapins rebondissaient désormais dans les propriétés et que des centaines de pigeons se cachaient dans les locaux négligés.

Bob Thomasqui habite à quelques portes du domaine, a déclaré que le bâtiment avait autrefois des gardes de sécurité pour éviter les intrus.

Mark Jones, qui vit en face du domaine à Jesson Close, a déclaré qu’il devait même mettre les clignotants pour éviter de regarder le terrain perdu.

L’homme en détresse fulminait : « Mon principal problème est que je ne sais pas où nous allons à partir de maintenant. Combien de temps allons-nous devoir rester assis avec ça ? »

Les habitants supplient désormais la municipalité de démolir le bâtiment.

John Underwood, qui vit à proximité de Jefferstone Lane, a déclaré : « C’est une honte. Je ne vis ici que depuis un an, mais c’est comme ça depuis tout mon séjour ici.

« Il faut le démolir pour faire quelque chose pour la communauté.

« Nous n’avons pas été informés ni informés de quoi que ce soit, donc nous nous sommes tous contentés de rumeurs. »

Les résidents vivant à proximité ont déclaré entendre un message d’avertissement occasionnel diffusé par certains haut-parleurs lorsque des personnes entraient dans le domaine.

Mais il a affirmé que la police ne se présentait jamais pour enquêter.

Le conseiller Tony Cooper a déclaré qu’il « conseillait fortement » aux gens de rester à l’écart du site et d’appeler la police s’ils voyaient quelqu’un dans le domaine.

M. Cooper a ajouté que le conseil n’est pas en mesure de relancer les travaux de construction car il « n’a pas argent pour régler le problème ».

Un communiqué publié par FDC Homes indique que de nouveaux plans seront soumis pour le site – mais il n’y a pas de date officielle.

Un porte-parole a déclaré : « Ce site de St Mary’s Bay est actuellement entre les mains du séquestre officiel.

« Le conseil est au courant d’une éventuelle demande de permis de construire pour le site, mais à ce stade, aucune demande officielle n’a été soumise. »

