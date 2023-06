Notre ville balnéaire est en train d’être ruinée par une horreur complète – nous la détestons et voulons qu’elle disparaisse maintenant

Les RÉSIDENTS d’une belle ville balnéaire sont furieux contre une horreur qui ruine leur maison.

Les habitants ont longtemps contesté la salle de jeux disgracieuse Neptune’s Amusements à Herne Bay, dans le Kent.

Les habitants de la belle ville balnéaire de Herne Bay dans le Kent disent qu’une « horreur » ruine leur région Crédit : Getty

Heureusement pour les habitants mécontents, ils ont gagné le combat alors que l’établissement du front de mer « horrible » est enfin démoli.

Cela survient plus d’un an après que les plans de rasage au bulldozer de la propriété abandonnée ont reçu le feu vert.

L’arcade est déjà restée vide pendant des années et a souvent fait l’objet de longues discussions sur son avenir.

Aujourd’hui, les travaux de démolition sont en cours et devraient être achevés d’ici deux semaines.

Hassan Hassan, propriétaire du bar à cocktails Captain Jack’s et du café Makcari’s à proximité, a claqué la « horreur ».

Il a dit de l’arcade délabrée: «C’est une horreur. C’est l’une des premières choses que vous regardez lorsque vous arrivez sur le front de mer et ce n’est pas du tout un bon aperçu de la ville.

« Cela a attiré des ennuis aussi ; les enfants sont entrés par effraction et ont causé des ravages, mis le feu à des choses, donc c’est vraiment une bonne chose pour tout le monde que le bâtiment soit à moitié démoli.

« Quand il sera complètement clair, nous nous en occuperons comme un jardin temporaire, semblable à ce qui existe à A La Turka. »

Le site est destiné à un ambitieux développement de cinq étages de magasins au rez-de-chaussée et d’appartements haut de gamme dirigé par le Mile Property Group.

Mais pour l’instant, le terrain sera nivelé et utilisé comme coin salon extérieur pour les entreprises voisines.

M. Hassan a ajouté: «Lorsque l’arriéré de Stodmarsh sera éliminé, les développeurs le reprendront, mais il n’y a pas de délai à ce sujet car nous ne savons vraiment pas combien de temps cela pourrait prendre.

« Il est juste important pour nous tous que nous fassions quelque chose avec la zone qui peut être utile à la ville et qui sera une amélioration par rapport à ce qui existe actuellement. »

S’exprimant en 2020 lorsque les plans ont été dévoilés pour la première fois, Michael Keckes, directeur du Mile Property Group, a déclaré: «Nous allons démolir l’arcade et recommencer à zéro. Les appartements seront haut de gamme avec un design agréable et moderne et un prix plus élevé.

« Nous n’avons pas entièrement décidé de l’utilisation de l’espace commercial, mais nous cherchons à y trouver des locataires haut de gamme, peut-être Costa Coffee ou quelque chose de similaire. »

