LES RÉSIDENTS d’une ville balnéaire rendue célèbre par le succès Netflix de Tyson Fury disent qu’ils aiment l’attention – mais il y a un côté que les téléspectateurs ne voient pas.

At Home With The Furys s’est avéré un succès retentissant dans la ville natale des poids lourds mondiaux.

Julie O’Hara, qui dirige le Bay Café, dit que Tyson est un visiteur régulier avec sa famille[/caption]

David Waddington, 44 ans, propriétaire de miogelato, a déclaré qu’il pensait que l’émission Netflix était « fantastique » pour Morecambe[/caption]

La ville balnéaire abrite le champion du monde des poids lourds et sa famille[/caption]

Morgan Francom, 24 ans, dit qu’il ne veut pas regarder l’émission[/caption]

At Home with the Furys a été un succès sur Netflix[/caption]

Tyson Fury a élu domicile dans la station balnéaire de Morecambe pour lui et sa famille, et le succès fulgurant de la série a considérablement rehaussé la visibilité de la ville.

David Waddington, 44 ans, propriétaire de Miogelato, a déclaré : « J’ai trouvé le spectacle fantastique pour la ville.

« Tyson et sa famille font beaucoup pour faire connaître la ville et font de leur mieux pour faire partie de la communauté. Le spectacle a vraiment capturé la beauté de Morecambe, et cela a été formidable pour Morecambe.

« C’est une émission vraiment divertissante et elle est numéro un sur Netflix, ce qui est une superbe carte postale pour Morecambe. »

Julie O’Hara, qui dirige le Bay Café, a ajouté : « Tyson vient souvent ici pour manger du fish and chips avec sa famille.

«Ses enfants préfèrent les saucisses et les chips, Paris commande du haggis et Tyson vient de prendre un verre la dernière fois qu’il est venu parce qu’il s’entraîne.

«Quand il vient ici, c’est un père comme n’importe quel père normal – avec ses enfants et c’est juste un gars ordinaire.

« Nous recevons beaucoup de visiteurs qui viennent nous poser des questions sur Tyson. Ils demandent si nous le connaissons, est-ce qu’il vient souvent et l’avons-nous vu.

« Je pense qu’ils veulent juste avoir un aperçu de Tyson. »

Julie a ajouté : « La série a mis le petit vieux Morecambe sur la carte.

« Je pense que Tyson aime vivre ici parce qu’il est traité comme un local et ne se laisse pas harceler.

« Il aime aussi soutenir les entreprises locales de la commune. »

Le tatoueur Keiran Thompson, 32 ans, a déclaré : « J’ai regardé le spectacle et c’est une bonne montre.

« Cela donne un bon aperçu de sa vie de famille et c’est drôle.

«Je l’ai souvent vu en ville. Je fais juste des tâches normales et quotidiennes.

« Vous ne sauriez pas qu’il était le champion du monde incontesté des poids lourds à la façon dont il se comporte.

« On le voit souvent en train de marcher sur la promenade. »

Morgan Francom, 24 ans, a déclaré : « Il est divertissant et a certainement attiré tous les regards du monde sur Morecambe.

« Je pense que lorsqu’il est en ville, il veut juste être traité comme n’importe qui d’autre.

« Je l’ai vu à Arndale et à la Co-op, vaquant à ses occupations. Personne ne semble le déranger.

Morgan, un barbier, a ajouté : « Je ne suis pas un grand fan et je n’ai pas regardé la série. Ma partenaire l’a regardé et elle l’adore. Elle continue d’essayer de me persuader de le regarder avec elle, mais l’action se déroule à Morecambe, où j’habite. Pourquoi voudrais-je le regarder ?

« Tyson Fury vivant à Morecambe a été vraiment bénéfique pour les clubs de boxe locaux de la ville. »

Victoria Hall, 28 ans, qui dirige Boudicca piercing and beauty, a déclaré : « Je le vois souvent en ville.

« Il va à la Poste et vaque à sa vie normale et générale.

« J’ai regardé l’émission et je l’ai vraiment appréciée. Je n’étais pas fan de Tyson avant de regarder la série mais maintenant que j’ai vu le documentaire, j’ai changé d’avis sur lui.

« Vous voyez davantage le vrai Tyson et sa vie de famille, et cela le rend plus sympathique. Le documentaire montre qu’il est comme tout le monde lorsqu’il est à la maison avec sa femme et sa famille.

« Il a fait beaucoup pour la ville et devrait peut-être avoir une statue comme Eric Morecambe! »

Victoria Hall, 28 ans, qui dirige le magasin de piercing et de beauté Boudicca, dit qu’elle voit souvent le boxeur[/caption]

Morecambe figure en bonne place dans la série Netflix[/caption]

Les habitants posent avec une statue du personnage légendaire Eric Morecambe[/caption]

Tyson se promène régulièrement le long de la plage et dans le centre-ville[/caption]