Notre ville balnéaire britannique n’est pas pour les timides… les propriétaires d’une résidence secondaire doivent être prévenus… cela vous découragera

Les RÉSIDENTS d’une ville balnéaire populaire ont révélé un inconvénient qui découragera les propriétaires.

Les habitants de Folkestone, dans le Kent, ont averti les personnes qui déménagent dans leur ville des «nuits blanches» et des «réveils à 4 heures du matin».

Les habitants de Folkestone ont mis en garde contre un inconvénient qui découragerait les propriétaires Crédit : Alamy

Les habitants disent que la ville tranquille est ruinée par des oiseaux excités 1 crédit

Les mouettes bruyantes provoquent un battement avec leurs cris constants Crédit : Alamy

Les propriétaires disent que leur ville tranquille est ruinée par des mouettes excitées qui provoquent un battement avec leurs cris constants.

Lynn Barrett-Smith, qui vit dans la zone portuaire de Folkestone, a révélé la lutte quotidienne dans une vidéo publiée sur Facebook.

La séquence montre trois mouettes rauques hurlant de manière agressive devant l’une des fenêtres de la chambre.

Mme Barrett-Smith a déclaré qu’un réveil à 4 heures du matin faisait désormais partie de sa routine matinale à cause des oiseaux bruyants.

Elle a dit qu’elle était capable de « se déconnecter du bruit après avoir vécu ici toute ma vie ».

Cependant, ce n’est pas pour les âmes sensibles car les personnes qui lui rendent visite ne peuvent pas l’ignorer.

Elle a expliqué: «J’ai eu des amis qui sont restés pendant un week-end. Ils ont dit plus jamais.

«Ils sont venus nous rendre visite du Pays de Galles et ont dit qu’ils n’avaient aucune idée de la façon dont nous supportions le bruit au quotidien. Ils ne pouvaient pas dormir.

« J’ai vécu dans cette maison pendant 25 ans donc je ne le remarque même plus. »

La ville balnéaire pittoresque a déjà été nommée l’un des meilleurs endroits où vivre au Royaume-Uni par le Sunday Times dans son tour d’horizon annuel.

Il a été loué pour la régénération de plusieurs millions de livres qui a transformé la région au cours des dernières décennies.

Les vacanciers ont été stupéfaits par Mermaid Beach avec un Tiktoker disant que cela lui donnait l’impression d’être à l’étranger.

Mais maintenant, les résidents sont confrontés à des intrus bruyants qui ruinent calmement le quartier.

Cela survient après que les résidents ont raconté comment ils étaient chassés par les propriétaires d’une résidence secondaire.

La ville devient une destination de plus en plus populaire pour les acheteurs de maison et les habitants disent que cela rend la région impossible à vivre.

La ville autrefois délabrée abrite désormais un quartier créatif florissant de galeries d’art et de studios, et sa gare désaffectée accueille régulièrement des concerts et des divertissements.

Mais les habitants disent que la régénération a un prix – le coût de la vie dans la ville augmentant régulièrement en fonction de sa popularité.