Notre ville autrefois florissante est maintenant ruinée par des gangs obsédés par TikTok – nous avons essayé de les arrêter mais ils s’en fichent

UNE VILLE est assiégée par des gangs de voleurs à l’étalage obsédés par TikTok qui sont prêts à voler des articles en vogue sur les réseaux sociaux.

Le vol dans les magasins a fortement augmenté ces dernières années, la hausse des prix obligeant certains clients peu scrupuleux à enfreindre la loi pour obtenir ce qu’ils veulent.

Suleiman Hekimi a déclaré que certains voleurs à l’étalage ne se souciaient pas des caméras de vidéosurveillance Crédit: Manchester Evening NewsManchester Evening News

Mohammed Khalid, propriétaire d’une boutique de téléphonie mobile Crédit: Manchester Evening NewsManchester Evening News

Le vol à l’étalage sévit désormais dans le centre-ville de Bolton Crédit: Manchester Evening NewsManchester Evening News

La criminalité croissante frappe durement les commerçants indépendants et peut les mettre en faillite.

Mais maintenant, les propriétaires d’entreprise de Bolton, dans le Grand Manchester, ont affirmé que certains écoliers ciblaient des articles en vogue sur TikTok.

Suleiman Hekimi, propriétaire de Diva dans le centre-ville, a remarqué que les articles volés dans sa boutique avaient tendance à être à la mode sur TikTok.

S’adressant au Manchester Evening News, il a déclaré: « Tout ce qui a explosé sur TikTok, ce sont les choses que les écoliers volent.

« L’autre jour, l’huile de romarin était populaire sur TikTok et tous les écoliers la piquaient.

« Le pétrole coûte 10 £ chacun, donc s’ils en prennent 10, c’est 100 £. Parfois, quand ils prennent une perruque, c’est 100 £ rien qu’à eux seuls.

« Il n’y a pas que les enfants, il y a aussi les femmes. Il n’y a pas de limite d’âge. C’est tout le monde.

Mohammed Khalid, directeur de la boutique de téléphonie Mobile 2K, a déclaré qu’il était prêt à enfermer les clients à l’intérieur s’il soupçonnait qu’ils avaient l’intention de voler.

Il a déclaré: « C’est comme Jurassic Park et Jeremy Kyle à l’extérieur. « Vous ne savez jamais quand ils vont entrer.

« Ça peut devenir un peu fou. Si nous avons des gens qui, selon nous, vont voler, nous les enfermons pendant cinq minutes.

« Lorsque vous savez que quelqu’un essaie de vous distraire et que vous êtes seul, vous pouvez l’utiliser comme solution de repli. »

« Nous devons utiliser [the lock] une ou deux fois, puis ils ont réalisé que c’était verrouillé et qu’ils ne pouvaient rien faire », ajoute-t-il.

« Ou l’un de nous se tiendra près de la porte. Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. »

Une employée de magasin d’une chaîne de magasins du centre-ville de Bolton a déclaré ne pas être nommée et avoir été souvent témoin de vols à l’étalage plusieurs fois par jour.

La femme, qui a demandé à ne pas être nommée, a déclaré : « Lorsque nous venons vérifier notre stock, il manque tout le temps des choses. Si nous quittons l’allée [by the door] sans membre du personnel, ils prendront un panier, le rempliront et en feront un – ils prendront même le panier aussi.

«Lorsque la seule boîte à dosettes de lessive est vendue, je dois aller à l’arrière et la remplacer.

« Le [shoplifters] nous voyons ne sont pas votre acheteur typique. Ce sont généralement eux qui le vendent à moitié prix au coin d’une rue.

« Nous pouvons les surveiller et si nous voyons qu’ils font quelque chose, nous pouvons leur demander le produit, mais nous ne sommes physiquement pas autorisés à faire quoi que ce soit. »

Le sergent David Keir, du district de Bolton de GMP, a récemment parlé de la nouvelle méthode de la force pour lutter contre le crime dans la ville.

« Notre opération profite à Bolton à deux reprises : leurs nouveaux agents de quartier acquièrent rapidement de nouvelles compétences, tandis que les problèmes de vol à l’étalage et d’autres délits impliquant la prise sans consentement – vols, cambriolages et cambriolages – sont tous directement abordés grâce au travail effectué. , » il a dit.

«Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les magasins et les partenaires locaux pour garantir que le meilleur travail possible soit effectué pour Bolton. Récemment, un magasin nous a appelés pour nous donner une dénonciation directe, ce qui a entraîné une arrestation ultérieure, soupçonnée de vol à l’étalage.

« D’autres magasins nous parleront de la manière dont les choses sont volées, y compris les heures et qui est responsable. Cela aide au renseignement et nous aide à brosser un tableau des contrevenants et où ils sont susceptibles de cibler.

«En fin de compte, si nous recevons un rapport, nous agirons en conséquence, et nos agents s’engagent à assurer la sécurité des rues de Bolton tout en réduisant la criminalité.

« Si vous êtes propriétaire d’une entreprise à Bolton, veuillez nous contacter. Nous voulons avoir de vos nouvelles et ce que vous aimeriez que nous fassions pour vous aider.