Notre ville au pays des merveilles hivernales a été rendue célèbre dans le film The Holiday – maintenant nous sommes envahis par des milliers de touristes qui la ruinent

Un CHARMANT village de campagne rendu célèbre par le film de Noël bien-être The Holiday est envahi par des touristes gênants.

Les fans du favori festif se présentent par milliers chaque année pour suivre les traces du casting de stars – mais les habitants disent qu’ils ruinent le cadre pittoresque.

Les essaims de visiteurs à Shere dans le Surrey tout au long du mois de décembre font du stationnement et de la circulation un cauchemar, selon les habitants.

L’afflux signifie également qu’une grande partie des logements du village typiquement anglais entre Dorking et Guildford ont été transformés en locations de vacances et en Airbnbs.

Une habitante marre, qui n’a pas voulu donner son nom, a déclaré sans ambages : « C’est absolument affreux.

“Le week-end, il n’y a nulle part où se garer. Vous ne pouvez même pas marcher dans la rue en toute sécurité.

“C’est très désagréable pour les gens qui vivent ici.”

Une autre résidente, qui a également souhaité rester anonyme, a déclaré que sa voisine était outrée lorsqu’un groupe de touristes a utilisé sa place de parking privée pour vider leur moteur.

The Holiday, sorti en 2006, suit deux femmes, jouées par Kate Winslet et Cameron Diaz, qui échangent des maisons à Noël.

Le personnage de Kate, Iris, passe la période des vacances à Los Angeles, tandis que le personnage de Cameron, Amanda, voyage dans la campagne anglaise – les deux trouvant l’amour dans le monde de l’autre.

Alors que certains lieux de tournage ont été créés spécifiquement pour le film, plusieurs existent dans le Surrey et l’Oxfordshire.

Parmi eux se trouve le pub The White Horse à Shere, où les clients peuvent déguster une pinte sur le même banc en bois que l’idole Jude Law.

Il y a même une plaque sur le mur commémorant le tournage de The Holiday, qui aurait une suite.

En conséquence, les affaires pourraient être en plein essor pour les buveurs, mais ceux qui vivent à proximité ne sont pas si heureux de la ruée des excursionnistes.

Le Dr Lynette Nusbacker, qui vit à Shere depuis 12 ans, a déclaré: “Les parkings sont complètement pleins et les personnes qui vivent réellement ici doivent s’asseoir et faire la queue pour obtenir une place.

“Nous avons décidé de créer notre propre parking privé, mais le week-end, il est “mystérieusement” déverrouillé et plein d’autres voitures.

“Nous ne voulons pas ruiner notre terrain de loisirs en étendant davantage le parking, et ajouter plus d’espaces ne fera qu’attirer plus de gens à venir ici.”

Interrogée sur le nombre de personnes que le classique de Nancy Meyers amène dans la région, Lynette a estimé : « Si vous voyez 20 personnes ici un jour de semaine, vous en voyez cinq fois plus un week-end.

“Beaucoup de choses dans ce village sont très traditionnelles. Par exemple, nous n’avons pas de lampadaires, ce qui signifie que nous ne pouvons pas avoir de dos d’âne, donc nous avons des gens qui foncent sur les routes.”

Shere est devenu “particulièrement percuté” après la levée des restrictions de Covid, selon le stratège de 55 ans.

Elle a ajouté: “Avant la pandémie, il n’y avait qu’un seul Airbnb dans le village, mais maintenant il y en a beaucoup plus.”

Cela avait entraîné un problème de circulation majeur, les habitants évitant activement de sortir le week-end.

Cependant, Lynette a souligné que sans le tourisme, le village ne pourrait pas se permettre les commodités dont il dispose.

Une fois que la suite supposée sera diffusée sur grand écran, Shere pourrait voir une invasion encore plus importante de fans d’Hollywood.

Le nouveau film devrait présenter son premier quatuor de stars – 17 ans plus tard.

Il est sur le point de revisiter les relations qui ont vu le jour entre Cameron, 50 ans, et Jude, 49 ans, et Kate, 47 ans, et Jack Black, 53 ans.

Une source a déclaré: “Le plan est de commencer à rouler sur des scènes l’année prochaine, principalement au Royaume-Uni et en Europe, mais les principaux talents sont tous inscrits et à bord.

“C’est l’un des films les plus réussis de son genre et toujours apprécié chaque année par des millions de fans à travers le monde – il est parfaitement logique de revisiter ces personnages et de découvrir ce qu’il est advenu de leur vie après leur rencontre.

“Ce sera drôle, poignant et réconfortant – exactement ce que tout le monde veut pour Noël.”

The Holiday a coûté 70 millions de livres sterling à fabriquer, mais a continué à rapporter plus de 200 millions de livres sterling au box-office avant de devenir un visionnage saisonnier de base.

