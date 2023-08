Notre ville a le taux de taxe d’habitation le plus élevé du Royaume-Uni, mais NOUS devons balayer les déchets et les nids-de-poule donnent aux rues un aspect « déchiré par la guerre ».

Les habitants du FED-UP Le fait de payer le taux de taxe d’habitation le plus élevé du Royaume-Uni a mis à mal les services locaux défaillants, notamment les routes défoncées, les rues jonchées de détritus et le manque de police.

Les résidents de l’ouest du Devon paient 10,85 pour cent de leur salaire brut médian en taxe d’habitation, contre seulement 2,16 pour cent à Wandsworth, où la charge est la plus faible, selon une analyse de la TaxPayers’ Alliance.

Les résidents ont critiqué le conseil pour avoir facturé la taxe d’habitation la plus élevée et fourni des services médiocres. Crédit : Neil Hope

Duncan Bird dit que le conseil n’offre pas un bon rapport qualité-prix Crédit : Neil Hope

Dans toute la région, les résidents ont un salaire moyen de 21 639 £, mais la facture annuelle de taxe d’habitation sur une propriété de la bande D vous coûtera 2 347 £.

Dans l’ancien bourg de Tavistock, lieu de naissance de Sir Francis Drake, bon nombre des 12 500 habitants pensent qu’ils n’en ont pas pour leur argent durement gagné.

Duncan Bird, 48 ans, propriétaire des boucheries Palmers of Tavistock, a déclaré : « Le montant que le conseil facture et ce qu’il fait en échange n’est pas d’un bon rapport qualité-prix à mon avis. Cela augmente d’année en année et ils semblent en faire de moins en moins.

« On voit des nids-de-poule partout mais rien ne semble être fait. Mon pneu a éclaté en traversant un nid-de-poule, ce qui représente simplement une dépense supplémentaire dont vous n’avez pas besoin.

« L’élimination des déchets est un problème, le recyclage est collecté chaque semaine mais les poubelles le sont tous les quinze jours ou trois semaines, les déchets de jardin étaient autrefois gratuits mais maintenant nous devons payer en plus.

« Tout cela a eu des répercussions : les rues sont moins propres et il y a moins de monde dans les prés et pour les travaux de terrassement. Il y a moins de travailleurs mais vous payez plus.

« La ville est belle mais les gens ne la voient pas dans tout son potentiel et elle n’est pas dans toute sa splendeur, les choses se relâchent, ce qui a un effet néfaste.

« Je paie 237 £ par mois, mais quand nous avons emménagé il y a 20 ans, c’était 52 £, en 20 ans, cela a énormément augmenté mais nous n’avons rien de plus.

« Si cela ne tenait qu’à moi, je me débarrasserais des plumes. J’ai toujours dit que si ce n’était pas leur argent, ils ne s’en occupaient pas comme si c’était le leur. »

« Des familles en difficulté »

Un conseiller municipal local a comparé de façon dramatique certaines routes de la ville au Kosovo déchiré par la guerre. Crédit : Neil Hope

Un groupe local de bénévoles se réunit pour ranger la ville Crédit : Facebook/TidyTavi

Les habitants disent que les balayeuses sont introuvables Crédit : Facebook/TidyTavi

La jolie ville de Tavistock est surtout connue pour être la maison de l’explorateur Sir Francis Drake, né dans une ferme vers 1540.

Les résidents sont très fiers de son rôle de « porte d’entrée orientale » vers le seul site du Devon classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui protège le paysage minier local.

Cependant, plus tôt cette année, James Ellis, conseiller municipal de Tavistock, a comparé certaines routes de la ville au Kosovo déchiré par la guerre et a déclaré que les nids-de-poule étaient l’un des sujets sur lesquels les habitants lui posaient fréquemment des questions.

Margaret Grylls, 76 ans, qui vit à Tavistock depuis 50 ans, a déclaré : « Nous n’obtenons pas un bon rapport qualité-prix pour la taxe d’habitation, nous avons d’énormes nids-de-poule tout autour de la ville.

« Le centre-ville est bien entretenu, mais toutes les rues qui sortent de la ville ne sont pas nettoyées du tout, les haies sont toutes envahies par la végétation et nous pourrions certainement donner un coup de pouce à la ville.

« Il y a beaucoup de déchets partout, nous avons la chance d’avoir un groupe de bénévoles qui font une collecte gratuite des déchets une fois par mois. Nous pourrions faire beaucoup plus de travaux en ville, nous ne voyons pas de balayeuse d’une fin d’année à l’autre dans notre rue.

« Ils utilisent l’excuse qu’il y a des voitures garées là-bas, mais même lorsque les voitures ne sont pas garées, ils ne le font pas, donc pour moi, cela ne sert à rien.

« La ville est en train de mourir, nous avons perdu nos banques. Beaucoup de grands magasins ont fermé leurs portes et nous n’avons nulle part où trouver des vêtements pour les jeunes enfants. Il faut vraiment donner un coup de pouce à toute la ville.

« Nous sommes à la retraite donc c’est difficile pour nous, ma fille et mon partenaire travaillent tous les deux et ils ont des difficultés.

« Les familles ont du mal à joindre les deux bouts. Vous n’avez pas d’argent pour le luxe.

Tony Whetton dit que la police ici n’est pas respectée et dit qu’il ne comprend pas pourquoi la ville paie plus de taxe d’habitation Crédit : Neil Hope

Il raconte avoir fait des trajets désagréables sur des routes pleines de nids-de-poule Crédit : Neil Hope

L’ingénieur et artiste à la retraite Tony Whetton, 75 ans, de Yelverton, Devon, a déclaré : « Je ne sais vraiment pas pourquoi il devrait être plus élevé ici que partout ailleurs dans le pays, c’est un peu un mystère pour moi.

« Je comprends que les temps sont difficiles et que les ressources des conseils sont mises à rude épreuve dans toutes les directions, mais je pense qu’ils pourraient faire certaines choses mieux.

« Je ne pense pas que la police soit aussi respectée qu’avant.

« L’état des routes pourrait être bien amélioré, j’ai fait des trajets très désagréables.

« Si vous regardez ici, les gens n’ont pas le revenu disponible qu’ils avaient il y a cinq ans, nous ne vendons pas grand-chose même si nos tableaux sont à un prix raisonnable.

« Les gens vont dépenser leur argent pour d’autres choses, comme payer leur hypothèque. »

Mais tout le monde ne s’est pas senti déçu, le vendeur de fruits et légumes Luke Vincent, 19 ans, se disant impressionné par les services locaux.

Il a ajouté : « D’après ce que je peux voir, c’est une très belle zone propre. »

Luke Vincent se dit impressionné par les services fournis par le conseil Crédit : Neil Hope

Il dit voir régulièrement des gens ramasser les déchets. Crédit : Neil Hope

« Faire les frais »

Le fardeau des taxes d’habitation a suscité des appels au gel des taux dans l’espoir de donner aux citoyens un « répit ».

John O’Connell, directeur général de la TaxPayers’ Alliance, a déclaré : « Les contribuables sont aux prises avec le fardeau insoutenable de la taxe d’habitation.

« Mais loin de tomber sur ceux qui ont les épaules les plus larges, il semble que ce soient les ménages les plus en difficulté qui subissent le plus gros de la hausse des taux. »

Le chef adjoint du conseil d’arrondissement de l’ouest du Devon, Cllr Mark Renders, a déclaré : « Il est vraiment important de se rappeler que nous ne gardons pas la totalité de la taxe d’habitation collectée pour nous-mêmes.

« En tant que conseil d’arrondissement, nous facturons 254 £ par an pour nos services annuels, ce qui, en tant que conseil rural et peu peuplé, représente un bon rapport qualité-prix.

« La plus grande partie du projet de loi sur la taxe d’habitation, soit 1 634 £, est versée au conseil du comté de Devon pour fournir ses services, qui comprennent des autoroutes couvrant les routes et les nids-de-poule, les services pour les enfants et la protection sociale pour adultes.

« En tant que petit conseil rural, il nous en coûte plus cher qu’un conseil urbain pour fournir nos services de base à tous les habitants de l’arrondissement, en particulier pour les services de recyclage et de gestion des déchets qui couvrent une vaste zone comprenant Dartmoor.

« C’est un sujet sur lequel nous avons fait pression sur le gouvernement central.

«Le conseil économise chaque année 2,2 millions de livres sterling en partageant son personnel avec le conseil du district de South Hams et les coûts du personnel sont partagés entre chaque conseil.

« Nous savons que certains salaires sont plus bas dans l’ouest du Devon, ainsi que dans d’autres zones rurales du pays, en particulier pour la communauté agricole, et c’est pourquoi nous avons travaillé extrêmement dur pour aider nos résidents tout au long de la crise du coût de la vie.

« Nous continuerons à faire ce que nous pouvons pour soutenir nos résidents à l’approche des mois d’automne. »

Un porte-parole du conseil du comté de Devon a déclaré : « L’entretien des routes est une question nationale. Le retard dans la réparation des chaussées en Angleterre et au Pays de Galles a atteint 14,02 milliards de livres sterling, un chiffre encore aggravé par une inflation élevée, un hiver froid et un mois de juillet particulièrement humide.

« Ces défis nationaux ont un impact particulièrement profond dans le Devon étant donné que le comté possède le plus grand réseau routier du pays. Plus de la moitié sont des routes rurales non classées et ont évolué au fil du temps plutôt que d’être conçues et construites.

« Malgré ces pressions, le Service de gestion des routes et du trafic a continué de se concentrer sur la révision et l’amélioration des pratiques de travail actuelles afin d’accroître l’efficacité et de réduire les perturbations. »

La ville compte 13 028 habitants mais les habitants sont mécontents de la façon dont leurs impôts sont dépensés. Crédit : Neil Hope