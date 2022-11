Notre village sera détruit lorsque le conseil construira 100 nouvelles maisons sur notre terrain de jeu – les enfants n’auront nulle part où aller

Les FAMILLES craignent que leur communauté très unie ne soit détruite si un nouveau domaine de 130 maisons qui anéantira un vaste espace vert sur lequel jouent les enfants locaux est construit.

Les résidents sont unis dans le désespoir face au développement « non recherché » à Bilborough, à la périphérie de Nottingham.

Une demande a été soumise au conseil municipal de Nottingham pour que le domaine soit construit à côté des terrains de jeux.

Selon les documents d’urbanisme, quatre maisons seraient démolies pour créer un accès direct aux nouveaux logements.

Jusqu’à 130 propriétés pourraient être construites si le conseil donne son feu vert, dont 26 classées comme “abordables”.

Les plans ont créé la fureur parmi ceux qui vivent déjà dans le village.

Le facteur Robert Johnson a fulminé: «Ce sera terrible. Les enfants perdront leur espace de jeu et les gens n’auront nulle part où promener leurs chiens.

“C’est une honte.”

Robert, 63 ans, qui vit dans le quartier recherché depuis 23 ans, a fustigé le conseil local et « encaissé » les promoteurs pour l’avoir détruit pour les résidents de longue date.

Il a dit qu’il craignait également que le trafic ne devienne “horrible” si les plans étaient acceptés.

Exprimant sa fureur à The Sun Online, Robert a fait rage : « Nous ne voulons pas du développement ici.

« Les enfants adorent jouer ici et nous aimons tous promener nos chiens ici. C’est un site parfait idéal pour les enfants et les promeneurs de chiens. C’est un vert pour les gens et on nous l’arrache.”

Un autre local, Christopher Bates, a déclaré que les habitants de la région s’étaient “brouillés” avec le conseil.

Le propriétaire de magasin à la retraite et poseur de tapis a déclaré: «Je comprends qu’il y a un besoin de nouvelles maisons, mais pas ici sur ce terrain.

“Il a pris vie pendant la pandémie, avec tout à coup toutes ces personnes qui l’utilisent pour se promener, se promener avec des chiens et des enfants qui jouent, et nous nous sommes dit ‘D’où viennent-ils tous !’

“C’est un endroit charmant pour les familles et c’est la seule fois où vous rencontrez vos voisins et tout cela sera perdu.”

Les promoteurs ont déclaré que les nouveaux logements amélioreraient la connectivité piétonne à travers le site.

Jayne Hill, 64 ans, craint que le développement ne soit “la perte de notre communauté”.

Elle a dit qu’elle combattait les plans avec son mari Kevin, 68 ans, qui travaillait auparavant avec le conseil.

Le développement proposé de 130 maisons serait construit à côté des terrains de jeux à côté de l’école Westbury sur St Martins Road.

Le grand espace entre une rangée de maisons et un magasin dans la rue animée a déjà été désigné pour une nouvelle route d’accès au domaine.

Un immense panneau de Nottingham Property Plus avec un arrière-plan d’arbres, surplombant l’espace vert précieux des habitants, indique avec audace en rouge et blanc : « Vendu par sous réserve de contrat. À vendre par appel d’offres informel – 14,56 acres.

“Offres de développement résidentiel de haute qualité invitées en pleine propriété.”

Dans un document de planification, Marrons Planning, au nom du demandeur Strata, a déclaré : “Le programme propose un développement de haute qualité de 130 nouveaux logements, avec un aménagement paysager associé, un espace public ouvert, des autoroutes, un parking et un accès.

« Les propositions mettront de l’avant des logements pour répondre aux besoins locaux, dont 26 logements abordables.

“Les propositions sont d’une échelle proportionnelle à la taille de la colonie et n’auront aucun effet négatif en termes de sécurité routière, d’agrément des voisins, de risque d’inondation, de patrimoine, d’écologie ou de toute autre exigence environnementale.”

Le conseil municipal de Nottingham a déclaré: “Il s’agit d’une application de planification en direct qui n’a pas encore été déterminée par le conseil.

“Il ne serait pas approprié pour nous de le commenter à ce stade.”

